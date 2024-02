Así es como Grupo Nafa se mantiene en la vanguardia de la industria del plástico

El nearshoring, China, la sustentabilidad, mantener la competitividad, garantizar la materia prima y muchos otros son algunos de los avatares que Grupo Nafa ha ido encontrando en casi 60 años de trayectoria como líder de la industria plástica mexicana y para comprender un poco del éxito de esta trayectoria que comenzó don Eduardo Nacif, Forbes Mexico dialogó en exclusiva con Mauricio Nacif, segunda generación de una compañía que supo reinventarse y adecuarse a los tiempos que corren.

Forbes México (F): -De cualquiera de las unidades de negocio de Grupo Nafa, encontramos productos por todos lados. Desde la funda para el traje, pasando por la cortina de baño, o la bolsa ecológica del supermercado, entre muchos otros productos, ¿como ha sido la trayectoria que hoy coloca a la compañía abarcando aproximadamente el 35% de la industria local?

Mauricio Nacif (MN): -La empresa nace en octubre del año 66, vamos para 58 años básicamente en octubre, o sea, toda una vida. Nosotros somos la segunda generación y ya está la tercera generación, pero en letras grandes el esfuerzo se le debe a nuestro fundador que es don Eduardo Nacif. El trajo una maquinaria de Italia con la finalidad de hacer acetato. En ese esfuerzo, en aquel momento estaba el monopolio de Celanese. La materia prima debía comprarse a ellos y ellos eran los líderes. Por consiguiente, el sueño de hacer acetato se vió interrumpido, debido a la falta de materia prima. Así fue que decide cambiar de rumbo, y comienza con la elaboración y fabricación de película transparente, el famoso plástico “cristal”. Ese plástico, tiene en la actualidad una diversidad de usos enorme, porque dependiendo del calibre o espesor, funciona para forro de cuadernos, para manteles, para hacer un aislante térmico o para hacer cortinas frigoríficas.

-Derivado de esa primera década, en el año 74 viene la primera escasez de resina. Mi padre había firmado un convenio en ese entonces, con una empresa llamada Polímeros de México. Finalmente el firma obligado a pagar un monto y ellos obligados a surtir ese monto en materia prima. La única empresa que en el ’74 tenía resina de PVC era Marna Plástica, una de las unidades de negocio del hoy Grupo Nafa, que fue la segunda etapa de cómo se afianzó la compañía.

-Nosotros llegamos para la tercera etapa. Tanto Eduardo Nacif como este servidor, lo primero que vimos en la fábrica es qué se hacía con película de plastico: manteles, cortinas de baño impermeables, tapetes, organizadores, portatrajes y un sin número de productos que nos acompañan en la vida diaria. Y así fue como a principios de la tercera década de operación, de Marna Plástica, nace Forramex, en el año 94, nuestra segunda unidad de negocio, y con la que estamos cumpliendo 30 años y finalmente en ese momento es cuando Forramex empezó a elaborar los productos con la película se fabricaba en Marna Plástica y el producto elaborado se hacía en Forramex.

F: -Podríamos decir que en ese fue el momento donde comenzó la diversificación de las unidades de negocio de Grupo Nafa…

MN: -Entonces, primera y segunda etapa de crecimiento. Teníamos película transparente, de color, plana, película para carpetas, para impermeables, para cortina y demás. Fue ese momento, donde nosotros, la segunda generación con toda la inquietud, nos preguntamos ¿qué se hace con la materia prima? Desde luego empiezas a hacer producto terminado.

-Fue en el año 94, con Forramex recién fundada, que vino una crisis importante y sin esperar, empezamos a viajar a centro y Sudamérica, a comercializar y a vender los productos. En ese camino, en el año 97 nos encontramos con grupo Sanford en Colombia y nos abren las puertas diciendo: no queremos que exporten su producto a Colombia, más sin embargo, les damos un intercambio y ustedes pueden comercializar e importar todo el catálogo y así fue cuando tomamos adhesivos, manteles, cortinas de baño, PVC rígido y una línea muy extensa. Aunque dos años después nos dimos cuenta que la salida era China.

-Entonces viajamos por primera vez a China, y fue en el año de 1998 que montamos la distribución, la comercialización y la fabricación con Forramex. Abriendo las puertas de China, entendimos que para los productos de uso diario, México era competitivo, pero China lo era mucho más y eso nos abrió la puerta a entender cuál sería la siguiente etapa. Y en la cuarta década ya pegados a los tiempos de hoy, hace 15 años nace la empresa Non Woven Solutions, de tela no tejida, que es producto para uso quirúrgico, médico, y para colchones, cofias, y principalmente para la fabricación de las bolsas ecológicas, tan usada estos días en las compras.

-Fue con el interés de ser sustentables y darle un cambio, los termoplásticos se tenían que renovar y ser de multiusos, y en ese momento migramos para crear Bag Solutions, miembro de Grupo Nafa, de lo que hoy te puedo afirmar que ocupamos un 30% del mercado total.

-Bag Solutions en la actualidad está las bolsas, en las cortinas de baño, en los manteles, y al igual con Forramex. En cuanto a la película transparente, con Marna Plástica ocupamos tal vez el 35% del mercado total y lo interesante aquí es que el grupo ha logrado entender en las diferentes etapas de su proceso. Estamos a 2 o 3 años de cumplir 6 décadas, entendiendo que la sustentabilidad es la parte mucho más importante hoy, empezando con materiales como PLA (polímero versátil de varias aplicaciones) en base a fibras naturales o sintéticas. Esto es lo que se ha logrado, en apenas, 58 años.

F: -En algún momento, ¿vieron la importación como una amenaza?

MN: -A diferencia del 90% del mercado, nosotros no vimos la importación como una amenaza: como nos ha enseñado don Eduardo, “nunca corras en contra del toro, siempre, corre a favor”. O bien “si el viento es a favor, nunca corras en contra”. Con esta mentalidad, en lugar de ver a China como una amenaza, lo vimos como una oportunidad, y así fue como montamos allá la primera oficina en el año 2002, hace 22 años, entendiendo que tanto materia prima como producto terminado había que importarlo. Y evidentemente hoy tienes lo mejor de los dos mundos: si necesitas una materia prima que en México es mucho más costosa, te vas a China o al sudeste asiático (porque entra Tailandia, Indonesia y Malasia, añade). En China estamos constituidos como Nafa Enterprise Company.

-F: -¿Y cómo enfrentan el desafío del nearshoring?

MN: -Este es un tema de lo mas relevante. El nearshoring es algo político, real, y verdaderamente favorece. Entendemos que estamos viviendo un año electoral y sabemos que el siguiente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con nombre y apellido, es Donald Trump. Él tiene un tema básicamente con China, y para lo cual anunció hace días en campaña que pretende poner tasas arancelarias del 60%, lo cual fortalece la relación México-Estados Unidos, como un tratado T-MEC. Dicho en otras palabras, en cuanto al nearshoring no creas que China va a quitar su fortaleza, porque hay muchas ventajas competitivas en ese país y te puedo hablar de subsidios, costos, energía, costo de mano de obra, de capacitación y te podría enumerar muchas ventajas más. Realmente China no va a ser más caro que México. Más, sin embargo, ya vivimos una pandemia y el mundo se quedó en desabasto. ¿Qué es lo que significa nearshoring? Es que los mercados alternativos estén a menos de 4 horas. Cercanía logística.

-Así fue que hace dos años intentamos hacer el primer acercamiento con el tema del flete, buscando trasladarnos a la frontera, porque Ciudad Juárez es un lugar estratégico, pero nos encontramos con una situación que decidimos no enfrentar. Finalmente salimos fortalecidos al concentrar en una misma superficie, todos los negocios, en el mismo parque industrial (N. de la R. están ubicados en la salida a la carretera de Puebla, en los Reyes la Paz, en el Estado de México). En México la logística es costosísima, es más barato importar un tráiler, un contenedor de 40 pies desde Shanghái a Long Beach que mandarlo de México.

-La cercanía que nosotros tenemos con China, me refiero por tener un pie puesto allá y nuestra intervención en todas las ferias internacionales, desde Brasil, pasando por Milán y Düsseldorf, en Alemania. Nos ha ‘invitado’ a entender que negocio que no invierte en tecnología, es un negocio que está rezagado. En estos primeros 58 años, lo que hemos venido haciendo es: parte del presupuesto anual es destinado para nuevos productos y proyectos, porque estamos convencidos que cuando tú tienes un valor de diferenciación y nuevos productos y proyectos, aunado a tener sistemas y procesos que garanticen el aprovechamiento y la calidad, te lleva automatizar y sistematizar la producción. Hemos invertido parte de las utilidades de los últimos años en equipo tecnológico y hoy tenemos maquinaria de punta. No hay año que no entre un equipo nuevo, o que no haya una inversión diferente, para implementar mejores procesos.

-En definitiva, más allá de todas las amenazas al negocio, finalmente la ventana de oportunidades se abrirá para aquellos que estén invirtiendo en sostenibilidad. Si bien una serie de activistas hablan de que el plástico o el PVC es cancerígeno, o es nocivo, aquí yo hago un paréntesis. Cuando tú estás en el hospital, en terapia intensiva, tienes una venoclisis, en ese momento se requiere una manguera de PVC. Hay productos que no pueden sustituir a otros, pero hay muchos que pueden mejorar. Hay productos que llegaron para siempre, pero tienes que buscar continuamente la innovación o la forma de mejorarlos.

F: -Para cerrar, qué productos ves en el horizonte cercano para Grupo Nafa o cuaáles son las tendencias de negocio en el plástico?

MN: -Los productos que vienen son los productos que vienen de laminación, por ejemplo para poder llevar alimentos y mantener tanto el calor o el frío y que lleguen a su destino correctamente. Hoy en día estamos muy de la mano del negocio de los deliveries, del “just in time, de lo quiero” y ahí es donde hay que trabajar.

Fotos cortesía de Grupo Nafa.

