Lista Forbes: estas son las deportistas mejor pagadas del mundo en 2023

Con Serena Williams retirada y Naomi Osaka fuera de juego durante un año mientras se recuperaba de sus lesiones y luego del parto, la lista de las atletas mejor pagadas del mundo tiene un nuevo número 1: la estrella del tenis polaca de 22 años Iga Świątek, que se estima que 23.9 millones de dólares en 2023 (antes de impuestos y honorarios de agentes). Desde que Forbes introdujo el ranking en 2008, Maria Sharapova es la única mujer, además de Williams y Osaka, que ha conseguido la corona, reinando durante ocho años consecutivos hasta que Williams asumió el poder en 2016.

El año monstruoso de Świątek incluyó el título individual femenino en el Abierto de Francia, además de cuatro nuevos acuerdos de patrocinio, pero tampoco es coincidencia que ella, como Osaka, Williams y Sharapova antes que ella, juegue tenis. Doce de las 20 atletas mejor pagadas del mundo, y nueve de las 10 mejores, provienen de este deporte, que ofrece premios en metálico considerables y amplias oportunidades de marketing para las atletas.

El golf y el futbol tienen cada uno dos atletas representados entre los 20 mejores de este año, y el bádminton, el baloncesto, la gimnasia y el esquí de estilo libre completan la lista con un atleta cada uno.

En conjunto, las 20 mujeres con mayores ingresos ganaron un estimado de 226 millones en 2023. Eso es una caída del 13% con respecto a los 258 millones de 2022, pero la disminución se puede atribuir casi en su totalidad a la pérdida de Williams (quien recaudó 41.3 millones en la lista del año pasado) y la caída de Osaka a 15 millones de dólares (desde 51.1 millones de dólares en 2022) en medio de su largo despido.

De hecho, sobran motivos para mirar con optimismo el ranking de 2023. La mediana de los 20 primeros es ahora de 8.5 millones de dólares, frente a los 7.3 millones de dólares del año pasado, y 16 de los 20 miembros de la lista tienen menos de 30 años, lo que sugiere que podrían tener un mayor potencial de ingresos. También hay ocho atletas que superan los 10 millones de dólares, igualando el récord total del año pasado y duplicando la cifra de 2021.

En general, los deportes femeninos continuaron prosperando este año, con la Liga Nacional de Fútbol Femenino y el fútbol internacional registrando nuevos máximos de asistencia, la WNBA anunciando su primer equipo de expansión desde 2008 y el LPGA Tour prometiendo aumentar su fondo total de premios a más de 118 millones. frente a aproximadamente 70 millones de dólares en 2021.

Sin embargo, a pesar de ese impulso, los salarios de las atletas todavía están muy por detrás de los de los hombres. Los 20 mejores atletas masculinos en el ranking de Forbes de 2023, publicado en mayo, totalizaron 1,900 millones de dólares (más de ocho veces lo que ganaron las 20 mejores mujeres) y la diferencia se vuelve aún más marcada a partir de ahí. Según Spotrac, durante la temporada 2023-24, 60 jugadores de la NBA ganarán más que Świątek solo con sus salarios de juego.

Históricamente, el tenis ha tenido una brecha salarial más estrecha que otros deportes, y el WTA Tour se comprometió en junio a igualar las ganancias en sus torneos más importantes. (Los cuatro eventos de Grand Slam han tenido el mismo premio en metálico para hombres y mujeres desde 2007). Pero se espera que esa transición demore una década, y los jugadores han hablado recientemente sobre otros temas, incluidas las condiciones de juego, las operaciones del torneo y la cobertura de maternidad.

“Somos las atletas mejor pagadas y es un deporte mundial enorme, pero al mismo tiempo, la brecha salarial sigue siendo muy grande”, dijo Jessica Pegula, miembro del Consejo de Jugadoras de la WTA y número 7 del ranking de ganancias con 12.5 millones, dijo a Forbes este otoño. “Siempre hablamos de la igualdad en los Slams, pero son cuatro torneos al año; no es igual en muchos otros torneos”.

Fundamentalmente, la discrepancia se reduce a los ingresos: las ligas femeninas pagan con un fondo mucho más pequeño. Por ejemplo, la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, ha dicho que la liga buscará más de 100 millones de dólares al año en su próximo acuerdo de derechos de medios, a partir de 2026. La NBA, por el contrario, recauda más de 3 mil millones de dólares por temporada de sus derechos estadounidenses e internacionales. y se espera que duplique esa cifra en su próxima ronda de contratos, que comenzaría en 2025.

Aún así, muchas competiciones femeninas de élite (incluido el torneo de baloncesto de la NCAA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA) renegociarán sus acuerdos de transmisión en los próximos años, dando a cada organización una oportunidad oportuna para traducir el entusiasmo en torno a su deporte en dinero significativo. Al mismo tiempo, más marcas están viendo el argumento comercial para patrocinar ligas y jugadores, y los atletas se están abriendo camino en una mayor cobertura de los medios de comunicación, incluida la serie documental de tenis de Netflix Break Point, que presentó a Świątek en su primera temporada y destacará a Pegula en es el segundo.

“Necesitamos mejorar la comercialización de nuestro juego”, dice Pegula, señalando que la WTA lanzó una asociación este año con la firma de capital privado CVC Capital Partners para revisar su lado comercial. “Es un deporte tan internacional, hay tantas historias diferentes y llegamos a tanta gente. Pero, ¿realmente estamos contando esas historias a los fans de la mejor manera posible? Creo que eso es algo que realmente puede crecer y cambiar”.

DEPORTISTAS FEMENINAS MEJOR PAGADAS 2023

1) 23.9 millones de dólares

Iga Świątek

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: POLONIA | EDAD: 22 | EN EL CAMPO: 9.9 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 14 MILLONES



IMÁGENES VCG/GETTY

Świątek coronó su gran 2023 con un título en las Finales de la WTA y el puesto No. 1 del ranking individual de fin de año, ganando un segundo premio consecutivo a la Jugadora del Año de la WTA. Con solo 22 años, ha pasado 82 semanas en el No. 1, la décima mayor cantidad en la historia de la WTA, y ocupa el puesto 14 en la lista de premios en metálico de la gira con casi 25 millones. Fuera de la cancha, Świątek reforzó su cartera de patrocinios este año con Visa, On Shoes and Apparel, Oshee, la empresa de bebidas deportivas y tecnología de la información Infosys, además de cuatro asociaciones existentes.

2) 22.1 millones de dólares

Eileen Gu

DEPORTE: ESQUÍ DE ESTILO LIBRE | NACIONALIDAD: CHINA | EDAD: 20 | EN EL CAMPO: 0.1 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 22 MILLONES



IMÁGENES VCG/GETTY

Gu, que nació en San Francisco pero representa a China en la competición, es el raro atleta olímpico cuyo negocio no cae en picado entre los Juegos. El esquiador de estilo libre y modelo tiene patrocinios a largo plazo en todo el mundo, con marcas que incluyen Mengniu Dairy y el fabricante de ropa deportiva Anta en China y Louis Vuitton y Victoria’s Secret en Occidente. Gu, que venía de una lesión en la rodilla, regresó a las pistas en diciembre, ganando eventos de halfpipe en China y Colorado en su primera acción de la Copa del Mundo en 11 meses.

3) 21.7 millones de dólares

Coco Gauff

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: EU | EDAD: 19 | EN EL CAMPO: 6.7 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 15 MILLONES



IMÁGENES VCG/GETTY

Un gran avance en un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en septiembre podría llevar a Gauff a un nuevo nivel como lanzadora, pero ya le estaba yendo bien en el aspecto de marketing, al firmar este año con Baker Tilly, Bose y UPS. Ampliamente conocido como fanático de los superhéroes de Marvel, Gauff, de 19 años, apareció en un anuncio de la película de 2023 The Marvels y apareció en la portada de edición limitada de un cómic de Invincible Iron Man. En la cancha, Gauff ocupa el puesto número 3 en individuales, el mejor de su carrera, después de ganar cuatro torneos WTA este año.

4) 15.2 millones de dólares

Emma Raducanu

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: REINO UNIDO | EDAD: 21 | EN EL CAMPO: 0.2 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 15 MILLONES



ROBERT PRANGE/GETTY

Raducanu construyó una de las carteras de patrocinio más valiosas del tenis después de ganar el Abierto de Estados Unidos de 2021 a los 18 años, y las marcas acudieron en masa a una jugadora que pensaban que podría ser una estrella en los años venideros. Desde entonces, sin embargo, ha tenido que lidiar con una serie de lesiones y enfermedades, y su ranking mundial cayó al puesto 299, desde un máximo del puesto 10 en 2022. Raducanu también ha llamado la atención al separarse de cinco entrenadores en aproximadamente dos años. años, pero ella rechazó las críticas en una entrevista reciente y le dijo a la BBC: “En ciertas ocasiones no han podido seguir el ritmo de las preguntas que les he hecho, y tal vez por eso terminó”.

5) 15 millones

Naomi Osaka

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: JAPÓN | EDAD: 26 | EN EL CAMPO: 0 • FUERA DEL CAMPO: 15 MILLONES



SARAH STIER/GETTY

Osaka, que dio a luz a una hija en julio, no juega tenis competitivo desde septiembre de 2022, pero se está preparando para regresar en Brisbane como preparación para el Abierto de Australia el próximo mes. Mientras tanto, se ha expandido a nuevas categorías de marketing al firmar acuerdos de patrocinio con Bobbie baby formula y Crate & Kids, y su compañía de medios, Hana Kuma, recaudó 5 millones de dólares en abril al escindirse de SpringHill Co.

6) 14.7 millones de dólares

Aryna Sabalenka

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: BIELORRUSIA | EDAD: 25 | EN EL CAMPO: 8.2 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 6.5 MILLONES



ROBERT PRANGE/GETTY

Sabalenka tuvo un año de carrera: ganó el Abierto de Australia, pasó dos meses en el puesto número 1 en individuales femeninos y obtuvo el Premio de Campeona Mundial de la Federación Internacional de Tenis. Mientras que los jugadores de Rusia y Bielorrusia han luchado por ganar terreno con los patrocinadores en medio de la guerra en Ucrania, Sabalenka se asoció recientemente con Maestro Dobel Tequila y Leaf Trading Cards. También es inversora en la marca de bienestar Beekeeper’s Naturals y en el refresco Olipop y apareció en la serie documental de tenis de Netflix Break Point.

7) 12.5 millones de dólares

Jessica Pegula

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: EE.UU. | EDAD: 29 | EN EL CAMPO: 6 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 6.5 MILLONES



FRED MULLANE/ISI FOTOS/GETTY

Pegula, incluida en la lista Forbes 30 Under 30 de 2024, ganó el título individual más importante de su carrera este año, en Montreal, y alcanzó el partido por el campeonato en las Finales de la WTA en noviembre. También ocupó brevemente el puesto número uno en dobles junto a su compañera, Coco Gauff. Fuera de la cancha, recientemente trajoTuvo como patrocinadores los audífonos Dyson, los relojes De Bethune y las joyas Gorjana, y fue honrada con el premio Jerry Diamond ACES de la WTA por promover el tenis femenino.

8) 12.2 millones de dólares

Venus Williams

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: EE.UU. | EDAD: 43 | EN EL CAMPO: 0.2 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 12 MILLONES



MINAS PANAGIOTAKIS/GETTY IMAGES

Williams ya rara vez compite (participó en siete torneos este año y jugó 10 partidos), pero la siete veces campeona individual de Grand Slam sigue siendo una fuerza de marketing. Recientemente firmó asociaciones con Dove y Purina PetCare de Nestlé, presentó una línea de joyería en colaboración con Reinstein Ross e invirtió en Los Angeles Golf Club, un equipo de la próxima liga TGL desarrollado por Tiger Woods y TMRW Sports de Rory McIlroy. También se desempeña como productora ejecutiva de Behind the Racquet, una serie documental que destaca los desafíos de salud mental que enfrentan los tenistas.

9) 9.5 millones de dólares

Elena Rybakina

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: KAZAJSTÁN | EDAD: 24 | EN EL CAMPO: 5.5 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 4 MILLONES



WIDAK/NURPHOTO/GETTY

Rybakina, que nació en Rusia pero ha representado a Kazajstán a nivel internacional desde 2018, ganó Wimbledon en 2022 y siguió con una temporada quizás aún mejor en 2023, ganando dos torneos WTA 1000 y terminando el año en el puesto número 4 en el ranking individual. En el camino, la estrella en ascenso de 24 años agregó asociaciones con Red Bull y Yonex.

10) 8.8 millones de dólares

Leylah Fernández

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: CANADÁ | EDAD: 21 | EN EL CAMPO: 1.8 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 7 MILLONES



ROBERT PRANGE/GETTY IMÁGENES

Al igual que Emma Raducanu, Fernández todavía se beneficia de su carrera hasta la final del Abierto de Estados Unidos de 2021, trabajando con marcas como los teléfonos Lululemon, Morgan Stanley y Google Pixel. Al igual que Raducanu, Fernández ha luchado por estar a la altura de las expectativas con su juego. “Perdí mi identidad en la cancha de tenis”, dijo recientemente a RDS, calificando su temporada con un 4 sobre 10. Pero un título en el torneo de Hong Kong en octubre y la victoria de Canadá en la Copa Billie Jean King en noviembre deberían hacerla sentir mejor. más optimista de cara al 2024.

11) Empate: 8.2 millones de dólares

Nelly Korda

DEPORTE: GOLF | NACIONALIDAD: EE.UU. | EDAD: 25 | EN EL CAMPO: 1.7 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 6.5 MILLONES



ORLANDO RAMÍREZ/GETTY IMAGES

Korda, que ya se encuentra entre las mejores lanzadoras del golf, alcanzó un nuevo nivel fuera del campo en 2023 al mejorar su cartera de patrocinadores y firmar con Delta Air Lines, Goldman Sachs, Nike, TaylorMade Golf y T-Mobile. En el campo, ocupa el puesto 30 en la lista de ganancias de su carrera del LPGA Tour con 8,9 millones a pesar de tener solo 25 años y haber jugado solo 127 torneos.

11) Empate: 8.2 millones de dólares

Megan Rapinoe

DEPORTE: FUTBOL | NACIONALIDAD: EU | EDAD: 38 | EN EL CAMPO: 0.7 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 7.5 MILLONES



MEG OLIPHANT/GETTY

La legendaria carrera futbolística de Rapinoe no tuvo el final de cuento de hadas que hubiera esperado, ya que Estados Unidos quedó eliminado de la Copa Mundial Femenina en octavos de final en agosto y ella se desgarró el tendón de Aquiles en su último partido, el campeonato de la NWSL. juego en noviembre. Fuera del campo, sin embargo, nunca ha tenido un mejor año. Más allá de sus patrocinios tradicionales, los videos instructivos que grabó para The Skills ahora están disponibles a través del nuevo servicio de transmisión de NBC, SportsEngine Play.

13) 8.1 millones de dólares

Candace Parker

DEPORTE: BALONCESTO | NACIONALIDAD: EU | EDAD: 37 | EN EL CAMPO: 0.1 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 8 MILLONES



ETHAN MILLER/GETTY

Parker aceptó un recorte salarial para firmar con Las Vegas Aces en enero, y aunque se perdió el resto de la temporada después de romperse el pie en julio, el superequipo que ayudó a crear ganó su segundo campeonato consecutivo de la WNBA en octubre. En los últimos años, Parker también se ha vuelto más activo como inversor y adquirió una participación en League One Volleyball en septiembre.

14) 7.8 millones de dólares

Alex Morgan

DEPORTE: FUTBOL | NACIONALIDAD: EE.UU. | EDAD: 34 | EN EL CAMPO: 0.8 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 7 MILLONES



CARMEN MANDATO/USSF/GETTY IMAGES

Con Megan Rapinoe retirándose del fútbol, Morgan será sin duda la estrella más comercializable de la selección nacional femenina de Estados Unidos, trabajando con marcas como Nike, Hublot y Michelob Ultra. En septiembre, se convirtió en copropietaria de Volley Tequila Seltzer. También se desempeñó como productora ejecutiva de Copa 71, un documental sobre la Copa Mundial Femenina de 1971.

15) 7.2 millones de dólares

Qin Wen Zheng

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: CHINA | EDAD: 21 | EN EL CAMPO: 1.7 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 5.5 MILLONES



CHRISTOPHER PIKE/GETTY IMÁGENES

Zheng ganó el Premio a la Jugadora Más Progresada de la WTA este año, una impresionante continuación de su Premio a la Revelación del Año 2022. Algunos en el deporte se preguntan si podría ser una estrella del marketing como su compatriota Li Na, quien terminó nada menos que tercera en este ranking de ganancias de 2012 a 2014.

16) Empate: 7.1 millones de dólares

Simone Biles

DEPORTE: GIMNASIA | NACIONALIDAD: EE.UU. | EDAD: 26 | EN EL CAMPO: 0.1 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 7 MILLONES



NAOMI BAKER/GETTY IMÁGENES

Biles hizo un sorprendente regreso a la competencia de élite este año, convirtiéndose en la primera mujer en lograr un salto ahora conocido como Biles II y estableciendo un récord en un campeonato mundial con su sexto oro en todos los aspectos. Daring Simone Biles, una serie que filmó para Snapchat, ganó un premio NAACP Image Award en febrero.

16) Empate: 7.1 millones de dólares

P.V. Sindhu

DEPORTE: BÁDMINTON | NACIONALIDAD: INDIA | EDAD: 28 | EN EL CAMPO: 0.1 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 7 MILLONES



SHI TANG/GETTY IMÁGENES

Aunque prácticamente desconocida en Estados Unidos, Sindhu, dos veces medallista olímpica y campeona mundial de bádminton en 2019, es una incondicional del ranking de ingresos femenino gracias a su destreza de marketing en su India natal. Este año, añadió asociaciones con Centuary Mattress y American Pistachio Growers.

18) 5.7 millones de dólares

Ons Jabeur

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: TÚNEZ | EDAD: 29 | EN EL CAMPO: 3.2 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 2.5 MILLONES



MATTHEW STOCKMAN/GETTY

Jabeur sufrió más angustia en Wimbledon en julio, perdiendo en la final de un major por tercera vez en dos años, pero ha estado ganando fuera de la cancha como la cara del tenis en el norte de África y Medio Oriente. En agosto, se unió al grupo propietario de North Carolina Courage de la NWSL.

19) 5.4 millones de dólares

Brooke Henderson

DEPORTE: GOLF | NACIONALIDAD: CANADÁ | EDAD: 26 | EN EL CAMPO: 1.9 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 3.5 MILLONES



STUART FRANKLIN/GETTY

Henderson, dos veces ganadora de un Major de golf, es quizás la estrella deportiva femenina más importante de Canadá. En enero, se unió a Nelly Korda para cambiarse a equipos TaylorMade, revolucionando una cartera de patrocinadores que incluía a Ping.

20) 5.2 millones de dólares

Markéta Vondroušová

DEPORTE: TENIS | NACIONALIDAD: REPÚBLICA CHECA | EDAD: 24 | EN EL CAMPO: 4.7 MILLONES • FUERA DEL CAMPO: 0.5 MILLONES



JULIAN FINNEY/GETTY

Vondroušová, que ocupaba el puesto 42 en ese momento, se convirtió en la primera mujer no cabeza de serie en ganar el campeonato individual de Wimbledon en julio. (Evidentemente no esperaba llegar a la final: tuvo que contratar a un cuidador de gatos en el último minuto). La estrella checa de 24 años anunció después del torneo un nuevo patrocinio de ropa con J.Lindeberg y terminó el año séptima. en el ranking individual femenino.

METODOLOGÍA

La clasificación Forbes de las atletas mejor pagadas del mundo refleja las ganancias del año calendario 2023. Las cifras de ganancias en el campo incluyen salarios base, bonificaciones, estipendios y premios en metálico y están redondeadas a los 100.000 dólares más cercanos. Las estimaciones de ganancias fuera del campo, que se redondean a los 500.000 dólares más cercanos, se determinan a través de conversaciones con expertos de la industria y reflejan el efectivo anual proveniente de patrocinios, licencias, apariciones y recuerdos, así como retornos en efectivo de cualquier negocio en el que el atleta tenga una participación significativa. interés. Forbes no incluye los ingresos por inversiones como pagos de intereses o dividendos, pero sí contabiliza los pagos de las participaciones accionarias que han vendido los atletas. Forbes no deduce impuestos ni honorarios de agentes. La lista incluye atletas activos en cualquier momento durante el período de 12 meses.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

