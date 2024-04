El arte de conocerte a ti mismo: ¿Por qué las canciones de Taylor Swift son filosofía?

Taylor Swift no es sólo una compositora e intérprete multimillonaria. Ella también es filósofa.

Como Swiftie y filósofa, descubrí que esta afirmación sorprende tanto a los Swifties como a los filósofos. Pero una vez que sus fans aprendan un poco más sobre filosofía (y los filósofos aprendan un poco más sobre el trabajo de Taylor Swift), ambos grupos podrán apreciar su composición de nuevas maneras.

Cuando uno de los más grandes filósofos, Sócrates, dijo la famosa frase: “No vale la pena vivir una vida sin examinar”, argumentaba que las personas ni siquiera pueden saber si están viviendo una vida significativa a menos que sometan sus elecciones y sus valores a escrutinio.

Al igual que otros grandes escritores, la composición de Swift implica constantemente el tipo de escrutinio introspectivo sobre las elecciones y los valores que Sócrates tenía en mente. Varias canciones abordan el valor de la autocomprensión, incluso cuando es difícil.

En medio de una ruptura, la narradora de “Happiness” dice: “Cariño, cuando estoy por encima de los árboles veo esto tal como es”. Sin embargo, describe lo difícil que puede ser mantener una perspectiva objetiva de una relación y al mismo tiempo afrontar su final. “Y en la incredulidad no puedo afrontar la reinvención / Todavía no he conocido a mi nueva yo”, canta. Su pareja busca “la luz verde del perdón” cuando ella les dice: “Aún no conoces a mi nuevo yo / Y creo que ella te lo dará”.

El narrador parecido a Swift en “Anti-hero” hace un comentario similar sobre los desafíos de la autoconciencia. “Miraré directamente al sol, pero nunca al espejo”, canta, haciendo referencia a cómo a menudo es más fácil identificar verdades sobre el mundo externo que enfrentar hechos sobre uno mismo, y que su tendencia al autoengaño limita su capacidad de volverse más sabio con la edad.

Todo el mundo hereda un conjunto de creencias y suposiciones de sus padres, compañeros y cultura, que pueden inhibir nuestra capacidad de comprender verdaderamente a los demás y a nosotros mismos.

En “Daylight” de Taylor Swift, describe cómo alguna vez vio las relaciones como “blanco y negro” o “rojo ardiente”. Dejar de lado esas viejas narrativas reduccionistas le permitió ver sus relaciones (y a sí misma) con mayor claridad. Esto salió de lo que ella describe como una “noche oscura de veinte años” para ver la verdad más complicada y liberadora: la luz del día.

El arte de conocerte a ti mismo: ¿Por qué las canciones de Taylor Swift son filosofía?

Sócrates demostró que la mejor manera de examinar las propias elecciones y valores es a través de una conversación sostenida, a veces argumentativa, con los demás. Para alguien que no es filósofo, la filosofía a menudo parece una defensa del diablo o una broma: discutir por el simple hecho de hacerlo. Pero para los filósofos, el desagrado es una virtud que ayuda a contrarrestar el dogmatismo reflexivo y la conformidad.

Taylor Swift también es argumentativa en sus composiciones, a menudo presentando un argumento moral a un oyente imaginario (con frecuencia, una pareja romántica). En otras letras, la cantante refuta a los críticos y ejecutivos discográficos injustos.

Recientemente, sus letras comanzaron a abordar temas más públicos, como la promesa y la inutilidad de la política. A primera vista, “Miss America & The Heartbreak Prince”, lanzada en 2019, es una canción sobre la mayoría de edad y el drama de las relaciones adolescentes. Sin embargo, Swift también describe su propio despertar político y desilusión cuando escribe: “Mi equipo está perdiendo, golpeado y magullado”. Letras como “Historias estadounidenses arden ante mí” y “Si juegas juegos estúpidos, ganas premios estúpidos” refuerzan aún más una parábola sobre la desesperación política.

Al mismo tiempo, otras canciones desarrollan argumentos a favor de la promesa de abogar por el cambio político. En “Only The Young”, se dirige a alguien que ve que “el juego estaba arreglado” y les recuerda: “No van a cambiar esto / Tenemos que hacerlo nosotros mismos… Sólo los jóvenes pueden correr”.

La composición apolítica de Swift también tiene implicaciones para debates éticos de larga data. En “Gorgias”, un diálogo escrito por Platón, alumno de Sócrates, el filósofo pregunta si es mejor sufrir una injusticia que cometerla, un tema que aparece en varias canciones de la cantante.

Sócrates argumentó que es mejor sufrir injusticia, porque cometer injusticia hace que se afronte a la propia dignidad e integridad. En su canción de 2022 “Karma”, Swift aparentemente está de acuerdo: “¿No sabes que el efectivo no es el único precio?” de inmoralidad, antes de advertir a su oyente que el karma está “regresando”.

Verdadero y falso

Para los filósofos, cada aspecto de la experiencia humana es objeto de un análisis más profundo. Como escribió el filósofo estadounidense del siglo XX, Wilfrid Sellars, el propósito de la filosofía debería ser “comprender cómo las cosas, en el sentido más amplio posible del término, se unen en el sentido más amplio posible del mismo”.

Al sujetar las creencias de las personas a estándares lógicos de consistencia y coherencia, el análisis filosófico revela contradicciones en un esfuerzo por descubrir qué es realmente cierto.

La composición de Swift aborda algunas de las paradojas más complicadas, como si existe siquiera un yo verdadero y auténtico.

Al abordar la cuestión en “Mirrorball”, parece respaldar la opinión de que el sentido de uno mismo es en gran medida estratégico, construido socialmente para adaptarse a la situación. “Soy una bola de espejos, te mostraré cada versión de ti mismo”, canta antes de afirmar: “Puedo cambiar todo en mí para encajar” y “Nunca he sido natural, todo lo que hago es intentar, intentar, intentar”.

De manera similar, en “Mastermind”, Swift describe su intento calculado de ganarse el afecto de alguien cuando canta: “Juro que sólo soy críptica y maquiavélica porque me importa”. En ambas canciones, Swift señala cómo las muestras auténticas de vulnerabilidad también pueden ser una forma de discurso estratégico, lo que lleva al oyente a preguntarse si la autenticidad genuina es posible.

Otra paradoja complicada en filosofía tiene que ver con la idea de supererogación, que se refiere a actos que son moralmente buenos pero no moralmente requeridos. Esta idea también permite que los actos puedan ser “subrogatorios”, es decir, que sean moralmente malos pero, no obstante, permisibles.

Canciones como “Champagne Problems” y “Would’ve Could’ve Should’ve” exploran este espacio paradójico, describiendo casos en los que alguien tomó una decisión moralmente criticable que, sin embargo, estaba en su pleno derecho a tomar.

De manera relacionada, Swift también está interesada en las paradojas de la psicología moral. Canciones como “This Is Me Trying”, “Illicit Affairs” y “False God” reflejan el concepto filosófico de akrasia: casos en los que las personas aparentemente saben que no deberían hacer algo, pero lo hacen de todos modos.

Gran parte de la literatura filosófica sobre la akrasia se pregunta si es posible: si alguien cree que su decisión es incorrecta o mala para él, ¿por qué lo haría? Pero a través de sus letras, Swift esboza viñetas psicológicamente realistas que sugieren que la akrasia genuina es al menos posible y probablemente ocurre todo el tiempo, desde sabotear una relación amorosa hasta buscar una que “estábamos locos al pensar… que podría funcionar”.

La filosofía utiliza las convenciones de la lógica y la poesía para ayudar a las personas a ver el mundo con mayor claridad. Una conversación filosófica exitosa implicará hacer llamamientos racionales (lógica) que también tengan resonancia emocional (poesía).

Pero los filósofos académicos no pueden pretender ser los únicos que utilizan la lógica y la poesía para avanzar en la comprensión de la condición humana, el mundo que nos rodea y la naturaleza de la justicia. Los compositores como Taylor Swift también pueden ser filósofos.

