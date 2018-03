Del Toro gana Oscar a mejor director; ‘La forma del agua’ a mejor película

El director mexicano Guillermo del Toro y “La forma del agua” (The shape of water) consiguieron los premios más destacados de los Oscar, al llevarse las categorías de mejor director y mejor película, consagrándose en la máxima gala de la Academia.

Ésta iba a ser la noche, ya que llegaba con 13 nominaciones, pero la competencia fue dura frente a “Tres anuncios por un crimen” (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) y “Dunkerque” (Dunkirk), que no permitieron que el cineasta mexicano cosechará más de cuatro premios este domingo.

El oriundo de Jalisco cumplió con las expectativas y se llevó el galardón al mejor director, imponiéndose a Christopher Nolan (“Dunkerque”), Jordan Peele (“¡Huye!”), Greta Gerwig (“Lady Bird”) y Paul Thomas Anderson (“El Hilo Fantasma”). Llegó como el gran favorito luego de haber obtenido el mismo premio en los Globos de Oro, los Critics’ Choice, los BAFTA y el Darryl F. Zanuck del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Al ganar la categoría de mejor dirección, Del Toro mantuvo lo que se está haciendo una ‘tradición’, ya que en 2013 Alfonso Cuarón alzó este galardón con “Gravedad” (Gravity), siendo el primer mexicano y latinoamericano en ganarlo. ​Alejandro González Iñárritu repetiría la hazaña los dos años siguientes con “Birdman” y “El Renacido”, siendo el primer connacional en obtener este premio dos veces seguidas.

Con más de 126.4 millones dólares recaudados en taquilla desde su estreno y hasta este 4 de marzo, según Box Office Mojo, “La forma del agua” también se quedó con la estatuilla de mejor película.

El primer Oscar para “La forma del agua” llegó en la categoría de mejor diseño de producción, para Paul Denham Austerberry y los responsables de la decoración del set Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin. El galardón llegó después de que perdió en las tres nominaciones previas.

El filme del mexicano no pudo quedarse con la estatuilla en la categoría de mejor fotografía, pero sí consiguió el de mejor banda sonora.

La película de ciencia ficción, que relata el romance entre una heroína muda y un monstruo marino que se encuentra en un laboratorio militar en Estados Unidos, también competía en la categoría de mejor actriz, pero Sally Hawkins realmente tuvo pocas oportunidades contra el poderoso personaje y gran interpretación de Frances McDormand.

En el caso de los actores de reparto, Richard Jenkins y Octavia Spencer no pudieron superar a Sam Rockwell (“Tres anuncios por un crimen”), y Allison Janney (“Yo, Tonya”), que se quedaron con las respectivas estatuillas.

“La forma del agua” también buscaba el premio al mejor guión original, pero la película sensación “¡Huye!” (Get out) de Jordan Peele, alabada por la crítica y considerada ya entre los mejores estrenos del 2017, le quitó esa posibilidad. Y no es para menos ya que se trata del primer filme debut de un director afroamericano en superar los 100 millones de dólares en recaudación de taquilla, con más de 255 millones en todo el mundo desde su estreno, según cifras de Box Office Mojo.

El Oscar al mejor vestuario también se le negó al filme de Del Toro, donde Luis Sequeira y los otros tres nominados fueron superados por Mark Bridges, de “El Hilo Fantasma” (Phantom Thread).

Lo mismo le sucedió en las categorías de mejor edición de sonido y de mezcla de sonido, donde “Dunkerque” se impuso no sólo a “La forma del agua”, sino también a lo hecho en otros filmes como “Star Wars: Los Últimos Jedi”, “Baby Driver” y “Blade Runner 2049”.

“La forma del agua” llegaba con un fuerte desafío si deseaba superar los siete Oscar que consiguió Cuarón con “Gravedad”, y aunque sólo consiguió cuatro estatuillas, se quedó con dos de los más importantes.