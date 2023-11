10 secretos que toda persona rica conoce

Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para hacerse rico, aunque sin duda, uno de los primeros pasos para lograrlo es gastar menos de lo que ganas y ahorrar lo más posible.

La mayoría lidiamos con deudas, inflación, gastos diarios y emergencias financieras; crear y cumplir un presupuesto podría parecer hasta una falacia, pero tampoco podemos darnos por vencidos sin siquiera dar pelea al constante estrés de vivir al día.

Si tu meta es generar riqueza, pon atención a estos puntos que algunas de las personas con mayor poder adquisitivo en el mundo ponen en práctica, te ayudarán a sortear algunos obstáculos, a mantenerte enfocado y a hallar el camino hacia la seguridad financiera.

1. Suelen comprar al mayoreo

Los ricos están dispuestos a gastar más en cada compra para obtener un mejor precio por unidad y ahorrarse tiempo repitiendo ciertas actividades. Esto puede aplicarse también a un negocio o a la vida personal. Cuando puedas, compra a granel todo lo que no tenga fecha de caducidad.

2. Sus gastos están alineados con sus objetivos

Una de las claves para ser rico es tener objetivos. Los ricos tienen claro lo que les importa, de modo que son conscientes de no malgastar recursos en cosas que no tienen valor. Nosotros podemos aprender de ello fijando nuestros propios objetivos y controlando nuestros gastos para ver si se ajustan a ellos.

3. Ponen sus metas por escrito

La diferencia entre tener una idea y plasmarla por escrito suele ser lo que separa a los superéxitosos de la gente común. Si equiparas el éxito con la riqueza, puede que haya llegado el momento de empezar a escribir tus objetivos, grandes y pequeños, para hacerte rico.

Típicamente, las personas ricas a escriben sus objetivos o llevan una lista de tareas pendientes. Si tu objetivo es hacerte millonario, escríbelo, junto con un plan de acción para conseguirlo.

4. Acaban con sus deudas

No todas las deudas son malas, pero las deudas con intereses altos son francamente terribles si tu objetivo es hacerte rico. Parte de tu presupuesto debe incluir un plan para aplastar tus deudas malas y mantener niveles responsables de deuda buena.

5. No desperdician dinero comprando cosas para impresionar

Gastar dinero para parecer rico antes de serlo es una forma segura de sabotear tu objetivo de riqueza. La mayoría de los ricos no malgastan su tiempo y dinero tratando de impresionar a los demás. De hecho, muchas personas adineradas no se habrían hecho ricas si hubieran gastado el dinero que tanto les costó ganar en comprar cosas para estar a la altura de los demás.

6. No pierden el tiempo tratando de hacer todo ellos mismos

Los ricos saben que el tiempo es el único recurso realmente escaso, no se puede comprar más. Por ello maximizan su tiempo dejando de lado la necesidad de controlar cada pequeño detalle de su negocio y aprenden a delegar eficazmente en personas inteligentes que cambiarán su tiempo por dinero.

7. Tienen un fondo de emergencia

Un fondo de emergencia es fundamental en tu estrategia para hacerte rico. Y no tiene que ser una cantidad enorme. En realidad, se trata de dinero en efectivo de gran liquidez o fácilmente accesible en un vehículo de ahorro de bajo riesgo; la idea es que te proteja de la necesidad de endeudarte con tarjetas de crédito de alto interés en caso de emergencia.

8. Invierten en su red de contactos

Es más difícil que alguien que no te conozca invierta en ti. Como profesional o emprendedor, tendrás más posibilidades de ser elegido por encima de otras opciones (incluso igual de preparadas que tú) en la medida en que hayas construido esas relaciones de forma previa y estas confíen plenamente en tus capacidades.

Cuanto más te conozcan, más confiarán en ti, en tu talento y tus habilidades. Esto conduce a mejores oportunidades, una toma de decisiones más rápida y mayores márgenes. Así que invierte tiempo y recursos en establecer y mantener las conexiones adecuadas.

9. Invierten su capital

Cuanto más esperes para empezar a invertir, más tardarás en hacerte rico. No basta con ahorrar dinero. Para hacerte rico debes poner tu capital a trabajar invirtiendo en los mercados.

Aprender a invertir no es una tarea sencilla, pero el momento de empezar es ahora. No te dejes intimidar por el proceso: empieza poco a poco, aprovecha la información que tienes a tu alcance (solo cerciórate de que sean fuentes confiables) y, lo más importante, no solo abras tu cuenta, deposita un primer monto y haz aportaciones regulares para crear el hábito.

10. Evitan pagar comisiones

Pagar comisiones aquí y allá puede devorar fácilmente tu patrimonio. Ya sea una comisión por no pagar a tiempo tu tarjeta de crédito o por no cubrir cierto número de transacciones en tu tarjeta de débito, es importante evitar incurrir en comisiones innecesarias. Toma en cuenta que cada comisión que pagas significa menos dinero en tu bolsillo.

Un tip adicional…

11. Aprovechan el tiempo, no la oportunidad

Los ricos saben que el tiempo y los rendimientos compuestos son los factores más importantes para hacer crecer la riqueza. No se trata de poseer una bola mágica que prediga el movimiento del mercado. A menudo, hacerse rico requiere que los inversores adopten una estrategia poco atractiva de comprar y mantener, capear las fluctuaciones del mercado e ignorar la especulación.

