Estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que su gobierno está siendo víctima de espionaje por parte del Pentágono y otras agencias como la DEA, por lo que va a “cuidar” la información que se considera de seguridad nacional.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que tienen que protegerse porque la DEA está informándole a medios de comunicación y las agencias quieren mandar, quieren violar la soberanía de México, filtrando la información para debilitar a su gobierno políticamente.

“Tenemos que cuidar también nuestra información, ya tomé esa decisión, vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje, del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”, aseguró.

López Obrador comentó que no van a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras, sin embargo, es necesario que protejan la información, sin que precisará de qué forma y cuál de ella.

“Hay facultades, las que establece la ley, si hay alguna información que se considera de seguridad nacional, ya está establecido, nosotros habíamos dicho al principio todo, pero se están metiendo como lo globos de China”, mencionó.

El ejecutivo federal expuso que con esto no va a pasar nada porque la Secretaría de Defensa, Marina y el Gobierno son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes, pero lo que quieren es no facilitarles el trabajo a los que están enviando.

Sobre lo que resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al espionaje, AMLO dijo que se respeta porque su gobierno lo ha venido haciendo, “no se puede utilizar ninguna acción de inteligencia si no hay una orden judicial”.

“Vamos a cuidar la información, tenemos la conciencia tranquila para decir que no se van a violar derechos humanos, no se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, vinculados algunos con actividades ilícitas”, comentó.

