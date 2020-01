Estos 5 hospitales públicos no aceptaron la gratuidad propuesta por AMLO

Cinco de 26 hospitales públicos del país no aceptaron la propuesta de gratuidad de los servicios planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina del mandatario, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, detalló que el martes 21 de enero fue presentado el planteamiento a los funcionarios responsables y la mayoría lo aceptó.

“Hace dos días que presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los institutos nacionales de salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad, 20 de ellos, 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el primero de diciembre de este año, como lo ha instruido el presidente de la República”, indicó.

Sin embargo, cinco instituciones no se adhirieron a la propuesta; estas son:

Hospital Infantil de México

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Hospital Juárez de México

Luego de informar que se abrirá una investigación al director del Hospital Infantil de México por presunta corrupción, López Obrador advirtió que están enfrentando resistencias sus planes para acabar con los malos manejos de compra de medicamentos y para implementar la gratuidad en el sistema de salud.

“Les molestó muchísimo, no sólo el combate a la corrupción, (…) también la parte ideológica: ‘¿cómo que la gratuidad?, ¿cómo que ya no se va a cobrar?’”, expresó el presidente. “Hay resistencias a eso y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes, y no se van a cobrar los medicamentos y van a haber medicamentos, atención médica y medicamentos. Ese es el plan y va a funcionar”.

