Genaro García Luna: de superpolicía de Calderón, Fox y Zedillo, a preso por narco

El fiscal federal del distrito Este de Nueva York lo dejó en claro: Genaro García Luna “tomó millones de dólares en sobornos” del exlider del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Con ello, el fiscal Richard P. Donoghue justificó la detención y acusación en contra de quien fuera el superpolicía del expresidente Felipe Calderón Hinojosa como secretario de Seguridad Pública (2006-2012). García Luna, quien se vio involucrado en polémicas investigaciones, como el caso Florence Cassez, también fue jefe de la Agencia Federal de Investigación en la administración de Vicente Fox (2000-2006), y dirigió áreas de inteligencia y contraterrorismo en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

La acusación radica en que presuntamente Garcia Luna recibió millones de dólares por parte del Cartel de Sinaloa. Dicha acusación deriva del juicio en contra de “El Chapo” Guzmán en Nueva York, el cual culminó con una sentencia de cadena perpetua para el capo sinaloense.

Además, los fiscales estadounidenses fincaron tres acusaciones por conspiración en el tráfico de cocaína y una por falsear declaraciones en contra de García Luna.

Former Mexican Secretary of Public Security Arrested for Drug-Trafficking Conspiracy and Making False Statements https://t.co/e574wieyg6

— US Attorney EDNY (@EDNYnews) December 10, 2019