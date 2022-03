Este mexicano visitaba a su hija en Járkov cuando llegó la invasión rusa a Ucrania

BUCAREST, Rumania.- Víctor, un mexicano que saldrá desde el aeropuerto de la capital rumana hacia territorio azteca, afirma que estaba de visita con su hija en Járkov, Ucrania, cuando comenzó la invasión del Ejército ruso.

“Lo único que los ucranianos quieren es ser libres e independientemente de eso, yo estaba visitando (a mi hija), cuando esto empezó y recuerdo que la noche anterior, —antes de que cayeran las primeras bombas—, yo estuve con ellos, deseamos que todo saliera bien y no hubiera nada de lo que se esperaba. Pero ¡Oh¡ Sorpresa, al siguiente día empezó todo”, dice desde la embajada de México en Rumania.

El mexicano señala que no vive en Ucrania, pero tiene lazos muy fuertes con el país que fue invadido por el Ejército ruso desde el 24 de febrero de 2022.

“Tengo familia en Ucrania y tengo una hija que es mexico-ucraniana”, suelta Víctor, quien llegó hasta Bucarest para ser ayudado por el gobierno de México y ser repatriado con la ayuda de la Fuerza Aérea Mexicana.

El mexicano recuerda que estuvo casado con una mujer ucraniana, por lo que en este momento también la considera su familia.

“Fue un verdadero caos salir de Járkov yo también estaba en Járkov como Ileana, yo estaba visitando a mi familia”, agregó.

Antes del conflicto armado no tenía mucho contacto con los mexicanos, ni con la embajada, por lo que “intenté salir por tren, pero fue imposible y eso era un caos”.

“Aunque hubiese boletos eran inaccesibles, los autobuses estaban también de igual forma inaccesibles y cancelados”, señala.

“Mi avión canceló, mis boletos del tren no funcionaron, mis boletos de autobús tampoco funcionaron, en ese momento di un paso atrás y dije: Bueno, tengo que ver cuáles son mis opciones, mis recursos y en ese momento fue cuando yo me comuniqué con la embajada mexicana en Ucrania”.

Los encargados de la embajada de México en Ucrania inmediatamente nos respondieron y dijeron: “Sí, nosotros en lo que podamos apoyarlo, lo vamos a hacer”.

Víctor contactó inmediatamente a otros mexicanos que estaban en Járkov, entre ellos Ileana y Silvia: “Yo inmediatamente me puse en contacto con ellos y empezamos a planear una salida viable, porque no iba a ser fácil y no había acceso al tren”.

“El tren está haciendo una labor muy difícil, está transportando 80 mil personas al día a las fronteras y es una labor impresionante”, concluyó Víctor.

Bucarest, Rumania, Foto: Enrique Jiménez/Forbes Staff

