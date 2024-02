Esta nueva empresa de vigilancia de automóviles de 4 bdd dice que reduce el crimen, pero probablemente viola leyes estatales

Las cámaras de vigilancia de IA en John’s Pass Bridge, al suroeste de Tampa, Florida, no duraron una semana antes de que fueran señaladas por violar las reglas estatales. Instalado en febrero de 2023 en nombre de la startup de vigilancia de automóviles Flock Safety y su cliente, el Departamento de Policía de Treasure Island, los dispositivos se colocaron allí sin la aprobación del Departamento de Transporte de Florida. Quería que los derribaran.

En octubre, la agencia todavía estaba esperando su expulsión. “El FDOT solicita que se retire la cámara Flock en el puente John’s Pass”, escribió un funcionario del FDOT a Flock, según correos electrónicos obtenidos por Forbes. “El FDOT no permite instalaciones en nuestras estructuras excepto en casos especiales”. En noviembre, un empleado de Flock quitó la cámara, confirmó la empresa.

Para Flock, una empresa de 4 billones de dólares (bdd) con la misión de “reducir la delincuencia en Estados Unidos en un 25%”, esto podría parecer un simple error burocrático, una anomalía. Pero es uno de los cientos de incidentes de este tipo en todo el país. Las comunicaciones de la empresa con las agencias de transporte estatales obtenidas a través de solicitudes de registros públicos y entrevistas con más de media docena de ex empleados sugieren que en su prisa por instalar cámaras de vigilancia en ausencia de marcos regulatorios claros, Flock violó la ley repetidamente en al menos cinco estados. . En dos, las agencias estatales prohibieron al personal de Flock instalar nuevas cámaras.

Estas violaciones son en gran medida el resultado del hábito de la startup respaldada por capital de riesgo de instalar sus dispositivos de vigilancia a lo largo de las vías públicas sin los permisos necesarios. Esos documentos son parte de un proceso de aprobación diseñado para garantizar que las cámaras estén colocadas de manera segura, no comprometan las líneas de servicios públicos ni los semáforos y no puedan ser desplazadas por el mal tiempo o accidentes. Como lo expresó un ex empleado de Flock, la concesión de permisos tiene como objetivo garantizar que “si un automóvil golpea una cámara que va a 80 mph, no atravesará la ventana de alguien”.

Respondiendo a una lista detallada de preguntas, el portavoz de Flock, Josh Thomas, dijo a Forbes que la compañía tiene casi 50 personas dedicadas a la concesión de permisos y “opera lo mejor que podemos dentro de los límites de la ley”. Dijo que dado que los límites jurisdiccionales no siempre son claros, Flock no siempre sabía cuándo y dónde debía solicitar un permiso. “Para las decenas de miles de permisos que hemos solicitado y las decenas de miles de ubicaciones que no los requieren, ciertamente no hemos sido perfectos”, dijo Thomas. “Pero tratamos de responder y solucionar cualquier problema, o hacemos el esfuerzo de retroceder según sea necesario”.

Fundado en 2017, el sistema de vigilancia de Flock utiliza inteligencia artificial para tomar huellas dactilares de los automóviles según la marca, el modelo y la apariencia, no solo los números de matrícula. Afirma operar actualmente en 4.000 ciudades en más de 42 estados, donde ha encontrado una clientela entusiasta en los departamentos de policía locales que dicen que cuesta menos que los dispositivos de la competencia y que es mejor para detectar automóviles sospechosos. Un sistema de cámara Flock típico comienza en 3.000 dólares al año, considerablemente menos que el sistema Vigilant de su rival Motorola. Desde 2020, Flock ha experimentado un sorprendente aumento del 2660 % en sus ingresos, que lo llevó a la lista Fast 500 de Deloitte en 2023 (la compañía se negó a comentar sobre las cifras de ingresos).

LA CONCESIÓN DE PERMISOS TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR QUE “SI UN AUTOMÓVIL GOLPEA UNA CÁMARA QUE VA A 80 MPH, NO ATRAVESARÁ LA VENTANA DE ALGUIEN”.

UN EX EMPLEADO DE FLOCK

Ese crecimiento espectacular ha mareado a los inversores: Flock recaudó 100 millones de dólares en una ronda de fondos de julio de 2023 dirigida por Andreessen Horowitz, que lo valoró en más de 4 bdd. Pero el crecimiento de la empresa se ha visto impulsado por implementaciones no autorizadas. La correspondencia de la empresa revisada por Forbes revela que Flock ha instalado cientos de cámaras no aprobadas en Florida, Illinois y Carolina del Sur, donde es un delito instalar dispositivos en la infraestructura estatal sin la aprobación del Departamento de Transporte. Y ha entrado en conflicto con los reguladores de Texas y Washington por cuestiones similares.

En Carolina del Sur, la secretaria de Transporte del estado, Christy Hall, dijo a Forbes que desde la primavera de 2022, su personal ha encontrado más de 200 cámaras Flock no autorizadas durante el monitoreo de rutina de las vías públicas. En julio de 2023, la agencia impuso una moratoria sobre nuevas instalaciones y ordenó una revisión de seguridad y cumplimiento de todas las cámaras Flock en todo el estado.

“No tenemos claro si estos dispositivos están autorizados o no para estar en el derecho de vía estatal”, dijo Hall a Forbes a principios de este año (desde entonces anunció planes de retirarse en marzo). “Y la legislatura de Carolina del Sur no ha implementado una política pública con respecto al uso de estos dispositivos, [o las] preocupaciones de privacidad con respecto a la recopilación, manejo y disposición de los datos que recopilan”.

“ESTAMOS LLEGANDO AL PUNTO EN QUE UNA EMPRESA ESTÁ DISPUESTA A INFRINGIR LA LEY PARA INSTALAR ESTAS CÁMARAS”.

REPRESENTANTE DE CAROLINA DEL SUR, TODD RUTHERFORD

El portavoz de Flock, Thomas, confirmó que la compañía había detenido la instalación en Carolina del Sur y espera “que se reabra este proceso de obtención de permisos”.

En enero de 2023, el representante de Carolina del Sur, Todd Rutherford, presentó un proyecto de ley en la legislatura estatal que describiría cómo y cuándo se pueden implementar lectores de matrículas. Rutherford, quien dijo que no sabía que Flock había estado implementando cámaras sin permisos en todo su estado, expresó su preocupación por la expansión de Flock sin ningún marco regulatorio establecido para gobernarla. “La gente no sabe qué está pasando con esos datos, quién accede a ellos, quién los conserva. Todo eso infringe nuestra libertad personal sin nuestro conocimiento”, dijo Rutherford a Forbes. Continuó: “Estamos llegando al punto en que una empresa está dispuesta a infringir la ley para instalar estas cámaras”.

En Carolina del Norte, en noviembre de 2023, un juez prohibió al personal de Flock instalar nuevas cámaras después de que una división del Departamento de Seguridad Pública del estado solicitara una orden judicial en su contra argumentando que la empresa había estado operando sin la licencia requerida. Flock cuestionó la denuncia, alegando que no necesitaba ningún tipo de autorización de la Junta de Licencias de Sistemas de Alarma de Carolina del Norte porque “no está en el negocio de los sistemas de alarma”; el estatuto se aplica a cualquier dispositivo utilizado para detectar actividades ilegales. Thomas dijo que desde entonces a Flock se le ha permitido que un tercero instale sus dispositivos.

Lee más: FC Barcelona invertirá en la startup Made of Genes, especializada en estudios genéticos

Anteriormente, en 2021, Flock entró en conflicto con el gobierno local en el condado de Lake, Florida, después de que instaló 100 cámaras sin notificar a los funcionarios. “Es una violación del procedimiento y, francamente, de la ley que hagan esto”, dijo un comisionado del condado de Lake en una reunión de la junta. Flock retiró los dispositivos. A partir de este mes, la Oficina del Sheriff del condado de Lake no ha desplegado más cámaras Flock, confirmó el teniente John Herrell. Thomas dijo que Flock creía que había instalado dispositivos con permiso en el condado de Lake y “como supimos lo contrario, detuvimos o retiramos los dispositivos”.

Pero mientras los funcionarios estatales se quejaban, los policías deliraban y seguían comprando. Tim Martin, ex oficial de policía de Huntington Beach, California, fue uno de los primeros en utilizar las cámaras de vigilancia de Flock y las describió como “uno de los mayores avances tecnológicos” de su carrera. “Cambió por completo la forma en que hacíamos las investigaciones”, dijo a Forbes.

La historia del origen de Flock no comienza en las fuerzas del orden, sino en las tiendas de aplicaciones. Antes del lanzamiento de la compañía en 2017, el director ejecutivo Garrett Langley fue presidente de la startup Moment de Atlanta, una aplicación que permitía a los amigos comprarse “café, almuerzo o un regalo” con el objetivo de “hacer a la gente más amable”; Su sitio web personal enumera ideas de inicio adicionales que incluyen vino sin alcohol e innovaciones no especificadas en torno a los inodoros. El CTO Matt Feury fue el creador de Saucillator, una aplicación de sintetizador digital. El dúo se conoció en la empresa de eventos y venta de entradas móviles Experience. Cuando una serie de robos azotó el vecindario de Langley en Atlanta, los inspiró a unirse para vigilar los automóviles. Flock se negó a permitir que sus ejecutivos estuvieran disponibles para entrevistas.

“ES UNA VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y, FRANCAMENTE, DE LA LEY QUE HAGAN ESTO”.

UN COMISIONADO EN EL CONDADO DE LAKE, FLORIDA.

En un evento reciente de Andreessen Horowitz, Langley dijo que las cámaras Flock ahora cubren casi el 70 por ciento de la población y se utilizan para resolver alrededor de 2,200 delitos al día. Según los datos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos, una red de 309 cámaras Flock en el condado de Riverside, California, escaneó 27.5 millones de automóviles en un solo mes. El contrato de Riverside con Flock vale 4 millones de dólares y se extiende hasta junio de 2026.

Pero si bien el negocio de aplicación de la ley de Flock se había convertido en una historia de gran éxito, se topó repetidamente con problemas como los de las Carolinas. “Lo que Garrett no entiende es que también dirige una empresa de construcción”, dijo un exempleado sobre los errores recurrentes de Langley y Flock con las aprobaciones del departamento de transporte.

Se suponía que la división de permisos de la compañía racionalizaría y aceleraría las instalaciones de cámaras trabajando con agencias de transporte estatales para garantizar que las cámaras que la compañía vendió a la policía pudieran instalarse de manera legal y segura en las vías públicas. En algunos estados, como Kansas, Kentucky y Oklahoma, los correos electrónicos mostraban que las relaciones con los funcionarios de transporte eran cordiales y eficientes. Harrison Baker, abogado del Departamento de Transporte de Kansas, dijo que su equipo de permisos “tiene una relación estrecha con el equipo de Flock y, por lo general, los problemas se resuelven antes de que aparezcan”.

Pero en otras partes de Estados Unidos, Flock frecuentemente frustraba a los funcionarios del DOT. Los correos electrónicos revisados por Forbes muestran que el equipo de permisos de Flock a veces tuvo dificultades para comprender las reglas y regulaciones estatales, presentó solicitudes defectuosas y se le negaron permisos como resultado. En Illinois, en junio de 2022, después de descubrir que al menos 38 cámaras se habían instalado sin permisos, un empleado de IDOT reprendió a Flock por presentar repetidamente “múltiples solicitudes de permisos, todas con los mismos problemas/errores” que no pudieron aprobarse. “Si Flock tuvo que quitar las cámaras u obtener permisos retroactivos, entonces eso es evidencia bastante buena de que no cumplieron con la ley de Illinois y/o los procedimientos IDOT”, dijo Channing Blair Hesse, socio del bufete de abogados Grogan Hesse & Uditsky, con sede en Chicago.

De manera similar, en abril de 2023, un funcionario de Texas se quejó de que “a Flock a veces le gusta pasar por alto los canales adecuados” y TxDOT negó la aprobación de un conjunto de 136 cámaras en todo el estado debido a ubicaciones inseguras; algunos debían montarse detrás de barandillas o en semáforos.

“HE ESTADO HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA EVITAR QUE TODOS ESTOS AGENTES DE LA LEY SE DETENGAN EN SU OFICINA PORQUE ESTÁN EXTREMADAMENTE MOLESTOS… UNOS 30 JEFES DE POLICÍA DIFERENTES”.

UN EMPLEADO DE FLOCK

En julio pasado, Flock se vio obligado a auditar todas sus cámaras en Florida para verificar el cumplimiento de las leyes actualizadas para lectores automatizados de matrículas (ALPR) y solicitar nuevos permisos o eliminarlos. Un correo electrónico de un administrador de permisos de Flock al Departamento de Transporte del estado mostró que hasta 842 cámaras necesitaban revisión.

“Nuestra esperanza es no tener que quitar ninguna cámara y trabajar para encontrar una solución viable para que todo cumpla con los estándares del FDOT y al mismo tiempo mantenerlos en servicio para nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”, escribió un empleado de permisos de Flock al FDOT. No está claro si Flock obtuvo los permisos correctos o si se retiraron algunas cámaras.

En junio de 2022, después de ser reprendido por solicitudes de permisos repetidas y plagadas de errores en Illinois, un representante de la empresa le dijo a un funcionario de IDOT que lo mejor para ellos era acelerar el proceso.

“He estado haciendo todo lo posible para evitar que todos estos agentes de la ley se detengan en su oficina porque están extremadamente molestos”, dijo. “Unos 30 jefes de policía diferentes… Les hemos pedido que por favor no pasen por su oficina”.

El representante afirmó que era vital obtener la aprobación de los permisos porque las cámaras de Flock les habían ayudado a capturar al sospechoso de un tiroteo masivo en Highland Park que había dejado siete muertos. El Departamento de Policía de Highland Park se negó a comentar sobre ese incidente, al igual que Flock.

El portavoz de Flock, Thomas, dijo que “debido a la situación literal de vida o muerte que enfrentan muchas ciudades con delitos violentos, estamos orgullosos del hecho de que nuestros equipos de instalación se mueven muy rápidamente. Sólo el año pasado presentamos decenas de miles de permisos y nos presentamos ante cientos de ayuntamientos en busca de aprobación”.

Flock ha tratado de abordar sus problemas de permisos y despidió a su director de permisos en marzo del año pasado, dijeron a Forbes dos ex empleados. Y ha encontrado una nueva forma de expandirse que también le ayuda a estar del lado bueno de los funcionarios de transporte a los que anteriormente enfureció.

En Texas, donde Flock había irritado tanto a los funcionarios del departamento de transporte que uno amenazó con “consecuencias” si la empresa “volviera a saltar la escalera”, pudo suavizar las cosas y conseguir un nuevo cliente. En septiembre del año pasado, la agencia acordó lanzar un programa piloto para utilizar las cámaras de Flock para el análisis del tráfico, que comenzará tan pronto como obtenga la aprobación de adquisiciones estatales.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Así es como Grupo Nafa se mantiene en la vanguardia de la industria del plástico