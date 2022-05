EU no invitó a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas; asistencia de AMLO, en duda

El gobierno de Joe Biden no invitó a nadie del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ni del ejecutivo nicaragüense a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes, dijo el jueves un alto funcionario del Departamento de Estado.

En una declaración ante una subcomisión del Senado, Kevin O’Reilly, coordinador de la cumbre en Estados Unidos, dijo que dependerá de la Casa Blanca la decisión de si se invita a Cuba a la reunión de Los Ángeles, pero afirmó que sí se pidió a los activistas de la sociedad civil cubana que asistieran.

El presidente de Cuba dijo en Twitter a última hora del miércoles que “bajo ninguna circunstancia” iría a la cumbre.

AMLO, en veremos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que ya le fue entregada la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en la Novena Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles a partir del próximo lunes 6 de junio.

Sin embargo, el mandatario mexicano sostuvo que su participación estará condicionada a que el gobierno estadounidense gire invitaciones a todos los países del continente porque si hay exclusión no asistirá, pero enviará una comitiva encabezada por el canciller, Marcelo Ebrard.

“Depende (mi asistencia) de que inviten a todos, el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Ya me llegó ayer la invitación. Pues si no hay problema yo creo que sí (la comparto), me llegó ayer la invitación, está fechada, como que está mal el correo porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer, voy a averiguar por qué me llegó tan tarde”, comentó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“Ya vamos a hablar de eso, lo único que puedo adelantarles es que tengo muy buena relación con Estados Unidos, con el presidente Biden, y con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Díaz-Canel es una persona con principios, íntegra, es lo que puedo decir”, sostuvo.

