¿El ex jefe de la Bolsa de Nueva York Tom Farley será el nuevo rey del cripto?

¿Qué hacer para volver a triunfar después de dirigir la Bolsa de Nueva York durante cinco años? Para Tom Farley, la respuesta es lanzarse de cabeza a las criptomonedas.

El mes pasado, CoinDesk, el principal sitio web de noticias dedicado a los activos digitales, reveló que había sido comprado por la criptobolsa Bullish, donde Farley es actualmente el director ejecutivo. Un día después, en la CNBC, Farley confirmó que su bolsa también era un posible comprador de FTX.

Cuando se le preguntó qué pasaría si Bullish adquiriera el intercambio fuera de la quiebra, Farley declaró: “Estoy limitado con respecto a lo que puedo decir contractualmente. Pero mira, estamos rondando el borde con FTX”.

Farley, que rechazó las solicitudes de entrevista de Forbes, aparentemente prefiere el modo sigiloso cuando se trata de revelaciones de la empresa. Después de liderar un intento fallido de fusionar su Far Peak Acquisition con Bullish a través de una empresa de adquisiciones de propósito especial de 600 millones de dólares en 2022, Farley apareció como su CEO a principios de mayo de 2023, sin ningún anuncio público.

Bullish no respondió a las solicitudes de información sobre cómo y en qué términos se contrató a Farley, pero una persona familiarizada con la situación confirmó que su contratación no se hizo pública. Fue identificado en un comunicado de prensa de Bullish como el CEO el 2 de mayo y su perfil de LinkedIn muestra que comenzó ese mes.

La transacción fallida con la SPAC de adquisición de Far Peak habría proporcionado unos 840 millones de dólares de nuevo capital a la bolsa y habría visto a Farley convertirse en el CEO de Bullish. Los accionistas del SPAC y los inversionistas asociados iban a adquirir alrededor del 9% del capital de la empresa ampliada, aunque menos del 3% del poder de voto, por lo que el canje acabó con Farley pero sin el efectivo de Far Peak.

Al igual que FTX bajo Bankman-Fried, Bullish insiste en que está “regulada y cumple las normas”.

Dos de los ejecutivos de la SPAC también se han incorporado a Bullish: David Bonanno, anteriormente director financiero de Far Peak y ahora director de estrategia de la bolsa, y Sara Stratoberdha, que había sido vicepresidenta del vehículo de inversión y es responsable de desarrollo de negocio.

Aunque los detalles del acceso de Farley a la dirección ejecutiva son un misterio, el fracaso de su SPAC no lo es, afirma Kristi Marvin, fundadora del sitio web SpacInsider.com, refiriéndose a los cientos de SPAC que nunca realizaron adquisiciones tras la liquidación del mercado. El 5 de diciembre se abandonó otro acuerdo de criptomonedas SPAC de gran repercusión, que habría hecho pública la empresa de desarrollo de stablecoins Circle de USDC.

A pesar de contar con apoyos tan bien considerados como el de Farley, Marvin cree que el presidente de la SEC, Gary Gensler, se la jugó con la operación. “Gensler tenía varias áreas de interés”, dice, una de las cuales era “el mercado de criptomonedas, otra SPAC”.

Tras llegar a la cima de Bullish sin la ayuda de su SPAC, Farley se ha dedicado a promocionar los triunfos de su incipiente bolsa. En septiembre, Bullish pagó por un perfil elogioso de Farley en el Wall Street Journal, promocionando el futuro de las criptomonedas y cómo Bullish estaba liderando la carga con su enfoque “by-the-book“.

“Impulsada por un firme compromiso con la defensa de las normas regulatorias y de cumplimiento, Bullish tiene como objetivo fortalecer la integridad del mercado de criptomonedas”, dijo el perfil. “La bolsa de activos digitales ya ha logrado hitos clave que insinúan un modelo de gestión más maduro para el comercio institucional de criptomonedas”.

Bullish afirma que ha ejecutado más de 300,000 millones de volumen de operaciones desde que comenzó a operar en noviembre de 2021 y que “se sitúa sistemáticamente entre las tres principales bolsas mundiales por volumen de operaciones al contado de bitcoin y éter”, citando datos de Coin Metrics.

Jamie Lovegrove, representante de Coin Metrics, agregó que las cifras de volumen son informadas por el propio software del intercambio y no verificadas de forma independiente. De hecho, según CoinGecko, el “volumen de operaciones normalizado” de Bullish, que elimina las operaciones de lavado de divisas endémicas de las bolsas de criptomonedas, fue de sólo unos 40 millones de dólares en las últimas 24 horas, frente a los 1.200 millones de dólares de los que informó. En los últimos tres meses, Bullish ha registrado un volumen medio diario de operaciones de más de 700 millones, pero los datos de CoinGecko indican que rara vez supera los 40 millones de dólares.

Al igual que FTX bajo Bankman-Fried, Bullish insiste en que está “regulada y cumple las normas”. Bullish, que no opera en EE.UU., está supervisada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar. FTX también estaba regulada por un organismo de un país insular, la Comisión de Valores de las Bahamas.

Si Tom o cualquier otro quisiera dedicarse a esto, le diría: “Hazlo dentro de la ley””.Gary Gensler, Presidente de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.

En su artículo de pago en el Wall Street Journal, Bullish afirma que, a diferencia de otras bolsas de activos digitales, “está auditada por una firma contable de las Cuatro Grandes, Deloitte & Touche”. Sin embargo, en el apartado de Confianza y Transparencia del sitio web de la bolsa no hay ningún enlace a los prometidos estados financieros auditados.

La historia de Bullish es breve. Se creó en 2021 como filial de Block.one, una empresa de software blockchain respaldada por un grupo de inversionistas multimillonarios, entre ellos el cofundador de PayPal Peter Thiel, los gestores de fondos de cobertura Alan Howard y Louis Bacon, y el magnate de Hong Kong Richard Li.

Antes de iniciar sus operaciones, Bullish llegó a un acuerdo con Farley’s Far Peak y otros en julio de 2021 para invertir unos 840 millones por el 9% de la empresa, valorando su capital en 9.000 millones de dólares. La maniobra habría hecho que salir a bolsa fuera mucho más fácil para Bullish que la ruta tradicional de la OPI, que habría sido más costosa y habría requerido un mayor escrutinio de la SEC.

A diferencia de Coindesk y Binance, Bullish se centra en los inversores institucionales y ofrece unas dos docenas de criptomonedas importantes, la mayoría de las cuales sólo cotizan contra la stablecoin USDC, según muestra su sitio web. La bolsa ofrece operaciones al contado y con margen y, desde el 7 de diciembre, futuros perpetuos sobre bitcoin y ether. Los perpetuos permiten a los inversores tomar posiciones sobre precios futuros sin tener fechas de vencimiento fijas, como ocurre con los contratos convencionales de materias primas. Farley, sin duda, espera beneficiarse de la aprobación por la SEC de un ETF de bitcoin al contado, que presumiblemente abrirá las compuertas de las instituciones que invierten en activos digitales.

No se han anunciado los términos de la compra de CoinDesk por parte de Bullish a Digital Currency Group. The Wall Street Journal informó en julio de que la venta anterior a un grupo de inversores dirigido por Matthew Roszak, de Tally Capitalv, y Peter Vessenes, de Capital6, se habría realizado por un valor empresarial de 125 millones y que CoinDesk tenía unos ingresos en 2022 de 50 millones de dólares.

En el anuncio de la nueva transacción, Farley, de 48 años, fue citado diciendo: “Bullish inyectará inmediatamente capital en varias de las iniciativas de crecimiento más interesantes de CoinDesk, que impulsarán el lanzamiento de nuevos servicios, eventos y productos.” No se revelaron los detalles concretos, pero la empresa dijo que se mantendrá la actual dirección de CoinDesk.

Una de las cosas que Farley aporta a Bullish son sus credenciales. Hijo de un destacado juez del Tribunal de Apelaciones de EE.UU., Farley estudió en el prestigioso colegio Gonzaga College High School de Washington D.C., donde fue una estrella del béisbol y llegó a jugar en Georgetown. Se licenció en Ciencias Políticas en 1997. Alto y de aspecto juvenil, Farley trabajó en banca de inversión, capital riesgo y gestión de riesgos antes de incorporarse al Intercontinental Exchange como presidente de ICE Futures U.S., el mercado de materias primas antes conocido como New York Board of Trade. En mayo de 2012, se convirtió en vicepresidente sénior de productos financieros de todo ICE.

Cuando ICE compró NYSE Euronext por 11,000 millones en noviembre de 2013, Farley fue instalado como director de operaciones de la Bolsa de Nueva York a las órdenes del consejero delegado Duncan Niederauer. Niederauer se jubiló seis meses después, y Farley le sustituyó con el título de presidente. Farley destacó como presidente de la NYSE, estableciendo contactos con CEOs, inversores institucionales y titanes de Wall Street, y se le veía a menudo en eventos como el Foro Económico Mundial de Davos.

Algo que llamó la atención de Farley durante su etapa en Big Board fueron las criptomonedas. Durante su mandato, la bolsa creó un índice de bitcoins y realizó una inversión de capital privado en lo que entonces era un monedero de bitcoins llamado Coinbase. La Bolsa de Nueva York fue uno de los al menos 10 inversores en una ronda de inversión de 75 millones, e ICE cobró su participación por más de 1,200 millones en 2021.

En la primavera de 2018, Farley fue arrastrado por la fiebre SPAC y decidió emprender por su cuenta. Creía que su SPAC sería diferente: si los inversores decidían retirarse una vez identificado un objetivo, como hacen a veces, su empresa tendría un comprador para las acciones. Farley recurrió a su lista de contactos en busca de ayuda en ese frente, dijo a Axios en ese momento: “Así que hice una llamada a Dan Loeb, a quien había llegado a conocer a lo largo de los años, y le pedí que proporcionara un respaldo de 400 millones de dólares como socio y que aportara su experiencia. Dijo que sí, y aquí estamos”.

Con la firma de capital riesgo Third Point de Loeb a bordo, la nueva Far Point Acquisition SPAC se propuso recaudar 400 millones con los que comprar una fintech. Su folleto preliminar señalaba que los antecedentes de Farley eran clave para el éxito de la operación: “Creemos que las amplias relaciones del Sr. Farley que desarrolló como líder de NYSE Group, así como su amplia experiencia en el sector fintech y los mercados financieros, nos permitirán identificar y completar una atractiva combinación de negocios.”

El camino fue accidentado a causa de la pandemia de Covid-19, pero el SPAC acabó funcionando. En agosto de 2020, Far Point invirtió en la empresa suiza Global Blue, que presta servicios a los minoristas que tratan con turistas extranjeros, en particular reembolsos de impuestos sobre las ventas y el valor añadido a los visitantes de tiendas que operan fuera de zonas libres de impuestos, como los aeropuertos.

El SPAC e inversores aliados aportaron unos 1.000 millones de dólares para adquirir alrededor del 58% de Global Blue, y Farley acabó como presidente, conservando su cargo el CEO de Global Blue, Jacques Stern. Después de una serie de pérdidas que coincidieron con la pandemia, la compañía ha sido rentable en tres de los últimos cuatro trimestres, según YCharts, y las ventas en los tres meses hasta septiembre fueron de 123,2 millones de dólares, por debajo de los 141,5 millones de dólares del tercer trimestre de 2019, pero por encima de los escasos 14,5 millones de dólares cuando la pandemia deprimió el negocio en el tercer trimestre de 2020.

Esto dio a Farley experiencia práctica en la dirección de una transacción SPAC a buen término, pero todavía no tenía una empresa que dirigir. Un año después del cierre de la operación, volvió con una nueva SPAC, Far Peak Acquisition, de nombre similar, y un nuevo objetivo, Bullish.

Si bien el nombre de la marca FTX puede tener un valor cuestionable para Bullish o cualquier otra persona, la otrora bolsa de criptomonedas de alto vuelo tiene una valiosa base de datos de clientes que se estima en 9 millones. Sus otros activos incluyen un tesoro de criptomonedas, que han repuntado bruscamente junto con los mercados de criptomonedas. Según un reciente análisis de Forbes, los activos digitales de FTX, entre los que se incluyen la solana y el bitcoin, así como otras tenencias, deberían representar la mayor parte, si no la totalidad, de los 15.000 millones de dólares que debe a pequeños clientes.

Un activo que no había mostrado mucha vida desde la quiebra de FTX fue su propio token de fidelidad FTT, del que el patrimonio de la quiebra ahora posee alrededor de 260 millones, según datos de Arkham Intelligence y Nansen. Después de alcanzar un récord por encima de 84 dólares en septiembre de 2021 con un valor de mercado de más de 9.300 millones de dólares, FTT se deslizó a alrededor de 25 dólares en los días previos a que el intercambio se deshiciera y luego se desplomó por debajo de 1 dólar para cerrar 2022. A mediados de agosto seguía cerca de ese nivel. Sin embargo, desde que se informó de que Bullish y otras empresas estaban estudiando los activos de FTX, el precio ha subido a casi 5 dólares, añadiendo unos 1.000 millones de dólares al valor de la bolsa caída.

La idea de que Farley pudiera reactivar FTX recibió la bendición de Gary Gensler. “Si Tom o cualquier otro quisiera entrar en este campo, le diría: ‘Hazlo dentro de la ley’“, dijo el presidente de la SEC en declaraciones recogidas por CNBC el 8 de noviembre. “Construye la confianza de los inversores en lo que estás haciendo y asegúrate de que estás haciendo las divulgaciones adecuadas, y también de que no estás mezclando todas estas funciones, comerciando en contra de tus clientes. O usando sus criptoactivos para tus propios fines”.

