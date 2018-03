¿Estás loco?, dijo Trump a Peña en su última llamada telefónica

El presidente Donald Trump respondió con un “¿estás loco?” a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, luego de que este le pidió que dijera públicamente que México no pagará el muro fronterizo que busca.

En un mitin en Moon Township, Pensilvania, el propio mandatario estadounidense reveló la conversación telefónica que tuvo con Peña Nieto el pasado 20 de febrero, tras la cual se canceló la visita que se planeaba de Peña Nieto a la Casa Blanca.

Trump sacó el tema cuando el público presente comenzó a corear “¡build that wall!” (“¡construye ese muro!”), de acuerdo con la agencia Reuters.

El presidente estadounidense se refirió a Peña Nieto como un “tipo realmente agradable” y comentó que hizo el pedido respetuosamente.

“Él dijo, ‘señor presidente, me gustaría que haga una declaración de que México no pagará por el muro’. Dije ‘¿estás loco? No haré esa declaración'”, relató.

Cuando Peña Nieto insistió, Trump respondió “adiós, adiós, no hay forma de que haga ese trato”.

Según filtraciones de funcionarios a medios de Estados Unidos, en la llamada entre los mandatarios, Trump perdió los estribos y se mostró frustrado y exasperado.

La conversación descompuso de nueva cuenta la relación entre Trump y Peña Nieto, toda vez que al inicio del mandato del primero fue cancelada una reunión también por las diferencias que surgieron en una llamada telefónica.

El 7 de marzo, en un hecho que se interpretó como una forma de limar las asperezas, el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, viajó a la Ciudad de México para reunirse con el presidente Peña Nieto.

