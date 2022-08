Este emprendedor formado en American Express quiere llevar a las empresas al metaverso

En noviembre de 2021, el diccionario británico Collins declaró las siglas NFT (Non Fungible Token) como la palabra del año en habla inglesa. Casi al mismo tiempo, de este lado del mundo, David Roa y sus hermanos lanzaban Comedy Monsters Club, “el primer club de comedia NFT del mundo”.

Si bien Roa ya se había mojado los pies en la tecnología blockchain con la compra de sus primeros bitcoins en 2017, fue hasta finales del año pasado que decidió sumergirse por completo hacia el metaverso.

Hoy, David Roa es CEO de Brainlup, una consultora –o laboratorio, como le llama el propio emprendedor mexicovenezolano– que asesora a marcas, empresas, artistas e influencers en la creación y monetización de proyectos de NFTs. Por su puesto la conversación con Roa incluye términos como metaverso, blockchain, criptoeconomía, web 3.0, de los que está convencido pese a haber iniciado su vida profesional en un sector más tradicional como American Express.

David Roa se define a sí mismo como emprendedor serial. Ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Roa ocupó diversos roles en American Express durante 12 años, tras los cuales se lanzó a fundar y cofundar startups del sector fintech como Medá, Bwigo Mobile, Uvelop y Klinc. Con Medá, por ejemplo, trabajó un proyecto de inclusión financiera para que las tiendas de Diconsa aceptaran pagos con tarjeta de débito.

Lee más:

A Bitso no le da frío el criptoinvierno: ‘ya hemos pasado por momentos así’

Ahora Roa busca otro tipo de inclusión: asesorar a empresas, marcas, artistas e influencers para entrar al metaverso. “Los NFTs implican un concepto más macro que involucra el tema del metaverso. Cuando yo me empiezo a meter bastante en este mundo, antes de que Facebook se cambiara de nombre a Meta, vi un potencial de que estábamos ante la innovación tecnológica más importante del siglo XXI”, dice convencido al otro lado del teléfono.

Hay un sector crítico del metaverso, se le hace saber, a lo que Roa responde: de ser una moda, grandes compañías tecnológicas como Apple, Meta, Google, Microsoft, Amazon no estarían haciendo inversiones millonarias para la creación del metaverso. Marcas emblemáticas como Adidas, Nike, Gucci o Tiffany, agrega, son conscientes de su potencial. “Están saliendo modelos de negocio que sí son sostenibles, escalables y que a las personas les está interesando”.

Roa continúa: el proyecto de Bitso, el exchange de criptomonedas mexicano, hizo una alianza con la Selección Mexicana de Futbol para vender 100 NFTs, y se vendieron en seguida. El secreto, apunta, está en “saber cómo lanzar los proyectos; así el mercado [de criptomonedas] esté bajista, si se tiene un proyecto adecuado y atractivo, se pueden lograr los objetivos que la empresa está buscando con esta tecnología [de blockchain]”.

Te puede interesar:

¿De CDMX al metaverso? Meta dará cursos de realidad aumentada en los Pilares

Metaverso: hoy como en 1995

Para el CEO de Brainlup lo que hoy se vive con blockchain, la base sobre la que corren las criptomonedas o los NFTs –como los casos de uso más relacionados con esta tecnología–, y que da pie a parte del metaverso, es comprable con lo que ocurrió en 1995 con el despliegue masivo de internet. “En 1995 le hablabas de internet a alguien y respondía que era una moda, que no iba a funcionar, y mira lo que es y lo que hace internet ahora”.

Con este viaje en el tiempo Roa intenta reflejar la disrupción que significa el metaverso. Y abuna: “en el 2005 cuando le presentabas información a las empresas para que cambiaran su presupuesto de marketing y dejaran de invertir en televisión, radio y vallas publicitarias para destinarlo a marketing digital, las empresas te decían ‘no, estás loco’. Hoy prácticamente la mayor parte de su inversión de marketing es en internet”.

Más información:

¿Qué es el Metaverso industrial? El término que gana espacio en la narrativa de Siemens

Los entusiastas del metaverso aseguran que cambiarán el internet que hoy conocemos, que es 2D y poco inmersivo. “A mí como me gusta definir el metaverso es el punto en el tiempo en donde el ser humano valora más los activos digitales y las experiencias digitales versus los objetos y experiencias físicas”, señal Roa. Si los activos digitales toman esa relevancia, quienes quieran crear modelos de negocio en la economía del metaverso necesitarán consultoría.

Ahí es donde entra Brainlup. “Al ver esa oportunidad y ver la economía que se está creando es como surge la idea del laboratorio de Brainlup. Falta mayor adopción, hay desconocimiento, pero en los siguientes años vamos a ver una explosión muy grande en todos los temas relacionados a los activos digitales. Nosotros como laboratorio somos de los primeros en Latinoamérica ayudando a marcas, artistas, músicos, influencers a entender este mundo”, afirma.

No te pierdas:

El cine mexicano quiere empezar a financiarse con NFTs

¿Cómo funciona Brainlup?

Si la misión de Brainlup es introducir a marcas, empresas, artistas, creadores o influencers en el metaverso, primero debe proporcionarles la información sobre de qué va la llamada siguiente era de internet. “Comenzamos con un bootcamp para sensibilizar al cliente, les mostramos cómo esta tecnología puede ayudarles a conectar mejor con sus comunidades, a monetizar algunas áreas de oportunidad que actualmente no están atacando y cómo adoptar esta tecnología les puede ayudar a incrementar sus ventas o no perder mercado”.

“Después, en conjunto, hacemos un proceso de design thinking del proyecto. Esta parte es fundamental porque tenemos una sesión inmersiva junto el cliente para entender cuál sería el mejor modelo para lanzar. Porque no porque tengan una comunidad muy grande el proyecto va a ser un éxito. Hay muchos proyectos con propuestas de valor vacías, que no son sostenibles en el tiempo. Nosotros los ayudamos a lanzar el mejor proyecto”, sigue.

El proceso continúa con la implementación del proyecto. “Nosotros tenemos la capacidad tecnológica de desarrollo en blockchain porque todo el tema de los smart contracts y NFTs no nada más se pueden crear en Ethereum, existe Polygon, Solana, existen diferentes blockchain y dependiendo del tipo de proyectos es la tecnología y el blockchain que nosotros vamos a recomendar”.

Te recomendamos:

Snap esquiva el metaverso tipo Meta; lo suyo está en la realidad aumentada

Además, Brainlup cuenta con una agencia creativa interna que ayuda a conceptualizar el arte de la colección de NFTs y hace todo el despliegue, desde la creación de comunidad. “Este tipo de comunidades se manejan en algunas plataformas descentralizadas, una de las más famosas aunque es compleja, se llama Discord. En esta plataforma nosotros ayudamos a hacer todas las estrategias de engagement para que el proyecto sea un éxito”, explica Roa.

Brainlup también asesora en temas legales y fiscales y de monetización de los proyectos. Pero además, ha desarrollado productos propios como uno llamado Be fan para equipos deportivos. “Es una plataforma de fan tokens en la que a los fans se les da ciertos derechos de votación sobre ciertas decisiones del equipo y le sirve al equipo para poder tener un programa de lealtad incluyente”.

Además, sirve también para que el equipo pueda crear una base de datos de sus fans “como una plataforma de marketing digital para ofrecérsela a sus patrocinadores para que ellos puedan comunicarse con los fans y esta plataforma de recompensa o de tokens que es una economía interna que se genera en este equipo para seguir teniendo una interacción mucho más cercana con los fans”.

Lee también:

Meta y otros gigantes tecnológicos crean entidad para fijar estándares del metaverso, sin Apple

Criptoinvierno y burbuja NFT

David Roa es cuestionado durante la charla por el actual mercado bajista en las criptomonedas y la burbuja que reventó en la industria de los NFTs. Y fija su postura: “la economía global en general está caída, no es un tema particular de las criptomonedas. Lo que siempre le digo a las personas es que a veces el tema de los criptoactivos está satanizados”.

“Es cierto que son activos alternativos digitales muy volátiles. Cuando ciertos activos tradicionales suben, las criptomonedas suben muchísimo más, y cuando bajan, las criptomonedas caen más. El mensaje ahorita es que todo el mercado está caído”, dice para luego volcarse en la defensa de la utilidad de la criptoeconomía.

“En 2021 versus 2020 el uso de criptomonedas en Latinoamérica aumentó más de 900%, no lo digo yo es una cifra de Chainanalysis. Las criptomonedas están utilizándose en remesas, están resolviendo temas de ineficiencias del mercado financiero. Que falta una regulación que sea más sofisticada y que no nada más satanice a los activos digitales, definitivamente”, refiere.

Más información:

Apple no dijo ni una palabra sobre realidad realidad aumentada ni virtual en el WWDC22

Sobre la burbuja de NFTs hace un símil con la burbuja puntocom del año 2000. “Hubo miles y miles de proyectos, algunos fueron estafas, otros no, otros prometían de más, otros no eran sostenibles en el tiempo. El 90% de la gente metida en NFTs lo hacía solo por un tema económico. Eso significa que son proyectos que van a fracasar y van a morir, igual que como pasó en el 2000, que no sobrevivieron todas las empresas”.

“Cuando las personas me dicen que no creen mucho en el metaverso, que es una locura, que es una película, yo lo que les digo es que las empresas más importantes y con mayor valor del planeta le están invirtiendo muchísimo para que no sea una moda. Es cierto que esto no va a ser de un día para otro, pero yo creo que ya hay muchas personas que valoran más un online que una palmadita en la espalda. Todas estas experiencias virtuales están más cerca de lo que pensamos”, advierte.

Y a manera de colofón David Roa deja una frase: “hay muchas personas que se dicen expertos en estos temas, pero nosotros habiendo lanzado un proyecto real, tangible, tenemos una sensibilidad diferente y como dicen, we walk the talk (predicamos con el ejemplo)”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información