EU comprará cientos de millones de dosis de Pfizer para donarlas al mundo: ‘Washington Post’

Reuters.- Estados Unidos planea comprar cientos de millones de dosis más de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer Inc. para donarlas en todo el mundo, informó el viernes The Washington Post, que citó a dos personas no identificadas familiarizadas con el acuerdo.

La compra será anunciada a principios de la próxima semana para coincidir con la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.

El presidente Joe Biden ha subrayado la importancia de una campaña de vacunación mundial como forma de derrotar al virus y Estados Unidos ha planeado una cumbre virtual sobre Covid-19 al margen de la reunión de la Asamblea General.

Estados Unidos está presionando a los líderes mundiales para que respalden sus objetivos de acabar con la pandemia de Covid-19, entre los que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada el 2022, según un borrador de un documento estadounidense visto por Reuters.

Los detalles del acuerdo no eran definitivos, informó el Post.

La Casa Blanca y Pfizer no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar el asunto.

