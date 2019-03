Estos son los rivales de México en la Liga de Naciones de Concacaf

Notimex.- La selección mexicana de futbol quedó ubicada en el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, el cual compartirá con las representaciones de Panamá y Bermuda.

Este día se realizó en esta ciudad el sorteo para determinar los grupos del nuevo torneo, el cual se realizará en las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de este año, en tanto el cuadrangular final será en marzo de 2020.

El Tricolor que dirige el argentino Gerardo Martino fue sorteado como uno de los cabezas de grupo de la Liga A y quedó ubicado en el sector B, en el cual enfrentará en partidos de ida y vuelta a los representativos de Panamá y Bermudas, en busca de terminar en la cima.

Y es que los punteros de cada uno de los cuatro grupos de la Liga A accederán a un cuadrangular final que se realizará en marzo, donde se conocerá al mejor equipo de la zona; los últimos de cada sector descenderán a la Liga B.

En la Liga A hay cuatro grupos de tres selecciones cada uno: Estados Unidos, Canadá y Cuba están en el A; México y sus acompañantes en el B; Honduras, Trinidad y Tobago y Martinica, en el C, y Costa Rica, Haití y Curazao, en el D.

Mientras, en la Liga B hay cuatro grupos con cuatro selecciones cada uno y en la C hay cuatro sectores, uno de cuatro equipos y los demás de tres. Los líderes de cada pelotón ascenderán, mientras los sotaneros perderán la categoría.

Así quedaron los grupos de la Liga de Naciones de Concacaf tras el sorteo realizado en Las Vegas, Nevada:

– Liga A:

Grupo A: Estados Unidos, Canadá, Cuba

Grupo B: México, Panamá, Bermudas

Grupo C: Honduras, Trinidad y Tobago, Martinica

Grupo D: Costa Rica, Haití, Curazao

Presenting the #CNL League A participants! ⚽️ Who are you most excited to see in the competition? #TheDreamStartsNow pic.twitter.com/kg8t1jbWZK — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 25, 2019

– Liga B:

Grupo A: Guyana Francesa, San Cristóbal y Nieves, Belice, Granada

Grupo B: El Salvador, República Dominicana, Santa Lucía, Montserrat

Grupo C: Jamaica, Guyana, Antigua y Barbuda, Aruba

Grupo D: Nicaragua, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Dominica

#CNL League B participants 🙌 Who is the favorite to move up to League A? #TheDreamStartsNow pic.twitter.com/H06PBCiPkb — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 25, 2019

– Liga C:

Grupo A: Barbados, Islas Caimán, San Martín francés, Islas Vírgenes

Grupo B: Bonaire, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas

Grupo C: Guatemala, Puerto Rico, Anguila

Grupo D: Guadalupe, Islas Turcas y Caicos, San Martín holandés.