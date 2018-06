Aquí te presentamos uno de los ochos países que han logrado ser campeones del mundo, España se coronó en 2010 tras vencer en Johannesburgo y en la prórroga a Holanda, gracias a un gol de Andrés Iniesta.

Al igual que México, España atravesaba una maldición que se encarnaba en los cuartos de final, instancia que era su talón de Aquiles, fue en 2008 en la Eurocopa de Suiza y Austria donde una tanda de penalties cambió todo.

Desde ese momento, España se convirtió en uno de los favoritos en cualquier evento que acudía, con un juego basado en el toque logró un mundial y dos eurocopas. Todo cambio en 2014, donde no lograron clasificar a octavos del mundial de Brasil.

Desde ese momento comenzó una regeneración en el equipo donde jugadores como Xabi Alonso, Xavi , Villa o Casillas dejaron poco a poco la selección para que jóvenes jugadores como De Gea, Isco, Thiago o Saúl constituyeran esta nueva selección.

Bajo el mando del ex capitán de la selección Fernando Hierro intentarán que la situación vivida una semana del arranque del torneo con la destitución de Julen Lopetegui, con quien lograron una fase de clasificación a Rusia 2018 perfecta donde no perdieron ningún partido, no afecte su desempeño. En los últimos amistosos, en los cuales se basa esta lista de valores, brindaron un gran partido frente a Alemania e humillaron a una Argentina sin Messi convirtiéndose así de nuevo en uno de los conjuntos favoritos para ser campeones este verano en la cita rusa , usando como estilo de vida el juego de toque.

El valor de esta selección es de 1,165 millones de dólares y donde basado en la última convocatoria, el centro campista del FC Barcelona, un hombre esencial para este equipo, Sergio Busquets con 94.03 mdd es el más valioso

Por el contrario el de menor valor es el portero Pepe Reina del Nápoles con 2,41 millones de dólares según Transfermarkt. Este es uno de los pocos jugadores que se mantienen de su época más gloriosa junto con Andrés Iniesta y Sergio Ramos. Después están Piqué y Busquets quienes formaron parte de la selección que ganó en Sudáfrica 2010.

Su posición más valiosa es el centro del campo, donde más jugadores concentra gracias a su polivalencia para acompañar a los delanteros en los partidos. 573.05 millones de dólares donde Isco y Asensio son los de mayor valor, mientras que con 24.15 mdd Andrés Iniesta, quien anotó el gol que los hizo campeones del mundo, es el de menor valor en esta línea.

Después con 383.56 mdd está la zona de la defensa, donde los laterales Jordi Alba y Dani Carvajal tienen un valor de mercado de 72.45 millones de dólares domiando los valores en esta posición. Por el contrario Nacho Monreal del Arsenal tiene un valor 15,24 mdd siendo el jugador más accesible de esta línea.

Debido a la polivalencia de los centrocampista españoles, la delantera española solo suele tener tres elementos. Estos tres suman alrededor de 127 mdd de valor. Diego Costa, quien regresó al Atlético de Madrid, tiene un valor de 72.45 mdd mientras que el gallego Iago Aspas vale 24.15 millones de dólares.

Finalmente en la portería domina el del Manchester United, David de Gea, con 72.45 millones de dólares, acompañado de Pepe Reina y el joven Kepa con 24.15 mdd.

