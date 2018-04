Esta es la “receta” del técnico de Panamá para triunfar en el futbol y los negocios

Por Alma Solís

El 10 de octubre de 2017, el fútbol hizo vibrar a un país entero, por primera vez Panamá clasificaba a una Copa del Mundo que se celebrará en Rusia en junio de este año, tal fue la alegría que el gobierno tuvo que dar el día libre.

Detrás de esta clasificación adicional a los jugadores existe un equipo de trabajo, incluyendo al técnico Hernán Darío Gómez, nacido en Colombia, pero quien asume y encarna la camiseta de cada país que entrena como él ha explicado en varias ocasiones.

El “Bolillo”, como es conocido, ha estado en siete mundiales, tres como director técnico, pero su marca más representativa es que ha logrado que dos países vayan por primera vez al Mundial, como lo son Ecuador y Panamá, asegura que tuvo oportunidad de dirigir un equipo con mas historia y experiencia en mundiales pero quería el reto y lo logró.

Expertos dicen que el futbol tiene muchos aspectos relacionados al manejo gerencial, se trata de negocio, personas, trabajo en equipo y camino al éxito, una idea que comparte “El Bolillo”.

Forbes Centroamérica conversó con Gómez sobre las estrategias para el éxito dentro de la cancha, las cuales puede ser muy bien aplicadas en las empresas, como el DT de Panamá señaló se fundamentan en valores, disciplina y trabajo en conjunto.

Para preparar al equipo a un reto tan importante como al que se enfrentarán en Rusia, el entrenador se enfoca mucho en la parte emocional. “Se prepararan mucho mentalmente. Hay que hablarle mucho de lo que va a enfrentar de lo que está representando”, dijo Gómez.

La Copa del Mundo es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales, de 200 equipos que aspiran a llegar solo 32 son escogidos, allí se enfrentan los que son considerados los mejores jugadores del mundo.

“A los muchachos les hablo mucho de paciencia y solidaridad. Paciencia hay que tener en todas las empresas, así como ser solidarios en todas las empresas”, dijo el entrenador colombiano.

Añade que parte de lo que les inculca a los jugadores es la admiración. “ Es fundamental y no existe en nuestros países, no nos admiramos nos envidiamos. No admiramos a los compañeros, ves tu compañero que compró un auto nuevo, te da rabia. Lo vez triunfando en tu empresa y te da rabia, pues yo les hablo a los muchos de la admiración y respeto y son valores que nos tienen que ayudar para ser buenos líderes, unas buenas personas”, afirmó.

Aseguró que “si no somos líderes y buenas personas”, no pueden estar en este grupo, hay que irlos preparando. “Hay que prepararlos como en las empresas, si viven bien entonces juegan bien, si eres una buena persona entonces progresas” explicó.

El “Bolillo” hizo una analogía sobre el sentido de pertenencia dentro de un equipo y dentro de una empresa. “Si tienes sentido de pertenencia luchas por tu país, es igual que el sentido de pertenencia con tu empresa, si tú no conoces tu empresa como vas a ponerte la camiseta de tu empresa”, para él esas palabras son fundamentales.

El 100% y algo más

Al igual que en muchas oficinas existe diversos grupos de trabajadores, están los que salen a penas el reloj marca la hora de salida y quienes lo hacen solo cuando estén satisfechos con el trabajo realizado.

“Existen Trabajadores en las empresas que trabajan hasta las cinco de la tarde y sonó el silbato para salir a casa y se van no nosotros trabajamos hasta que nos sintamos bien y ayudemos al compañero, todo eso hay que trabajarle a los muchachos para que su capacidad futbolística sea la mejor”, indica.

Otro de los elementos que utiliza en la preparación es la confianza. El “Bolillo” no esconde sus diferencias con la prensa panameña a quienes acusa de querer dañar el momento que están viviendo. Para enfrentar esto les dice a los jugadores que crean en lo que son capaces y se enfoca en sus logros como ser los primeros panameños que van a este evento que harán historia.

Trabajo en conjunto

La empresa que el “Bolillo” dirige tiene 23 jugadores en la cancha por partido, de los cuales 11 salen a la cancha simultáneamente, todos tienen características propias y talentos.

“En la cancha no son uno solo, en la cancha son once atacando y once defendiendo” indico el director técnico quien asegura que busca el trabajo solidario y en conjunto por parte de ellos para que destaque el equipo. “Parto de ahí. Los técnicos de selecciones por ahí más de saber de futbol son líderes que se hace seguir. Así puedes sacar resultados más allá de lo que es tu capacidad”.

En la cancha lo que más les inculca, es trabajo táctico, solidario por que si lo hacen les da superioridad numérica. “ Yo hablo más de conjunto que de individualidades si a mi se me está destacando un jugador quiere decir que el grupo no esta funcionando bien tiene que ser el grupo el que funcione bien y el grupo el que destaque”.

Al igual que en las empresas con los milennials, los equipos tienen varias generaciones. Para Bolillo esto es bueno, hay balance entre experiencia. “Es bueno, en el fútbol no hay viejos, ni jóvenes. Yo miro más lo que aportan”, explicó.

Los días malos se superan

No siempre se gana y a veces porque las cosas no las hacemos bien. El director técnico de Panamá reconocer que a pesar que la selección tuvo buenos partidos, los dos últimos contra Estados Unidos y Costa Rica, no lo hicieron bien.

¿Pero cómo se superan los errores?. “Se supera con el trabajo futbolístico, tácticamente se supera, la táctica se supera en conjunto” dijo.

Apoyo de la junta directiva

En el 2014 cuando Hernán Darío Gómez aceptó dirigir a Panamá uno de los puntos claves fue el apoyo de la junta directiva, en que confiarán en su trabajo y en sus decisiones.

Competencia

Es consiente de los rivales que tendrá, y como en cualquier negocio es fundamental conocer su competencia y saber hasta donde pueden llegar. Hay que ir a conocer a la competencia. La selección panameña ha tenido tres juegos de preparación en Europa. “Les dije que íbamos a aprender ya conocer”, agrega.

“Quiere analizar la selección panameña, y compararla, estamos en pantaloncillos todavía estamos aprendiendo, el futbol en Panamá ha mejorado, pero estamos aprendiendo y ahora que he llevado a los muchachos a Europa se han dado cuenta las diferencias tan grandes que hay” afirmó.

Para el entrenador Panamá aun necesita mucho más infraestructura y preparación en el deporte del futbol.

De cara a lo que pasará en junio dijo que tiene susto, pero sabe que puede pasar cualquier cosa ganar, perder, empatar o recibir goleadas pero estarán preparados y esto es parte de lo que Panamá, una selección joven debe pasar para avanzar y no retroceder.