Esta es la artista con las entradas de última hora más caras del año (no es Taylor Swift)

Tiene una de las residencias en Las Vegas más solicitadas de todos los tiempos, ostenta el récord del álbum que más rápido se ha vendido de todos los artistas y, al parecer, rechazó la oportunidad de tocar en la coronación del nuevo monarca de Gran Bretaña. Pero el público estadounidense ha podido ver a la megaestrella Adele en un concierto íntimo casi todos los fines de semana de este año, por un precio considerable.

Gametime, que vende entradas de última hora para conciertos y eventos deportivos, dijo el miércoles que las entradas para la codiciada residencia de Adele en Las Vegas fueron las más caras vendidas en la aplicación en todo el año , con un precio medio de 1,011 dólares por entrada.

, con un precio medio de dólares por entrada. Taylor Swift no le va a la zaga —el precio medio de las entradas de última hora para la gira Eras Tour en Gametime fue de 958—, pero las dos mujeres están muy por encima del resto de la lista de las 10 primeras.

de la lista de las 10 primeras. La esperadísima residencia de Adele en Las Vegas, llamada “Weekends with Adele”, representa su primera gira desde 2017 y arrancó en el Caesars Palace en noviembre de 2022 , tras un retraso de casi un año atribuido a la pandemia de Covid-19; se ha prorrogado hasta junio de 2024.

, tras un retraso de casi un año atribuido a la pandemia de Covid-19; se ha prorrogado hasta junio de 2024. Swift se encuentra actualmente en la segunda etapa de su gira Eras, que este año se ha convertido en la primera en recaudar mil millones de dólares y ha superado en ventas a las dos giras más importantes del año, Renaissance World Tour de Beyoncé y Bruce Springsteen.

y ha superado en ventas a las dos giras más importantes del año, Renaissance World Tour de Beyoncé y Bruce Springsteen. U2, Drake y Usher completan la lista de los cinco artistas con las entradas más caras del año, cada una de ellas por más de 400 dólares.

Taylor Swift actúa en el escenario durante la segunda noche de The Eras Tour en el estadio Arrowhead el 8 de julio de 2023. GETTY IMAGES PARA TAS RIGHTS MANAGEMENT

BILLETES DE ÚLTIMA HORA MÁS CAROS DE 2023

Adele — US$1.011

— US$1.011 Taylor Swift — US$958

— US$958 U2 — US$502

— US$502 Drake — US$473

— US$473 Usher — US$406

— US$406 Bruno Mars — US$391

— US$391 Harry Styles — US$357.50

— US$357.50 Morgan Wallen — US$329

— US$329 Suga — US$309

— US$309 Garth Brooks — US$288

Gaga, The Edge, Bono, Bram van den Berg y Adam Clayton de U2 actúan en el escenario de Sphere el 25 de octubre de 2023 en Las Vegas, Nevada. WIREIMAGE PARA LIVE NATION

ANTECEDENTES CLAVE

Adele anunció por primera vez “Weekends with Adele” en noviembre de 2021. Las 100,000 entradas que se pusieron a la venta tras el anuncio inicial de 24 conciertos se agotaron en seis horas, con una recaudación media de 2.2 millones de dólares (mdd) por cada espectáculo. La actuación incluye una lista de canciones de 20 temas, la más larga de su carrera, y los vídeos de Adele contando chistes, relatando anécdotas e interactuando con el público son frecuentes favoritos virales en TikTok e Instagram. Adele ha anunciado dos ampliaciones de la gira: una segunda tanda de 34 conciertos terminó en noviembre y desde entonces ha añadido 32 más, ampliando la residencia hasta junio de 2024.

CITA CRUCIAL

“Estoy muy, muy involucrada”, dijo Adele recientemente a Hollywood Reporter sobre su residencia. “Había decidido volver completamente a la pizarra de dibujo”.

GRAN NÚMERO

2 millones. Eso es lo que Adele ganó personalmente por espectáculo en la segunda temporada de su residencia (34 espectáculos realizados entre junio y noviembre de este año), según el New York Post.

DATO SORPRENDENTE

En una entrevista reciente, Adele afirmó que solo hay una artista que la haya puesto nerviosa: Lady Gaga. “Me decía: ’El espectáculo es terrible. Es una porquería. Canto fatal. No tengo gracia. Mi vestido es una basura esta semana’”, dijo. “Me juzgaba a mí misma. Y ella no es así. Pero me puso muy, muy nerviosa”.

PUNTO CRÍTICO

A pesar de su año de éxitos sin precedentes, Adele sigue siendo una de las únicas verdaderas iguales de Swift en el mundo de la música. El debut de “1989” de Swift a principios de este año fue el segundo mayor lanzamiento de álbumes de todos los tiempos por parte de una mujer, pero aun así vendió menos de la mitad que “25” de Adele, que salió a la venta en 2015. En 2021, Adele y Swift dominaron juntas las ventas de álbumes del año. “30” de Adele superó a todos los demás títulos por cientos de miles de ventas, pero Swift se hizo con cuatro de los 10 álbumes más vendidos en Estados Unidos ese año con “Red (Taylor’s Version)” en segundo lugar, “Evermore” en cuarto, “Fearless (versión de Taylor)” en quinto y “Folklore” en octavo lugar. Swift y Adele son las únicas mujeres que han ganado dos veces el premio Grammy al Álbum del Año (Adele lo hizo primero, pero Swift ya ha ganado tres veces). El año pasado, Adele llamó a Swift “una de las mejores compositoras de nuestra generación”.

Drake actúa durante el segundo día de Lollapalooza Chile 2023 el 18 de marzo de 2023 en Santiago, Chile. GETTY IMAGES

Usher actúa en el escenario durante el Jingle Ball 2023 de iHeartRadio Channel 95.5 en el Little Caesars Arena el 5 de diciembre de 2023. GETTY IMAGES PARA IHEARTRADIO

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

