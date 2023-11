Esta es la forma de detectar a falsos influencers de finanzas personales

Muchos internautas están ansiosos por dominar sus finanzas personales y nunca antes había sido tan fácil encontrar todo tipo de consejos de supuestos influencers al respecto en YouTube, TikTok e Instagram, por mencionar algunas fuentes. Pero el hecho de que un video dé las claves para invertir y hacerte millonario de la noche a la mañana se haga viral no significa que sea verdad.

Bastantes personas han sido víctimas de estafas de que ofrecen una forma rápida y fácil de ganar dinero. Los malos consejos financieros y las estafas vienen en muchas formas, como esas oportunidades de inversión con poco riesgo y mucha ganancia. Desafortunadamente, cuando el río suena es que agua lleva.

¡Ojo con los influencers en finanzas personales!

Los influencers en finanzas personales comparten consejos y estrategias de dinero con sus seguidores a través de redes sociales, podcasts y blogs. A menudo lo hacen con base en su experiencia personal, en algunos casos tienen experiencia en servicios financieros, trabajan en la banca o son periodistas de la fuente, pero no todos tienen una formación financiera profesional.

Este tipo de asesoramiento tiene la ventaja de ser gratuito, pero quizá no se adecúe a tu situación individual, sobre todo cuando se trata de inversiones. Los influencers comparten todo tipo de contenido, publicaciones en sus blogs, podcasts, libros electrónicos, webinars, talleres y más. Muchos de ellos monetizan sus perfiles y canales a través de la venta de productos, contenido premium o coaching.

Antes de tomar los consejos de alguien en particular, considera que si no son asesores financieros certificados no deberían dar consejos sobre inversiones, mucho menos presionarte para que inviertas con un sentido de urgencia.

Revisa sus publicaciones y averigua si están equilibrados en sus puntos de vista. ¿Sus opiniones son sesgadas o tendenciosas? Cuando revisan servicios o productos financieros, ¿sus evaluaciones son objetivas? Si notas que promueve un productos o servicio en particular, revisa si es por un patrocinio o si se trata de un contenido pagado.

5 banderas rojas de los influencers que poco confiables

Promesas que son demasiado buenas para ser verdad

Los influencers en finanzas personales que usan a menudo términos como “infalible”, “garantizado” o “sin fallar” son para tener cuidado, ya que no hay garantías absolutas cuando se trata de dinero. Cuídate de cualquier influencer que te prometa hacerte rico con el mínimo esfuerzo.

Ventas y más ventas

Quienes auténticamente tienen en interés de ayudar a sus seguidores a mejorar su situación financiera dejan el dinero que ganan con ello en segundo lugar. Si un influencer te bombardea con un discurso de venta, podría ser que la prioridad no seas tú.

Ropa cara, auto caro y mucho lujo

Los videos de especialistas en finanzas que se la pasan viajando y te dan consejos de inversión desde Dubái deberían generarte desconfianza. Muchos de ellos afirman ganar cantidades estratosféricas al año u obtener ganancias mientras surfean en Hawái. Dado que es muy difícil que te muestren su cuenta de banco, es mejor que tomes sus consejos con cierto escepticismo.

Muchos seguidores, pero poca interacción

Un influencer tiene miles o incluso millones de seguidores puede resultar impresionante. Pero ¿cuántos de esos seguidores realmente interactúan con su contenido? No solo con likes, sino con comentarios o dejando buenos reviews. A veces los influencers falsos tienen más bots que seguidores reales y leales.

Pide pago por adelantado

Si un influencer te pide dinero antes de darte contenido, un producto o un servicio, eso podría ser un claro indicio de una estafa. Procura consultar antes el contenido que te ofrecen instituciones como Condusef, Buró de Crédito, Consar, Banco de México o Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Todos ellos, entre otros, generan artículos, podcasts, cursos gratuitos e incluso eventos para que toda la familia se involucre en las finanzas familiares.

