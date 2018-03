Estos son los ganadores (y perdedores) de los Oscar

Una nueva edición de los Oscar llegó a su fin y en ella se dieron a conocer lo mejor del cine. 24 categorías fueron premiadas esta noche en el el Dolby Theatre de Los Angeles, donde las ganadoras de la noche fueron “La forma del agua” y “Dunkerque”, que se llevaron las principales categorías y el mayor número de estatuillas, cuatro cada una.

Sin embargo, en esta 90 entrega de los premios de la Academia no hubo un claro dominio de ninguna producción, y un ejemplo fue el filme de Guillermo del Toro, “La forma del agua”, que a pesar de tener 13 nominaciones tan sólo consiguió cuatro estatuillas; o “Dunkerque”, de Chris Nolan, que competía por 10 y también se llevó cuatro.

Cabe mencionar el caso de “Lady Bird”, que no consiguió ninguna estatuilla de las cinco categorías en que competía.; o “Star Wars: Los Últimos Jedi”, que pese a estar nominada en cuatro se fue con las manos vacías, sobre todo en la de mejores efectos visuales y mejor banda sonora.

La entrega de los premios comenzó con la categoría de mejor actor de reparto, donde Willem Dafoe (“The Florida Project”), Woody Harrelson (“Tres anuncios por un crimen”), y Richard Jenkins (“La Forma del Agua”), y Christopher Plummer (“Todo el Dinero del Mundo”) poco pudieron hacer frente a la interpretación de Sam Rockwell.

PUBLICIDAD

Bajo el papel de “Jason Dixon”, un agente de policía de mediana edad lleno de odio, vago y acomplejado en “Tres anuncios por un crimen”, consiguió su primer Oscar, con casi 30 años de carrera profesional y 49 años de edad.

No dejes de leer: Del Toro y ‘La forma del agua’ lo hicieron: ganan Oscar a mejor director y mejor película

La categoría de mejor maquillaje fue para Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick, quienes fueron reconocidos por su trabajo en “Las horas más oscuras”. Mientras que el premio para el mejor vestuario fue para Mark Bridges, de “El Hilo Fantasma”.

“Icarus”, de Bryan Fogel y Dan Cogan –y bajo el manto de Netflix– se llevó la categoría de mejor documental.

En cuanto a sonido se refirió, “Dunkerque” fue la ganadora. Se llevó los reconocimientos en edición de sonido y mezcla de sonido, gracias al trabajo de Richard King y Alex Gibson, en el primero, y de Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten en la segunda.

El primer premio para “La forma del agua” llegó gracias al mejor diseño de producción –después de las dos derrotas consecutivas ante “Dunkerque”–. Paul Denham Austerberry y los responsables de la decoración del set Decoration, Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin, subieron al escenario para recibir el premio.

En mejor película de habla no inglesa no hubo sorpresas y “Una Mujer Fantástica” se llevó la estatuilla, dándole a Chile su primer Oscar.

El pronóstico se cumplió en la categoría de mejor actriz de reparto –que ya había ganado el Golden Globe y el BAFTA–, y Allison Janney, de “Yo, Tonya”, subió al escenario para recibir el Oscar y el aplauso de los asistentes.

Minutos después Glen Keane y el exbasquetbolista Kobe Bryant festejaron al ganar la categoría de mejor corto animado con “Dear basketball”; mientras que “Coco” fue elegida como la mejor película de animación.

“Blade Runner 2049” se llevó la estatuilla a los mejores efectos visuales, muy a pesar de los esfuerzos que “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” y “Star Wars: Los Últimos Jedi” habían hecho para quedarse con ese premio.

Minutos después Lee Smith le dio su tercer premio a “Dunkerque” con la mejor edición.

“Heaven is a traffic jam on the 405”, de Frank Stiefel, ganó el Oscar a mejor cortometraje documental, mientras que “The silent child”, Chris Overton y Rachel Shenton, hizo lo propio en la categoría de mejor cortometraje.

James Ivory se llevó el premio al mejor guion adaptado con “Llámame por tu nombre”; pero el trago amargo para los mexicanos llegó con ¡Huye!, Jordan Peele, como mejor guión adaptado, arrebatándole a “La forma del agua” la posibilidad de sumar otro Oscar.

La dosis se duplicó cuando el nombre de Roger A. Deakins (“Blade Runner 2049”) fue el mencionado en la categoría de mejor fotografía, en la que también estaba nominado Dan Laustsen, por “La Forma del Agua”, así como como Bruno Delbonnel (“Las Horas Más Oscuras”), Hoyte van Hoytema (“Dunkerque”) y Rachel Morrison (“Mudbound”).

El segundo premio para el filme de Guillermo del Toro llegó de la mano de Alexandre Desplat, quien recibió el galardón a la mejor banda sonora original, dejando en el camino a Hans Zimmer (“Dunkerque”), Jonny Greenwood (“El Hilo Fantasma”), John Williams (“Star Wars: Los Últimos Jedi”) y Carter Burwell (“Tres anuncios por un crimen”).

Lee: Del Toro dedica premio Oscar a los jóvenes

La película animada de Wal Disney, “Coco”, cumplió con las expectativas y obtuvo el Oscar a mejor canción original, consiguiendo el segundo de la noche y ganando las dos categorías en las que estuvo nominada.

Con cuatro premios aún por entregar, no hubo sorpresas y Guillermo del Toro se llevó la estatuilla al mejor director, como había hecho en los Globos de Oro, los Critics’ Choice, los BAFTA y al obtener el Darryl F. Zanuck del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

El director mexicano dejó en el camino a Christopher Nolan (“Dunkerque”), Jordan Peele (“¡Huye!”), Greta Gerwig (“Lady Bird”), y Paul Thomas Anderson (“El Hilo Fantasma”). Sin embargo, esto no impulsó a la protagonista de “La forma del agua”, Sally Hawkins, que no dio la sorpresa y cedió el galardón a mejor actriz a la Frances McDormand, por “Tres anuncios por un crimen”.

Ante de eso, Gary Oldman se impuso en la categoría de mejor actor, dándole a “Las horas más oscuras” su cuarto premio de la noche.

Pero la ceremonia cerró con broche de oro para el mexicano y “La forma del agua”, ya que ésta se alzó como la ganadora de la categoría estelar: mejor película, dejando en el camino a las otras ocho nominadas, entre ellas las favoritas “Tres anuncios por un crimen”, “Las horas más oscuras”, “Dunkerque” y “Get Out”.