Éstos son los soldados que Trump enviará a la frontera con México

El gobierno de Donald Trump anunció el pasado miércoles que desplegará a la Guardia Nacional en la frontera con México, esto con el objetivo de resguardar esa zona mientras se inicia la construcción del muro que prometió a lo largo de su campaña presidencial.

La decisión generó de este lado de la frontera diversas reacciones y críticas al mandatario estadounidense, ya que la medida es vista, cuando menos, como una afrenta a la relación con México, con el que además de Canadá se encuentra actualmente discutiendo un importante pacto comercial.

El gobierno mexicano, a través de varios de sus funcionarios, ha respondido ante la situación, pero las palabras del presidente Enrique Peña Nieto dan muestra de lo profundo que calaron estas declaraciones y acciones del magnate republicano: “Evocando las palabras de un gran Presidente de los Estados Unidos de América: no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo”.

Lee también: Peña condena retórica de Trump: ‘nunca vamos a negociar con miedo’

PUBLICIDAD

Este jueves, abordo del Air Force One, Trump reiteró que los efectivos de la Guardia Nacional se quedarán apostados en la frontera hasta que se complete la construcción del muro, y agregó que aún se estudia el despliegue de los entre 2,000 y 4,000 efectivos que quiere instalar en la zona fronteriza.

Si bien el gobierno estadounidense había señalado que la Guardia Nacional realizará actividades de respaldo para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, no tareas policiales, a continuación te compartimos algunos puntos relevantes para entender qué es y qué hace este grupo:

¿Qué es la Guardia Nacional?

Se trata de un cuerpo armado de voluntarios que forma parte del ejército de Estados Aunidos, aunque como componente de reserva. Sus miembros se definen como “los guardianes del sueño americano” y son civiles que combinan sus empleos o estudios con un entrenamiento militar a tiempo parcial.

Su trabajo consiste en ayudar en tiempos de emergencia nacional, como en caso de desastres naturales; proteger los intereses de los Estados Unidos en el extranjero, así como misiones antidroga.

Se organiza en cada uno de los estados y territorios bajo la soberanía de Estados Unidos, como Puerto Rico, y pueden puede se convocada tanto por los gobernadores como por el presidente.

Puesto que los integrantes de la Guardia Nacional son civiles voluntarios, su principal área de actuación a nivel nacional es la de su propio estado de residencia. Entrenan un fin de semana al mes y realizan un entrenamiento anual de dos semanas.

¿Qué diferencia hay con el ejército?

La Guardia Nacional está dotada de medios castrenses, tanto aéreos como marítimos y terrestres, y se diferencia del ejército, la marina o la fuerza aérea estadounidense en que está autorizada para actuar y utilizar armas en territorio nacional, mientras que los otros tres sólo actúan en misiones en el exterior.

¿Qué beneficios tienen los soldados?

Por cada día de servicio, entrenamientos incluidos, los milicianos reciben una asignación económica que varía en función de su rango, cargo, nivel educativo y tiempo que llevan en el servicio.

Por ejemplo, en el nivel más básico, un soldado de categoría E-1 de primer año recibe 218.44 dólares (3,962.67 pesos, aproximadamente) por el entrenamiento mensual; 764.54 dólares (13,869.34 pesos) por el anual; y 1,638.30 dólares (29,720.01 pesos) por día de servicio.

Además, reciben préstamos en condiciones ventajosas para adquirir un hogar, prestaciones de retiro una vez alcanzados los 60 años de edad, así como seguros de vida para los soldados y sus familiares.

¿Cómo se estructura?

El gobernador de cada estado designa al jefe militar de la Guardia Nacional, al cual se le otorga el rango de General o Coronel y es denominado Ayudante General.

El máximo jefe de la Guardia forma parte también del Gabinete del Gobernador, su oficina tiene la categoría de una secretaría estatal y por tanto se le considera como el Ministro de Defensa del Gobierno del Estado.

El Ministerio de Defensa del Gobierno Federal es el encargado de fiscalizar y supervisar a las guardias nacionales de todos los estados.

¿Qué misiones han realizado?

En el ámbito extranjero, la Guardia Nacional se recuerda por su intervención en los conflictos de Irak y Afganistán.

A nivel nacional, actuaron en la zona cero después del atentado de las torres gemelas de Nueva York, y en los últimos años patrullaron en Ferguson, Missouri, por los disturbios derivados del asesinato de un joven afroamericano por parte de un policía.

En la frontera con México también tienen experiencia, pues en 2014 el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó la participación de mil elementos de la Guardia Nacional en la región fronteriza de esa entidad con México. El objetivo era detener el ingreso de migrantes latinoamericanos y combatir a criminales relacionados con el tráfico y la trata de personas.

¿Cómo ha reaccionado la opinión pública a la decisión de Trump?

El nuevo envío de tropas a la frontera con el vecino del sur no ha estado libre de críticas. Uno de los diarios estadounidenses más influyentes, The New York Times, consideró en su editorial de este jueves que el presidente Trump muestra que está desesperado por compensar su fracaso en obtener recursos para expandir el muro fronterizo, a unos meses de las elecciones intermedias de noviembre.

De acuerdo con el diario, el envío de tropas a la frontera carece de toda lógica, tiene apenas una “tenue” justificación legal y consumirá fondos federales que podrían ser mejor invertidos en otros temas.

La medida parece haber sido adoptada por la creciente presión que siente Trump de aquellos de sus seguidores que creyeron su promesa de que construiría un muro que pagaría México cuando el presidente apenas consiguió erogar 1,600 mdd del Congreso de los 25,000 que pedía para ese rubro, de acuerdo con el editorial.

El diario apuntó además que pese a que los expresidentes George W. Bush y Barack Obama enviaron tropas a la frontera, el uso de las fuerzas armadas para tareas de aplicación de la ley civil debe ser autorizada por la Constitución o el Congreso.

¿Quién puede formar parte de la Guardia Nacional?

Si no han realizado el servicio militar, los y las nacionales o titulares del permiso de residencia permanente en EU entre 17 y 35 años pueden solicitar el ingreso.

A éstos se les pide un mínimo de nivel educativo, superar un test sobre aptitud vocacional para el servicio armado, que incluye pruebas sobre ciencia, aritmética, matemáticas, y electrónica, entre otras. Asimismo, tienen que cumplir con unos requisitos médicos, morales y de preparación física.

Antes de convertirse en soldados profesionales, los guardianes nacionales reciben un entrenamiento básico, donde aprenden a disparar un rifle, los valores de la armada y primeros auxilios, entre otros; así como uno avanzado, para especializarse en el rango de servicio elegido.

Con información de agencias y la National Guard.

Te puede interesar: Trump ordena a Guardia Nacional desplegarse en la frontera con México