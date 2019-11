Estos son los mejores documentales de 2019 (hasta el momento)

A medida que los servicios de streaming invierten miles de millones de dólares en contenido original para satisfacer la insaciable voluntad de sus suscriptores por nuevas películas y espectáculos, los documentales, como casi todos los géneros, han florecido.

Raramente golpean en la taquilla, las narraciones de no ficción particularmente adecuadas para ver “on demand”, ofreciendo a aquellos que pasan horas mirando la oportunidad rara de sentir que están aprendiendo algo mientras se sientan en el sofá.

Por supuesto, la cantidad nunca es igual a la calidad, y de acuerdo a Thrillist, 2019 tiene su parte justa de fracasos en la categoría documental. Así es que se encontrarán éxitos de transmisión, tesoros oscuros y lanzamientos teatrales, pero todos comparten un rasgo común: te ayudarán a comprender mejor el mundo, para bien o para mal.

23. Conversaciones con un asesino: las cintas de Ted Bundy

Fecha de lanzamiento: 24 de enero

Director: Joel Berlinger (trilogía Paradise Lost)

Por qué es un gran documental: El trabajo icónico de Joel Berlinger en la trilogía Paradise Lost se centró en la miríada de errores judiciales en el caso de West Memphis 3, que fueron condenados por asesinar a tres niños a mediados de los años 90, y mientras realizaba su docuseries de Netflix. Al centrarse en un hombre cuya culpa nunca se cuestiona, Berlinger todavía se las arregla para trabajar en críticas astutas del sistema de justicia. Bundy puede haber sido un asesino en serie despiadado, pero de alguna manera la policía no pudo atraparlo, le permitió escapar en dos oportunidades, y terminó condenándolo en Florida gracias a algunas pruebas débiles y un fiscal muy astuto.

Dónde verla: Netflix. Ve el trailer aquí.

22. Jawline

Fecha de lanzamiento: 23 de agosto

Directora: Liza Mandelup

Por qué es un gran documental: Los adolescentes son criaturas misteriosas, más aún en el clima actual de las redes sociales. El documental de Liza Mandelup, Jawline, analiza esta cultura a través del prisma de una estrella en ciernes: un niño en Tennessee llamado Austyn Tester, que se ha hecho un nombre en aplicaciones como YouNow y Musical.ly. Austyn es una figura fascinante en torno a la cual centrar una pieza en este tema: según las fuentes de Mandelup, no es uno de los niños más populares en estas plataformas, pero todavía tiene suficientes seguidores para ver una salida de su pequeña ciudad y un hogar lleno de gatos. Operan desde una mansión de Los Ángeles junto a su gerente, Michael Weist, de 21 años, quien cree que es un autor intelectual en el éxito viral. La película está brillantemente iluminada, bellamente filmada y es completamente deprimente, exponiendo un mundo brillante que se enfoca en las inseguridades de las adolescentes.

Dónde verla: Hulu. Ve el trailer aquí.

21. Te amo, ahora muere: Commonwealth vs. Michelle Carter

Fecha de lanzamiento: 9 de julio

Director: Erin Lee Carr (mami muerta y querida)

Por qué es un gran documental: Dividido en dos partes: la fiscalía y la defensa, este documental de HBO recorre el muy publicitado juicio de Michelle Carter, juzgada por alentar a su novio de larga distancia por mensajes de texto a suicidarse en 2014. Carter era una villana fácil: ella representaba todo lo que la sociedad odia y teme acerca de las adolescentes, una pequeña “rubia manipuladora” y “loca”, con cejas dibujadas como dibujos animados.

Dónde verla: HBO GO and HBO Now. Ve el trailer aquí.

20. Nuestro Planeta

Fecha de lanzamiento: 5 de abril

Director: Múltiple

Por qué es un gran documental: El equipo detrás de la influyente y popular serie Planet Earth de la BBC llevó sus talentos (incluido el narrador David Attenborough) a Netflix, y la serie resultante es tan impresionante como cualquiera de las entregas anteriores. Poniendo más énfasis en los efectos devastadores del cambio climático que sus compañeros del Planeta Tierra, Nuestro Planeta viaja por el mundo para capturar momentos desgarradores como un glaciar de desgrana masivamente y morsas desesperadas se arrojan de los acantilados a su muerte. El único golpe en su contra como documental es que no se aleja del estilo de sus predecesores de ninguna manera significativa.

Dónde verla: Netflix. Ve el trailer aquí.

19. Diego Maradona

Fecha de lanzamiento: 1 de octubre

Director: Asif Kapadia (Senna, Amy)

Por qué es un gran documental: El trabajo del documentalista ganador del Oscar, Kapadia, tiende a centrarse el sublime pie izquierdo de Maradona y en su adicción por la cocaína, la fiesta y la comida, que de alguna manera no destruyó totalmente su carrera, pero ha contribuido a una serie de fallas de alto perfil en sus días posteriores al juego.

Dónde verla: HBO GO and HBO Now. Ve el trailer aquí.

18. En el corazón de oro: dentro del escándalo de gimnasia de EU.

Fecha de lanzamiento: 3 de mayo

Directora: Erin Lee Carr

Por qué es un gran documental: La historia desgarradora, trágica e irritante es la del escándalo de abuso sexual que sacudió al equipo nacional de gimnasia de EU y a la Universidad Estatal de Michigan duró tanto y afectó a tantas personas que es prácticamente imposible capturar todo el alcance en un largometraje. El Dr. Larry Nassar está formalmente acusado de agredir al menos a 250 personas durante su tiempo como entrenador de atletismo tanto para el equipo nacional femenino como en el estado de Michigan, aunque es posible que nunca se sepa el verdadero número. Carr encuentra una amplia gama de víctimas dispuestas a compartir su historia en la película, lo que ayuda a iluminar las profundidades de la manipulación de Nassar, su descaro y las innumerables autoridades institucionales que no lograron proteger a los niños a pesar de las advertencias y las quejas oficiales sobre el comportamiento de este entrenador altamente respetado.

Dónde verla: HBO GO and HBO Now. Ve el trailer aquí.

17. Leaving Neverland

Fecha de lanzamiento: 3 de marzo

Director: Dan Reed

Por qué es un gran documental: Este documental original de HBO es inquietante y explosivo, y se centra en las historias de dos hombres que dicen que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos durante años cuando eran niños. Al cambiar el enfoque del Rey del Pop hacia las presuntas víctimas (Jackson nunca fue condenado por asalto o abuso durante su vida), el documentalista Dan Reed muestra el inmenso poder estelar que Jackson ejerció para influir no solo en los niños, sino en toda su familia. Ambas víctimas describen su abuso en detalle clínico, lo que lo convierte en algo incómodo de ver, pero vale la pena ya que la cultura pop continúa su largo reconocimiento con los héroes que eleva y celebra.

Dónde verla: HBO GO and HBO Now. Ve el trailer aquí.

16. Fyre

Fecha de lanzamiento: 18 de enero

Director: Chris Smith (película estadounidense)

Por qué es un gran documental: El mejor de los dos documentales del Festival Fyre. En comparación con la versión más reflexiva de Hulu sobre el frustrado evento, Fyre te guía a través de cada decisión espectacularmente tonta y tiene las entrevistas más memorables. Incluso si la versión de Netflix es quizás la más dudosa desde el punto de vista ético de los dos documentales, uno podría argumentar que la agitación detrás de escena también se suma a la experiencia: empiezas a sentir que la estafa nunca terminará.

Dónde verla: Netflix. Ve el trailer aquí.

15. Para los pájaros

Fecha de lanzamiento: 31 de mayo

Director: Richard Mirón

Por qué es un gran documental: For the Birds lo desconcertará, lo frustrará y lo destripará de una manera difícil de analizar después de la primera visualización. El documental analiza cinco años en la vida de una neoyorquina del norte del estado llamada Kathy Murphy, cuya adquisición e insistencia en mantener 200 gallinas, pavos, patos y gansos en (y dentro) de su casa causa varios conflictos con las autoridades locales y los grupos de bienestar animal.

Dónde verla: Netflix. Ve el trailer aquí.

14. Aquarela

Fecha de lanzamiento: 16 de agosto

Director: Viktor Kossakovsky (¡Vivan las Antípodas!)

Por qué es un gran documental: Aquarela es diferente a cualquier otra película, ficción o documental, que hayamos visto. Para los aversos a los subtítulos, el trilingüismo realmente no entra en juego; la película no tiene palabras, lo que permite que el personaje principal, el agua, “hable” por sí misma.

Dónde verla: Video on Demand. Ve el trailer aquí.

13. Música Country

Fecha de lanzamiento: 15 de septiembre

Director: Ken Burns (La Guerra Civil, Jazz, La Guerra de Vietnam)

Por qué es un gran documental: El último proyecto de Ken Burns juega como una especie de limpiador del paladar después de la terrible Guerra de Vietnam de 2017. Al igual que en Jazz, Country Music profundiza en la historia de otro de los estilos musicales locales de Estados Unidos, aunque con alcance limitado y una perspectiva más optimista.

Dónde verla: PBS Passport. Ve el trailer aquí.

12. La Propuesta

Fecha de estreno: 24 de mayo

Director: Jill Magid

Por qué es un gran documental: La artista Jill Magid ha trabajado durante años en un proyecto sobre el legendario arquitecto mexicano Luis Barragán, cuyos archivos profesionales han estado encerrados en el sótano de la compañía suiza Vitra durante décadas, no disponibles para el público. La “propuesta” de Magid es multifacética y gira en torno a un intercambio entre el artista y Federica Zanco, quien ha estado a cargo de la Fundación Barragán y controla rígidamente el acceso a los archivos y el uso del nombre de Barragán. Los intercambios entre Federica y Magid ofrecen una vista oblicua de lo que impulsa a los extremadamente ricos a ejercer control sobre espacios y objetos que deberían estar disponibles para todos.

Dónde verla: Renta en Amazon, iTunes, YouTube. Ve el trailer aquí.

11. One Child Nation

Fecha de lanzamiento: 9 de agosto

Directores: Nanfu Wang y Jialing Zhang

Por qué es un gran documental: No hay muchas esperanzas en el interrogatorio en primera persona de Nanfu Wang de la política de hijo único de China, el mandato de “planificación familiar” intensamente estricto en vigor desde 1979 hasta 2015, y sus repercusiones aún se sienten tanto en China como en los países occidentales de hoy. Gran parte de la información que Wang transmite no es del todo nueva: si ha leído sobre la política, sabe que China cometió serias violaciones de los derechos humanos al promulgarla, pero los relatos de primera mano que obtiene de su tía, quien le dio a su hija a un traficante cuando tenía 20 días de edad, son desgarradores. One Child Nation es un documental sombrío, pero necesario, sobre las consecuencias humanas muy reales de un experimento social destructivo que ocurrió en nuestra vida.

Dónde verla: En cines. Ve el trailer aquí.

10. Hail Satan?

Fecha de lanzamiento: 17 de abril

Director: Penny Lane (Nuestro Nixon)

Por qué es un gran documental: Si bien Satanás ha existido durante mucho tiempo, el Templo de Satanás, el enfoque principal de este astuto documental, fue fundado en 2013 por Malcolm Jerry y Lucien Greaves. Éste, habla con autoridad y humor sobre los objetivos políticos, sociales y teológicos más importantes de la organización, que se centran en la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el estado. (Justificadamente, al Templo de Satanás no le gusta cuando los gobiernos instalan los Diez Mandamientos en las capitales de los estados). Aunque visten de negro y a menudo disfrutan del heavy metal, estos no son los satanistas del pánico satánico en los años 80, o los fanáticos que usan playeras de películas de terror. Utilizando material de archivo de dibujos animados y programas de noticias, Lane le da al espectador un curso intensivo sobre el lugar del satanismo en la historia al tiempo que enfatiza la naturaleza activista de los satanistas modernos.

Dónde verla: Renta en Amazon, iTunes, YouTube. Ve el trailer aquí.

9. La pequeña granja más grande

Fecha de lanzamiento: 10 de mayo

Director: John Chester

Por qué es un gran documental: Todavía es temprano, pero The Biggest Little Farm se ve y se siente mucho como un ganador del Oscar a la Mejor película documental. Al contar la historia de una década de la búsqueda de John y Molly Chester de convertir 200 acres de tierra en barbecho en las afueras de Los Ángeles en una granja biodinámica que funciona en armonía con la naturaleza, la película llega a todos los lugares emocionales. Es inspirador sin desviarse del sentimentalismo; representa dificultades genuinas; no tira golpes cuando se trata de las duras realidades de la naturaleza. Ver a los Chesters transformar una parcela árida de tierra en una próspera granja no solo resalta la destrucción ambiental que los humanos han causado, sino que también ofrece una solución viable que está bajo nuestro control.

Dónde verla: Renta en YouTube y Google Play. Ve el trailer aquí.

8. Caso frío Hammarskjöld

Fecha de lanzamiento: 16 de agosto

Director: Mads Brügger

Por qué es un gran documental: La muerte por accidente de avión en 1961 del secretario general sueco de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, sirve como plataforma de lanzamiento para el trabajo de investigación de Mads Brügger en este documental infinitamente intrigante. Al igual que en las películas de Nick Broomfield, el director danés muestra un afán de inyectarse en la narrativa, y está dispuesto a consentir teorías de conspiración y temas de entrevista potencialmente poco confiables en el camino.

Dónde verla: Renta en Amazon, iTunes, YouTube. Ve el trailer aquí.

7. Amazing Grace

Fecha de lanzamiento: 5 de abril

Director: Ninguno acreditado (producido por Alan Elliott y originalmente filmado por Sydney Pollack)

Por qué es un gran documental: El largo camino que Amazing Grace tomó desde su rodaje en 1972 hasta su lanzamiento este año explica mucho sobre por qué su tema, la propia Reina del Soul, Aretha Franklin. Le prometieron un documental con el impacto cultural de Woodstock, y en cambio Pollack y su equipo estropearon la grabación tan mal que no pudieron sincronizar el sonido, haciendo imposible un lanzamiento durante décadas. Afortunadamente, el productor Alan Elliott se quedó con el proyecto, utilizando tecnología digital para corregir los problemas de sonido y trabajando con el estado de Franklin para garantizar que la película terminada llegue al mundo.

Dónde verla: Renta en Amazon, Hulu, iTunes, Vudu. Ve el trailer aquí.

6. Apolo 11

Fecha de lanzamiento: 8 de marzo

Director: Todd Douglas Miller

Por qué es un gran documental: Muchas películas han intentado capturar la experiencia de los viajes espaciales, desde películas de ciencia ficción (ver: Alien, también el tema de un documental de 2019) hasta dramas históricos (como el primer hombre del año pasado). Es posible que Apollo 11 no tenga ningún efecto visual, pero aún así puede caerte de maravilla. Compilado a partir de imágenes nunca antes vistas proporcionadas por la NASA, el documental traza el primer vuelo de la luna desde el lanzamiento hasta el aterrizaje a través de fuentes primarias. Miller agrega poco adorno del siglo XXI, además de gráficos simples que ayudan a explicar las etapas de la misión. Clásico.

Dónde verla: Renta en Amazon, iTunes, YouTube. Ve el trailer aquí.

5. The Brink

Fecha de lanzamiento: 29 de marzo

Director: Alison Klayman (Ai Weiwei: Nunca lo siento)

Por qué es un gran documental: Si ha prestado atención a la política estadounidense en los últimos tres años, ya sabe quién es Steve Bannon. El ex presidente de Breitbart News, el jefe de la campaña de 2016 de Donald Trump y el estratega jefe de la Casa Blanca de Trump han sido conocidos durante mucho tiempo como el líder espiritual de la extrema derecha, un ideólogo que promueve puntos de vista racistas, xenófobos y antisemitas. en nombre del llamado “nacionalismo”. El genio del Brink radica en su capacidad para humanizar a Bannon mientras expone aún más la profundidad de sus prejuicios y la vaciedad de su agenda política mientras viaja por todo el mundo tratando de construir una coalición de figuras políticas de ideas afines.

4. El asombroso documental de Johnathan

Fecha de lanzamiento: 16 de agosto

Director: Ben Berman.

Por qué es un gran documental: El encantador y antagónico mago cómico John “The Amazing Johnathan” Szeles, que comenzó a actuar en los años 80 y finalmente se convirtió en el protagonista de Las Vegas con su descarada acción de confrontación, lo convierte en un tema documental ideal. Es un showman con una comprensión de lo dramático. Así es que la película se centra en una “gira de despedida” en la que se embarca tras un diagnóstico médico sombrío.

Dónde verla: Hulu. Ve el trailer aquí.

3. Los infiltrados

Fecha de lanzamiento: TBD

Director: Alex Rivera y Cristina Ibarra.

Por qué es un gran documental: Un thriller medio tenso y un documental político serio, The Infiltrators es un híbrido de narraciones dramáticas y de no ficción que es difícil de describir y aún más difícil de sacudir. En 2012, un grupo activista de inmigrantes indocumentados hizo un audaz intento de liberar a los detenidos en el Centro de Transición de Broward en Florida haciendo que dos de sus miembros se dieran a deportar en el centro. Una vez dentro, se coordinarían para aplicar presión política desde el exterior y asegurar liberaciones para los inmigrantes que están en cautiverio.

Dónde verla: Próximamente.

2. American Factory

Fecha de lanzamiento: 21 de agosto

Director: Julia Reichert y Steven Bognar.

Por qué es un gran documental: Cuando la compañía china Fuyao Glass abrió una nueva fábrica en Dayton, Ohio, había mucha esperanza en el aire. El presidente multimillonario Cao Dewang llegó a su nueva instalación con la intención de escribir un nuevo capítulo audaz en la expansión del capitalismo global, brindando prosperidad a un área en dificultades y enriqueciéndose en el proceso. Ese era el plan, al menos. En el transcurso de dos horas, American Factory sigue el lento agotamiento de esa esperanza a medida que la cultura corporativa de las administraciones chinas se enfrenta a las costumbres, actitudes y prioridades económicas de la fuerza laboral estadounidense. Los directores Reichert y Bognar colocaron sus cámaras en todas partes: breves reuniones de la junta, sesiones de organización sindical estridentes, conversaciones informales en la sala de descanso y, en una secuencia reveladora, un viaje de negocios a una fábrica de Fuyao en China. A pesar de sonar tremendamente sombrío, American Factory tiene humor y humanidad por doquier.

Dónde verla: Netflix. Ve el trailer aquí.

1. Honeyland

Fecha de estreno: 26 de julio

Directores: Tamara Kotevska y Ljubo Stefanov

Por qué es un gran documental: Honeyland ofrece una alegoría tan directa en sus 90 minutos que casi parece inventada, una narración ficticia diseñada para acomodar cualquier mensaje que un espectador quiera leer. De hecho, Kotevska y Stefanov pasaron tres años en la zona rural de Macedonia compilando imágenes de Hatidze Muratova, un cuidador de abejas salvajes, y su conflicto con los invasores vecinos nómadas que amenazan su estilo de vida cuando se mudan a la ciudad. Algunos han encontrado frustrante esta estructura narrativa, pero el trabajo de edición que se realizó para crear el encanto de la historia solo mejora el trabajo documental de los cineastas. Ya sea que lo veas como una metáfora del cambio climático, la guerra, los peligros del modernismo, el amor familiar o algo completamente diferente, Honeyland nunca se desvía del sentimentalismo, pero aún saca la emoción humana cruda y sin filtrar de sus temas.

Dónde verla: En cines. Ve el trailer aquí.