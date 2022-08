Snap esquiva el metaverso tipo Meta; lo suyo está en la realidad aumentada

Nadie sabe definir muy bien todavía lo que es el metaverso, dice Ana Daniela Portillo, líder de Desarrollo de Mercado para México de Snap. Sus palabras dejan ver la filosofía de la compañía entorno a lo que promociona como la siguiente generación de internet: Snap elude la realidad virtual. Lo suyo, en cambio, es la realidad aumentada, un camino que inició en 2015.

En entrevista con Forbes México, Portillo secunda las palabras de su jefe, el CEO global de Snap, Evan Spiegel, que en abril pasado le confesó al periódico británico The Guardian que “metaverso” es una palabra que no se pronuncia en las oficinas de la compañía. “Nosotros estamos enfocados en enriquecer nuestra realidad con realidad aumentada (RA)”, apunta Ana Daniela.

Y Portillo suelta algunos datos con la intención de refrendar que la de Snap es una apuesta por la realidad aumentada. “Hoy en día la realidad aumentada ya es utilizada por más de 250 millones de personas cada día; han jugado con nuestros lentes (como le llaman a sus filtros de realidad aumentada) más de 6,000 millones de veces entonces. Esto ya forma parte de la realidad”.

Lee también:

Meta y otros gigantes tecnológicos crean entidad para fijar estándares del metaverso, sin Apple

Snap, matriz de Snapchat, hizo el primer lanzamiento importante de anteojos de realidad aumentada en 2016, los Spectacles. Actualmente compañías como Apple o Microsoft se encuentran trabajando en sus propias gafas de realidad aumentada, lo cual parece confirmar que el camino que ha decidido emprender Snap es prometedor.

Como informó Forbes México, Scott Galloway, profesor de marketing en la Escuela de Negocios Leonard Stern de la Universidad de Nueva York, famoso por sus polémicas predicciones en el mundo de los negocios, pronostica que el metaverso que visualiza Meta, la compañía que encabeza Mark Zuckerberg, será un fracaso.

“La razón por la que creo que la visión de Meta sobre el metaverso fallará es porque su portal, Oculus, no tiene sentido”, considera Galloway, quien ve en la realidad aumentada la apuesta ganadora. El metaverso, dice, no será como la película de Ready player one, sino como Her, y en ello las gafas de realidad aumentada cobran un papel preponderante.

Más información:

Apple no dijo ni una palabra sobre realidad realidad aumentada ni virtual en el WWDC22

Las gafas de realidad aumentada de Snap, Spectacles, actualmente solo están disponibles para uso interno. En México hay un par de ellas, pero todavía no hay una fecha estimada para que este portal a la realidad aumentada se pueda liberar para su consumo masivo. Todavía están bajo trabajos de optimización en batería, proyección, visualización, comparte Ana Daniela Portillo.

“Queremos llegar al punto de crear algo que sea realmente tan útil para el consumidor, todavía estamos perfeccionando eso y por eso no estamos tan enfocados en hacer esa parte masiva, sino más bien, en cómo hacemos eso por ahora en tu celular, que ya sabemos que allí hay un caso de éxito bastante claro”, refiere.

“Nuestra gran apuesta para para el futuro se basa en mejorar la cámara interna, enfocarnos mucho en toda la parte del cloud para guardar las creaciones de realidad aumentada y que los Spectacles sean una experiencia sin fricciones, que te puedas poner los lentes (de realidad aumentada), caminar y que sean tan útiles para tu vida que no te los quieras quitar”, añade Portillo.

No te pierdas:

Este profesor de NY cree que Apple se impondrá a Meta en el metaverso ¿por qué?

Snap ve más funcionalidad de la realidad aumentada para la vida diaria que los cascos de realidad virtual. “Nosotros estamos muy enfocados en realidad aumentada y en cómo ésta puede mejorar tu entorno. Queremos crear estas herramientas que aporten utilidad tu vida, desde educación, ejercicios, entretenimiento, hasta compras”, añade.

Por ejemplo, continúa Portillo, “aprender a tocar piano [con realidad aumentada] porque tienes los lentes puestos y te está diciendo cuáles teclas apretar sin que tengas un maestro aquí o aprender un idioma con mirar alrededor de tu casa y ver que los objetos tienen palabras escritas en otro idioma”.

Te recomendamos:

¿Menos como ‘Ready Player One’, más como ‘Her’? El metaverso llevará el plano físico a un nuevo nivel

“Tuvimos un desarrollador en Puerto Rico que desarrolló un lente que medía el tamaño de las grietas de cualquier pared y te decía si eran preocupantes y si debías buscar ayuda. Imagínate los usos que se le podría dar a la realidad aumentada en medicina y otros campos”, llama la atención la líder de Desarrollo de Mercado para México de Snap.

Así que no, la apuesta de Snap no es un metaverso de realidad virtual tipo Meta, lo suyo es la realidad aumentada. “Realidad virtual hoy en día no es algo de lo que hablemos porque hay tanto por hacer en realidad aumentada y hemos estado haciendo esta labor por muchos años”, considera.

Y Snap cree que todavía hay mucho potencial por sacar de la realidad aumentada.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información