Peña condena retórica de Trump: ‘nunca vamos a negociar con miedo’

Tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de enviar a integrantes de la Guardia Nacional a la frontera con México, el mandatario Enrique Peña Nieto demandó respeto y condenó la retórica negativa de su homólogo. En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo aseguró que desde que Trump asumió la presidencia de su país, el gobierno mexicano ha mantenido una visión constructiva y abierta, de respeto y beneficio mutuos. Con ese ánimo, agregó, se ha avanzado en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se han profundizado esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional.

“Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”, afirmó.

“Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Sólo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos”.

Al referirse a una famosa declaración de John F . Kennedy, Peña Nieto destacó que México nunca negociará con miedo.

“Evocando las palabras de un gran Presidente de los Estados Unidos de América: no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo.

Si bien, la frase de Kennedy es al revés: “Nunca debemos negociar por miedo. Pero nunca debemos temer a negociar”.

El presidente mexicano también afirmó que esta situación de la relación bilateral es un asunto de unidad para el país y destacó que los cuatro candidatos a sucederlo se hayan manifestado en ese sentido.

“Como dijo Ricardo Anaya: éste es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas. Es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad”, mencionó Peña Nieto.

“José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación. Y Margarita Zavala dijo que, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto”.

“Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

