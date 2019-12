EU detiene a Genaro García Luna por presuntos sobornos millonarios del narco

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado en la localidad de Grapevine, en Dallas, Texas, y es acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas.

Richard P. Donoghue, fiscal para el Distrito Este de Nueva York, anunció los cargos y detalló que García Luna habría aceptado sobornos multimillonarios para permitir que el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, operara con impunidad en México.

El gobierno buscará el traslado del exfuncionario mexicano al Distrito Este de Nueva York para enfrentar los cargos.

De ser encontrado culpable, García Luna enfrentaría una pena que iría de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, de acuerdo con la información difundida por la autoridades estadounidenses

“El arresto de hoy (ayer) demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes”, afirmó el fiscal de acuerdo con un comunicado.

Donoghue agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York y Houston, Investigaciones de Seguridad Nacional, Oficina de Campo de Nueva York (HSI), el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP) por su trabajo en el caso.

La reportera Ginger Thompson, de ProPublica, publicó en su cuenta de Twitter que la detención se dio en el marco del juicio contra “El Chapo” Guzmán y su antecedente inmediato es una acusación de 2005 por haber recibido sobornos.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) December 10, 2019