Estos son los beisbolistas mejor pagados de la MLB para 2024

Desde que ganaron la Serie Mundial en la temporada 2020 acortada por la pandemia, los Dodgers de Los Ángeles han sufrido un trío de salidas decepcionantes en los playoffs. Este invierno, desembolsaron casi 1,100 millones de dólares en agentes libres para garantizar que 2024 no resultara en un cuarto. Pero mejorar una de las plantillas más completas del béisbol no es fácil y no es barato.

Los Dodgers consiguieron a los dos agentes libres más codiciados del béisbol este invierno, primero convenciendo al fenómeno bidireccional Shohei Ohtani de permanecer en el sur de California con un contrato récord de 10 años y 700 millones, el contrato más grande por valor total en deportes de equipo. historia. Dos semanas después de fichar al dos veces Jugador Más Valioso de 29 años, los Dodgers adquirieron otra estrella japonesa: el as del lanzador Yoshinobu Yamamoto, de 25 años, por 325 millones de dólares en 12 años.

“Hay muchos grandes grupos propietarios en la MLB, y los Dodgers realmente permanecen en la cima de esa lista simplemente porque priorizan ganar y no tienen miedo de salirse de sus líneas de comodidad financiera en lugar de centrarse en el resultado final inmediato. ”, dice Chris Koras, director de béisbol de Klutch Sports Group. “Para mí, necesitamos mucho más de eso en el béisbol”.

Debido a esa extraordinaria ola de gastos, los Dodgers ahora tienen los dos jugadores mejor pagados del béisbol esta temporada. Ohtani, quien según Forbes ganará 62 millones de dólares en 2024 (antes de impuestos y honorarios de agentes), ocupa el puesto número uno por segunda temporada consecutiva. mientras que Yamamoto ocupa el segundo lugar, con ganancias totales estimadas de 59 millones de dólares para el próximo año.

Pero Ohtani, que está envuelto en un escándalo de apuestas después de que su ex intérprete supuestamente le robó 4.5 millones de dólares para cubrir deudas ilegales, no verá mucho de ese dinero este año. En un movimiento poco común, decidió diferir el 97% de los 700 millones que se le debían, ofreciendo a los Dodgers la oportunidad de reinvertir en más talento. Según los términos de su acuerdo, ganará 2 millones de dólares cada año hasta 2033, seguido de una década de pagos anuales de 68 millones de dólares.

No es que Ohtani vaya a apretarse el cinturón este año: todavía gana aproximadamente 60 millones de dólares al año por patrocinios y otros esfuerzos fuera del campo. La estrella más grande del béisbol se ha consolidado como una sensación de marketing en ambos lados del Pacífico, con una cartera que incluye las marcas japonesas Seiko Watch, Kosé, DIP y Nishikawa. y empresas estadounidenses como Fanatics, Salesforce y New Balance, que dieron a conocer el logotipo de Ohtani la semana pasada. Ese nivel de éxito en marketing lo sitúa en el escalón más alto de las superestrellas mundiales, junto a LeBron James, Tiger Woods, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la mayoría de los jugadores de béisbol tradicionalmente han tenido dificultades para capitalizar las oportunidades de marketing debido al calendario riguroso del deporte, su naturaleza regionalizada y una base de fanáticos de mayor edad. Aparte de Ohtani, el jardinero estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, tiene las siguientes mejores ganancias fuera del campo en la lista de este año con un estimado de $5 millones.

Sin embargo, eso podría cambiar pronto. Joe Favorito, un veterano consultor de marketing y profesor de la Universidad de Columbia, dice que cada vez más marcas están recurriendo a los jugadores hispanos para conectarse con los consumidores de habla hispana, y los jugadores que vienen de las filas universitarias tienen más aptitudes para recibir patrocinios gracias a sus experiencias con el mercado NIL.

Yamamoto, por otro lado, ganará mucho en el campo esta temporada. Cobrará un salario de 5 millones de dólares y un bono de 50 millones de dólares en 2024, de los cuales 20 millones ya han sido pagados y el resto llegará el 1 de julio. Aunque no se acerca al nivel de su compatriota japonés, Yamamoto ya tiene un impresionante desempeño fuera de -negocios de campo relativos al deporte. Sus patrocinadores, que le hacen ganar aproximadamente 4 millones de dólares al año, incluyen a Nike, Fanatics y el desarrollador de juegos Com2uS, creador del popular juego móvil MLB 9 Innings.

En total, los diez jugadores mejor pagados del béisbol ganarán un récord de 462 millones combinados este año (antes de impuestos y honorarios de agentes), un aumento del 6% desde el máximo histórico de 2023 de 436 millones. Esa cifra sigue aumentando incluso cuando el gasto disminuyó drásticamente año tras año. Según Spotrac, los equipos de la MLB invirtieron aproximadamente 2.8 mil millones en adquisiciones de agentes libres este invierno, un 27% menos que la marca récord del año pasado.

Muchos de los grandes gastadores habituales estuvieron inusualmente tranquilos esta temporada baja, para disgusto de agentes libres de alto nivel como Blake Snell, Matt Chapman y Cody Bellinger, ninguno de los cuales calificó para la lista de este año. Los Mets y los Yankees de Nueva York, los Cachorros de Chicago, los Medias Rojas de Boston, los Rangers de Texas, los Angelinos de Los Ángeles y los Padres de San Diego gastaron cada uno menos de 100 millones de dólares en este ciclo. Mientras tanto, los equipos de mercado más pequeños continúan.

Si bien es una pelota pequeña cuando se trata de salarios, los Atléticos de Oakland, un club sumido en el drama de la reubicación, han gastado poco más de 300 millones en total en agentes libres desde 2012.

“No es un secreto que los propietarios se han mostrado reacios a presentar un producto competitivo y, para mí, eso ha dejado una verdadera mancha en el juego”, dice Koras. “Entonces, si este movimiento [de reubicación] señala un compromiso por parte de los dueños de los Atléticos de invertir en el éxito de ese mercado, pagando a los jugadores y presentando un producto competitivo, todo el béisbol podría beneficiarse y creo que eso podría tener el mayor beneficio. impacto en el juego”.

LOS DIEZ JUGADORES MEJOR PAGADOS DEL BÉISBOL 2024

1 • 62 millones de dólares

Shohei Ohtani

Equipo: Dodgers de Los Ángeles | En el campo: 2 millones | Fuera del campo: 60 millones de dólares | Edad: 29

CHRISTIAN PETERSEN/GETTY IMÁGENES

El jugador de béisbol más comercializable, quien el mes pasado reveló que se había casado recientemente, ya no es sólo una figura obligada en la televisión: ahora es una atracción turística. Ohtani ha sido un catalizador de la demanda de boletos en los Estados Unidos y en su país de origen, lo que llevó a una asociación de varios años entre la MLB y la agencia de viajes más grande de Japón.

2 • 59 millones de dólares

Yoshinobu Yamamoto

Equipo: Dodgers de Los Ángeles | En el campo: 55 millones | Fuera del campo: 4 millones de dólares | Edad: 25

MARY DECICCO/FOTOS DE MLB/IMAGENES GETTY

Yamamoto, quien registró una asombrosa efectividad de 1.72 durante siete temporadas en Japón, consiguió el contrato de lanzador más caro en la historia de la MLB (sin contar a los jugadores llamados Ohtani) antes de lanzar un solo strike en Los Ángeles, con su contrato de 12 años y $325 millones. Su lugar entre los que más ganan en el deporte puede disminuir en el corto plazo. Está previsto que Yamamoto gane 10 millones de dólares en 2025 y 12 millones de dólares en 2026, sin el importante bono que recibió este año.

3 • 53 millones de dólares

Max Scherzer

Equipo: Texas Rangers | En el campo: 52 millones | Fuera del campo: 1 millón de dólares | Edad: 39

RIC TAPIA/ICON SPORTSWIRE/GETTY IMAGES

Aunque los Mets de Nueva York canjearon a Scherzer en julio pasado, sigue siendo uno de los lanzadores más caros en su nómina: el equipo de Steve Cohen está pagando poco menos de la mitad del salario de 43,3 millones de dólares de Scherzer con los Rangers de Texas esta temporada. También recibirá un pago diferido de los Nacionales de Washington de $8,7 millones el 1 de julio. Fuera del campo, Scherzer tiene acuerdos de patrocinio con Nike, Fanatics y Topps.

4 • 45 millones de dólares

Aarón Judge

Equipo: Yankees de Nueva York | En el campo: 40 millones | Fuera del campo: 5 millones de dólares | Edad: 31

YANKEES DE NUEVA YORK/GETTY IMAGES

El virus de las lesiones volvió a afectar a Judge durante los entrenamientos de primavera, poniendo un freno temprano a la segunda temporada de su contrato de nueve años y $360 millones. (Desde entonces regresó después de una ausencia de nueve días). Independientemente, su negocio fuera del campo continúa prosperando. En marzo, el capitán de los Yankees se convirtió en el rostro de la fragancia Polo 67 de Ralph Lauren, nacido en el Bronx.

5 • 44.1 millones de dólares

Justin Verlander

Equipo: Astros de Houston | En el campo: 43.3 millones | Fuera del campo: 0.8 millones de dólares | Edad: 41

MICHAEL REAVES/GETTY IMÁGENES

Verlander regresó a los Astros en la fecha límite de cambios la temporada pasada después de un período ultrabreve con los Mets. Y al igual que su ex compañero de equipo Max Scherzer, Nueva York cubre una parte importante del contrato. Los Mets podrían verse comprometidos por aún más. Si Verlander lanza 140 entradas en 2024, se concederá una opción de 35 millones de dólares, la mitad de la cual le corresponde al club de Steve Cohen.

6 • 43 millones de dólares

José Altuve

Equipo: Astros de Houston | En el campo: 41 millones | Fuera del campo: 2 millones de dólares | Edad: 33

JARED BLAIS/FOTO DE MLB/GETTY IMAGES

Altuve permanecerá con el uniforme de los Astros después de firmar una extensión de cinco años y $125 millones a principios de este año que lo mantendrá en Houston hasta la temporada 2029. Su nuevo acuerdo también incluía un bono por firmar de $15 millones en 2024. Fuera del campo, Altuve tiene acuerdos con New Balance, Franklin, 2 Hoots Hard Tea y H.E.B.

7 • 40.3 millones de dólares

Jacob de Grom

Equipo: Texas Rangers | En el campo: 40 millones | Fuera del campo: 0,3 millones de dólares | Edad: 35

MLB: 20 de febrero Día de fotografías de los Texas Rangers

ICON SPORTSWIRE A TRAVÉS DE GETTY IMAGES

El contrato de cinco años y 185 millones de dólares de Jacob deGrom con los Texas Rangers tuvo un comienzo desfavorable la temporada pasada cuando una lesión en el codo puso fin a su campaña de 2023 en mayo. Si bien no está claro si lanzará esta temporada o cuándo, el as de 35 años ganará 40 millones de dólares en el campo, la mejor cifra de su carrera, en 2024 y 2025.

8 • 40 millones de dólares

Mike Trucha

Equipo: Angelinos de Los Ángeles | En el campo: 35.5 millones | Fuera del campo: 4.5 millones de dólares | Edad: 32

CÁMARAS STEPH / IMÁGENES GETTY

A pesar de la partida de su compañero superestrella, Shohei Ohtani, Trout se ha mostrado firme en su deseo de quedarse con los Angelinos. “La satisfacción general, cuando ganemos aquí, será mayor que si fuera a otro lugar”, le dijo a Fox Sports a principios de este año. Mientras tanto, al tres veces Jugador Más Valioso le quedan apenas $250 millones en su contrato con los Angelinos y cuenta con Nike, BodyArmor y Fanatics entre sus patrocinadores.

9 • 38.1 millones de dólares

Antonio Rendón

Equipo: Angelinos de Los Ángeles

| En el campo: 38 millones | Fuera del campo: 0.1 millones de dólares | Edad: 33

DANIEL SHIREY/FOTOS DE MLB/IMAGENES GETTY

Rendón recibió duras críticas en la temporada baja después de decir a los periodistas que el béisbol “nunca ha sido una prioridad para mí”. No ayuda que su permanencia con los Angelinos haya estado plagada de problemas: solo ha jugado en 200 de 648 juegos posibles. Está previsto que Rendón gane 38 millones de dólares en 2024, así como las siguientes dos temporadas, completando su contrato de siete años y 245 millones de dólares.

10 • 37.5 millones de dólares

Corey Seager

Equipo: Texas Rangers | En el campo: 34.5 millones | Fuera del campo: 3 millones | Edad: 29

CÁMARAS STEPH / IMÁGENES GETTY

Seager tuvo una primera temporada difícil en Texas hace dos años, registrando los mínimos de su carrera en promedio de bateo y porcentaje de embase, mientras que los Rangers perdieron 94 juegos. No pasó mucho tiempo para redimirse. En 2023, llevó al equipo a su primer título de Serie Mundial. Disfrutando del brillo de un campeonato, Seager ha aumentado su cartera de patrocinios a nueve socios, añadiendo marcas como T-Mobile, Raising Canes y New Era a un grupo que ya incluía a Adidas, Fanatics y Topps.

METODOLOGÍA

El ranking Forbes de los jugadores mejor pagados del béisbol refleja las ganancias en el campo para la temporada 2024, incluidos salarios base, bonos por firmar y pagos diferidos. No se incluyen incentivos que se basen en el desempeño individual o de equipo.

Las estimaciones de ganancias fuera del campo se determinan a través de entrevistas con expertos de la industria y reflejan el efectivo anual proveniente de patrocinios, licencias, apariciones y recuerdos, así como cualquier negocio operado por los jugadores. Forbes no incluye los ingresos por inversiones, como pagos de intereses o dividendos, y no deduce impuestos ni honorarios de agentes.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Softbol femenil mexicano busca mayor visibilidad para sus jugadoras mientras consolida su apuesta como negocio