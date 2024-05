Especialistas piden respeto a reglas y certeza jurídica para impulsar industria eléctrica

México vive el peor momento en la industria eléctrica, sin capacidad y llegando a situaciones de escasez, por lo que se deben respetar reglas, generar certeza jurídica y establecer un adecuado Estado de derecho, de acuerdo con especialistas.

El Director General de Enegence, José Buganza, advirtió que hay problema de aumento de demanda y una oferta que no la cubre, lo que va a llevar a tener precios más altos, en una situación de recortes de carga que reflejan problemas no sólo en transmisión, sino también en transformación.

Señaló que los precios de la electricidad son distintos en diferentes zonas, a lo que se suma una parálisis regulatoria y administrativa.

“Las cosas no caminan, no se resuelven y no se utilizan los mecanismos existentes para destrabar esto. Esto es delicado porque en el mundo eléctrico, la infraestructura no se desarrolla en uno, dos o tres días, se desarrolla en años. Esto va a tener un impacto terrible en el nearshoring, yo creo que lo estamos alejando, hoy seis de cada siete proyectos no están llegando a México, se están yendo a Brasil”, dijo durante el Foro Nacional IMEF de Energía e infraestructura 2024.

Aseguró que las empresas buscan energía eléctrica barata y en México lo que hay son recortes de energía que generan interrupción en procesos productivos, con sus respectivos costos para las empresas, situación que no se resolverá pronto.

Norma Álvarez, asociada de Santamarina & Steta, agregó que México es privilegiado en recursos eólicos y solares, pero desarrollarlos requiere fortalecer esquemas regulatorios para el despliegue de energías renovables, así como generar mecanismos para poder posicionar al país.

Recordó que la reforma energética puso a México como un referente en temas de precios para las energías renovables, pero con el cambio ideológico y de paradigma, el país se estancó y se requiere una reactivación del sector a través de una reconfiguración jurídica y un respeto al Estado de derecho.

“No tenemos las reglas claras, ni la certeza de que van a poder venir las inversiones y quedarse sin riesgos económicos, sin riesgos de perder su inversión, sin riesgos de no poder operar sus proyectos, así no vamos a poder avanzar”, indicó.

Ante esta situación, hizo un llamado a contar con una transición energética que incluya diferentes elementos, en los que se contemple la parte social, así como un balance de políticas que permitan tener mayor energía limpia y renovable, y dejar atrás que los combustibles fósiles sean la base de la economía.

‘Gobierno no aplica ni respeta las leyes’

Carlos De María, socio de Galicia Abogados, añadió que las reglas en México son claras, pero el gobierno no las quiere aplicar ni respetar, lo que provoca un problema de política pública orientado a no dejar que crezca la industria eléctrica, que inviertan particulares o que se desarrollen energías limpias.

Dijo que la solución es muy sencilla, “simplemente ver la realidad y cambiar esa política pública, pues contamos con un marco legal absolutamente probado”, pero con reglas que impiden el desarrollo del sector y un regreso al monopolio.

Javier Lascurain, socio director de Findero, abundó en el hecho de que hay una coyuntura que va a hacia el uso de energías renovables y la electrificación de procesos, en los que México presenta retos y el más importante es adaptar la regulación y su implementación ante una demanda creciente.

