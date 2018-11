EU niega reporte sobre posible acuerdo comercial con China

Reuters.- Funcionarios del gobierno estadounidense desmintieron este viernes un reporte de prensa acerca de que el presidente Donald Trump estaría listo para cerrar un acuerdo comercial con China, indicó un periodista de la cadena CNBC vía Twitter.

Previamente, Bloomberg reportó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que Trump quería alcanzar un acuerdo comercial con China durante la reunión del G-20 a fin de mes en Argentina y que, tras un diálogo telefónico con el presidente Xi Jinping, le había pedido a sus funcionarios empezar a redactar un borrador del posible trato.

“Hay un largo camino por recorrer” en las negociaciones entre Estados Unidos y China, dijo uno de los funcionarios sin identificar, según publicó en un tuit Eamon Javers, de CNBC.

Three senior administration officials now telling me there is no indication of an imminent trade deal with China. Options are always being discussed behind the scenes, but no significant progress, I’m told. https://t.co/wXeb28Aofv

Representantes de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a un pedido de comentarios.

El jueves, Trump y Xi conversaron por teléfono y ambas partes dijeron que había sido un diálogo positivo.

Trump señaló en un tuit después de la llamada que las discusiones comerciales con China estaban avanzando de buena manera y que planeaba reunirse con Xi en los márgenes de la cumbre del G-20 en Buenos Aires.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018