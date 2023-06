Este ‘think tank’ quiere armar la estrategia de inteligencia artificial para el próximo presidente

Mientras Estados Unidos y China se han afianzado como los grandes desarrolladores de inteligencia artificial a nivel global y Europa, como el watch dog con regulaciones de avanzada, el resto del mundo debe encontrar el papel que quiere jugar frente a esta tecnología y México, como actor clave en la región latinoamericana y principal socio comercial de Estados Unidos, debe definirse en esta marea alta provocada por una tecnología desconocida para el grueso de la población hasta hace poco.

Así lo consideró la senadora Alejandra Lagunes, que en abril pasado anunció el lanzamiento de un laboratorio de ideas (o think tank) llamado Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que buscará crear una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial a proponer a los candidatos presidenciales en las elecciones de 2024, de manera que quien gane la contienda, llegue con un trabajo previamente hecho en la materia y se avance más rápido en el apoyo y regulación de esta tecnología que ha causado posturas contrarias entre gurús empresariales y tecnológicos del mundo.

En el marco del evento “2023: el año de la inteligencia artificial”, realizado este martes por la American Chamber México (AmCham), la senadora Lagunes, quien fue la encargada de la Estrategia Digital Nacional en el sexenio pasado, dijo que la ANIA -que congrega al sector público, privado, academia, organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos y otros sectores- realizará en los próximos días una serie de mesas de diálogo encaminadas a elaborar un libro blanco (white paper) que será entregado a los candidatos presidenciales, de los que saldrá el próximo presidente o presidenta de México, con el fin de que el tema de inteligencia artificial sea una prioridad en sus agendas.

Te recomendamos:

Google ahora usará su inteligencia artificial para pronosticar inundaciones en México

“Los líderes de los gobiernos del mundo se están reuniendo para hablar de este tema. ChatGPT fue una muy buena sacudida a nivel nacional. En México estamos empezando, sobre todo a nivel gobierno. Hay que poner sobre la mesa a todos los involucrados que tenemos algo que aportar y decir para ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los lineamientos, la estrategia-país, las líneas rojas que no debemos cruzar. Si bien debemos actuar de manera local, también debemos pensar de manera global. La inteligencia artificial va a transformar completamente la forma en que conocemos el mundo entonces creo que estamos justo, e incluso vamos un poco tarde en qué vamos a hacer como país respecto a este tema”, apuntó Lagunes.

La senadora planteó que la regulación de la inteligencia artificial en México no puede ser un tema de un gobierno, de un partido o de una industria, sino que deber ser multisectorial. “El objetivo es reunir a los tres órdenes de gobierno, a organismos autónomos, el Poder Judicial, iniciativa privada nacional y extranjera, academia, sociedad civil, para sentarnos todos a hablar de esto. La idea es cómo crear un marco de gobernanza para tomar las decisiones de regulación, políticas públicas, sectores prioritarios, y la ética es transversal a todo esto, cruza todos los sectores”.

Lagunes advirtió que el 80% del desarrollo de inteligencia artificial ocurre en Estados Unidos o en China. “La Unión Europea no es un desarrollador, es consumidor; Latinoamérica debe pensar cuál es el rol que va a jugar y México es frontera con Estados Unidos, tenemos un tratado con Estados Unidos, uno de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial y, sin embargo, se están creando marcos diferentes de regulación, por ejemplo, la Unión Europea es muy proteccionista de los usuarios, en Estados Unidos y China las políticas son más para fomentar la innovación y desarrollo”.

Más del tema:

Vías regulatorias para abordar la inteligencia artificial

Aunque México no ha avanzado lo bastante en materia de inteligencia artificial, la senadora consideró que con la conformación de la ANIA se da un paso adelante “porque se necesita tener un debate riguroso sobre amenazas y oportunidades (…) Vamos a empezar en una semana con mesas de trabajo con la iniciativa privada, expertos en regulación, derechos humanos, sociedad civil, organismos internacionales. Las bases están dadas, tenemos que ver en México cómo hacemos estrategia local, pero conectada con el contexto global”.

Por su parte, Mario de la Cruz, presidente del Comité de Innovación y Tecnologías de la Innovación y la Comunicación de la AmCham, destacó que México tiene frontera con Estados Unidos, un tratado comercial y es a veces el primero y otras veces el segundo socio comercial. ”¿Con quién nos vamos a integrar geopolíticamente? Me parece que la respuesta es más que obvia. No nada más es un tema económico, sino también de valores comunes. Europa se ha convertido en el watch dog de la regulación, se ha vuelto un estándar global, es un gran ejemplo para México y Latinoamérica, aunque no necesariamente debemos tener el camino europeo o el americano, debemos tener un espacio propio de regulación”.

La senadora Alejandra Lagunes cerró diciendo que “China y Estados Unidos van a liderar la inteligencia artificial en el mundo y México, por donde está ubicado, tendrá que definir hacia dónde va (…) Visualizamos que nuestras mesas de trabajo resulten en un white paper, un documento de estrategia-país, de propuestas de política pública y de regulación, de sectores prioritarios. Estamos empezando un año electoral y esperamos que podamos entregarles a los candidatos a la Presidencia este documento. Queremos hacer un poco del trabajo de la próxima administración sobre la estrategia del país en cuanto a inteligencia artificial”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información