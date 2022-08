EU estudia medidas contra envíos a empresas que fabrican chips en China

Reuters.- Estados Unidos está estudiando la posibilidad de limitar los envíos de equipos estadounidenses a los fabricantes de chips de memoria en China, entre ellos Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC), según cuatro personas familiarizadas con el asunto, como parte de un intento de frenar los avances del sector de los semiconductores chino y proteger a las empresas estadounidenses.

Si el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sigue adelante con la medida, también podría perjudicar a los gigantes surcoreanos del sector —Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix—, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. Samsung tiene dos grandes fábricas en China, mientras que SK Hynix Inc está comprando el negocio de fabricación de chips de memoria ‘flash’ NAND de Intel Corp. en China.

Si se aprueba la medida, se prohibirá el envío de equipos estadounidenses de fabricación de chips a las fábricas chinas de NAND avanzados.

Según varios expertos en control de exportaciones, se trataría de la primera apuesta de Estados Unidos por el control de los envíos para la producción china de chips de memoria sin aplicaciones militares especializadas, lo que representa una visión más amplia del concepto de seguridad nacional de Estados Unidos.

La medida también trataría de proteger a los únicos productores estadounidenses de chips de memoria, Western Digital Corp y Micron Technology Inc, que juntos representan aproximadamente una cuarta parte del mercado de chips NAND.

Los chips NAND almacenan datos en dispositivos como teléfonos inteligentes y ordenadores personales y en centros de datos de empresas como Amazon, Facebook y Google. El número de gigabytes de datos que puede almacenar un teléfono o un ordenador portátil viene determinado por el número de chips NAND que incluya y lo avanzados que sean.

Según la medida que se está estudiando, las autoridades estadounidenses prohibirían la exportación a China de herramientas utilizadas para fabricar chips NAND con más de 128 capas, según dos de las fuentes. LAM Research Corp y Applied Materials, ambas con sede en Silicon Valley, son los principales proveedores de dichas herramientas.

Todas las fuentes describieron los planes del Gobierno estadounidense sobre el asunto como algo incipiente, sin que se haya redactado todavía ninguna propuesta legislativa.

Preguntado sobre la posible medida, un portavoz del Departamento de Comercio de EU, que supervisa el control de las exportaciones del país, no habló de las posibles restricciones, pero señaló que “el Gobierno de Biden está centrado en obstaculizar los esfuerzos (de China) para fabricar semiconductores avanzados con el fin de hacer frente a los importantes riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

