Softbol femenil mexicano busca mayor visibilidad para sus jugadoras mientras consolida su apuesta como negocio

El jueves 25 de enero de este año, la Liga Mexicana de Softbol (LMS) declaró inaugurada su primera temporada, protagonizada por jugadoras profesionales. Seis equipos comenzaron las actividades de esta nueva apuesta deportiva, a pesar de las dudas que tienen los propietarios de otros equipos.

“Es una liga que llegó para quedarse y que tiene un amplio potencial de crecimiento. Queremos que crezca poco a poco”, dice, en entrevista, Horacio de la Vega Flores, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), uno de los creadores de la LMS.

Hoy, este proyecto deportivo mexicano comienza a llamar la atención en el exterior, en países como Japón, a la vez que la cercanía con Estados Unidos podría impulsar un sistema de internacionalización para que las jugadoras de México puedan participar en la esfera internacional.

Bravas de León, Diablos Rojos del México, El Águila de Veracruz, Charros de Jalisco, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey son los equipos contendientes en esta nueva liga profesional.

Las softbolistas mexicanas, dentro y fuera del país, han encontrado una liga profesional que las arropa y les permite figurar en el plano internacional. El objetivo es crecer de forma orgánica e ir sumando equipos, tanto de la LMB como de otras localidades.

EL INICIO DEL SUEÑO

El 29 de noviembre de 2019, la Asamblea de la LMB nombró a Horacio de la Vega Flores como presidente ejecutivo de la liga de beisbol nacional y, en septiembre de 2023, fue ratificado en su cargo para los próximos cinco años (de 2024 a 2028).

Guillermo Murra Marroquín, presidente del Consejo Directivo de la LMB, destacó, en un comunicado, la satisfacción de este órgano por lo alcanzado en los últimos años en el ámbito del llamado “rey de los deportes”.

Ahí se lee: “Los resultados son palpables, notorios y visibles; en tan sólo tres temporadas [de 2021 a 2023], De la Vega, en conjunto con los 18 dueños de la LMB, hemos logrado cambiar por completo el modelo de negocio”. Desde hacía dos años, de la Vega Flo- res había estado dando vueltas a la idea de lanzar un nuevo producto dirigido al mercado femenino, y fue así como surgió la LMS.

El proyecto se enfrentó a las dudas de diversos dueños de equipos en la LMB, quienes no creían en las bondades de la LMS, pero también había entusiastas deseosos de poner en acción la nueva liga profesional.

“Tuve la fortuna de contar con seis dueños comprometidos, sólidos financieramente; ellos dijeron: ‘Yo sí le voy a apostar [a la nueva liga]’. Es un proyecto de una garantía de tres años, pues no quisimos hacer un proyecto piloto de un año”, dice de la Vega.

En la actualidad, tres de los equipos de la LMS tienen como sede las metrópolis más importantes del país: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, lo cual le da solidez al proyecto, explica el ejecutivo, quien asegura que otras urbes ya han levantado la mano para tener un equipo representante.

A pesar de la bienvenida favorable que ha tenido la LMS, Horacio de la Vega prefiere avanzar con pies de plomo. Analiza el posible crecimiento de la liga para, así, decidir si podría sumar cada año a dos o hasta cuatro franquicias. Además, considera la integración de nuevos talentos y sondea el apetito de los patrocinadores.

“Como toda empresa nueva, tiene que ir tomando su forma. Con un crecimiento mucho más paulatino y orgánico, para que vaya generando su propio modelo de negocio”, asegura el exatleta mexicano.

De la Vega asegura que la LMS ofrece salarios dignos. “Tenemos grandes jugadoras con salarios altos; otras, más novatas, tendrán que ir creciendo para llegar [a salarios de este tipo]”.

Hoy, el sueldo promedio es de 1,500 dólares y el más alto alcanza los 3,000 dólares. El reto es incrementar los montos al sumar nuevas fuentes de ingreso, como, por ejemplo, los derechos de transmisión y otros rubros de negocio relacionados con el entretenimiento, como los patrocinios y la venta de productos.

UNA OPORTUNIDAD EN JAPÓN

La gran apuesta ha sido encontrar un nicho de oportunidad en el softbol femenil, y no precisamente en el beis- bol, pues hay una interesante oferta de jugadoras, tanto en México como en Estados Unidos.

Tan sólo en Estados Unidos, Horacio de la Vega calcula que cada año surgen unos 2,000 talentos de softbol, provenientes de los espacios universitarios.

Un grupo de 90 jugadoras mexicanas y 30 extranjeras conforman este proyecto profesional desde México.

De la Vega asegura que una comitiva proveniente de Japón visitó la Ciudad de México en febrero pasado y mostró un interés en que las ligas de softbol de ambos países puedan colaborar entre sí.

Japón “tiene una liga con 16 equipos, con una liga muy fuerte, que juegan en abril mayo y junio; y nosotros jugamos en enero, febrero y marzo. [En este sentido,] hay muchas coincidencias en lo que podemos hacer para empatar las ligas, para que muchas jugadoras de Japón puedan venir a la liga mexicana y, cuando acabe [la temporada de] la liga mexicana, ir a jugar allá”, explica el ejecutivo.

Daniela Leal: “La Liga: un sueño que nunca tuve”

“Los niños me aventaron piedras en mi primer partido de beisbol”, recuerda Daniela Leal. Pese al momento incómodo que vivió, una epifanía la hizo mantenerse en el campo: “No quería regresar, pero ese fin de semana di un doble y me enamoré del juego”, relata.

Daniela debutó en la Liga Petrolera y, a los 13 años, pasó del beisbol al softbol en la Liga Olmeca. Desde entonces no ha dejado de jugar, gracias a su pasión dentro y fuera del deporte, y sus ganas de enfrentar los retos dando lo mejor de sí.

Hoy, con 35 años de edad, Daniela forma parte de la primera generación de la Liga Mexicana de Softbol Femenil y la describe como un sueño que nunca tuvo. “Te puedo decir que en mí nunca existió la idea de [jugar en] una liga profesional en México. El hecho de que exista algo que no imaginé y de la que puedo ser parte, habla del futuro prometedor que tiene el softbol”, comenta.

Además del futuro que se entrevé para las mujeres en este deporte y en otros, esta liga no sólo servirá para su realización a nivel profesional, sino que también ofrece la oportunidad de abrirles otras puertas, tal como le pasó a Daniela, quien obtuvo una beca deportiva del 100% para estudiar en Estados Unidos, donde estudió su carrera y maestría en Negocios Internacionales.

“El deporte fue la herramienta para que yo tuviera una carrera profesional y que hoy la pueda ejercer”, comenta.

Con más de 20 años en el deporte, Daniela reconoce la responsabilidad que tiene gracias a su experiencia, como la de dar un buen ejemplo y ser un pilar para que otras mujeres cumplan el sueño de jugar en una liga profesional o puedan desenvolverse en cualquier otra actividad.

Para la veterana jugadora, es un honor y un orgullo ser parte de la primera generación de la LMS. “El sóftbol, en lo personal, ha sido la mejor decisión que pude haber tomado. Ningún sueño está fuera de tu alcance si trabajas con perseverancia y disciplina”.

Yeraldine Carrión: “Las niñas nos ven como un ejemplo”

La sangre de pitcher la heredó de su padre, quien también es lanzador. Yeraldine Carrión se inició en el softbol cuando tenía nueve años. “Yo era una niña ‘cero deportes’; no sabía ni siquiera qué era el softbol. Mi papá nunca nos llevó a verlo jugar y eso que tiene como 40 años practicándolo”, recuerda.

Después de sufrir un accidente e ir a rehabilitación, vio a un grupo de niñas que practicaban dicho deporte. “Platico con mi mamá y, al otro día, me lleva y me sienta en una sillita enfrente de ellas para que las vea; se me hace chistoso cómo juegan y cómo tiran la pelota. Llegando a la casa, mi papá me preguntó: ‘¿No te gustaría jugar lo que estaban haciendo las niñas?’ ‘Sí’, respondí. Se sorprendió y, al día siguiente, yo ya tenía equipo, guantes, taquetes… y empecé a entrenar”, cuenta la originaria de Mexicali.

El buen ojo de su papá detectó el potencial que Yeraldine había heredado y, a partir de ahí, comenzó a entrenarla. Un año después, asistió a su primera competencia estatal y “ya no paré nunca”, afirma. Gracias a los resultados de los torneos nacionales e internacionales, fue seleccionada para ser pitcher en Charros de Jalisco.

El softbol también le ha abierto la oportunidad de continuar sus estudios en la licenciatura de Actividad Física y Deportiva, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Durante su carrera deportiva, Yeraldine se ha enfrentado a varios retos, como separarse de su familia, suspender salidas con amigos y una operación a la que se sometió por haberse roto un menisco, lo que la mantuvo seis meses inactiva. “Creo que ese ha sido el reto más grande”, comenta, “pero, en este momento, veo que todo ha dado frutos”.

Rememora: “Ahora recuerdo a aquella Yeraldine chiquita, que nunca se imaginó llegar a este momento, muy feliz y súper orgullosa, tanto de mí como de todas mis compañeras que estamos cumpliendo el sueño”.

Yanina Treviño: “Estamos haciendo historia”

La pasión de Yanina Treviño por el softbol comenzó desde que estaba en el vientre de su madre. “Mi mamá jugó [softbol] siete meses… conmigo en su panza, y fue ella la que me enseñó este deporte, porque es entrenadora. Desde que tengo memoria, he estado en los campos; casi nací en uno”, cuenta la pitcher de Sultanes femenil.

Hoy, con 21 años de edad, la regiomontana forma parte de la primera generación de la Liga Mexicana de Softbol Femenil. “Estoy muy agradecida porque sé que muchas mujeres y adolescentes quisieran estar en este lugar porque estamos haciendo historia”, reconoce.

Su carrera en el campo comenzó cuando tenía nueve años y su mamá la ponía a tirar; pero, al igual que muchas mujeres que se han desarrollado en esta disciplina, tuvo que empezar a jugar beisbol con niños porque no había un espacio para ellas. Sus primeras competencias nacionales las jugó en la Sub-12 porque no había categorías para niñas más pequeñas.

Hoy se siente orgullosa y llena de emoción de ver que cada vez hay más niñas interesadas en practicar este deporte. “Cuando yo empecé, era Sub-12 la categoría mínima, y ahora hay Sub- 6. Sé que todo esto lo hacen para que el softbol crezca en México, y estoy muy feliz y orgullosa de esas niñas y de esos papás que las apoyan”, dice.

Yanina define el softbol como su vida. “Tengo recuerdos buenos y malos, como todo. [He aprendido que] puede que tú entrenes y le eches todas las ganas y te vaya mal, pero siempre va a haber frutos”, cuenta. “La liga profesional es como un fruto para nosotras”.

Pero lo que más le gusta de este deporte es pichar. “Siento que hay más responsabilidad; me gusta la adrenalina”. Agrega que su mayor reto es ella misma. Ahora sólo le asusta que alguna lesión le impidiera volver a jugar. “Lo bonito de este deporte es que cada vez vas aprendiendo y que esto no se acaba hasta caer el último out”.

