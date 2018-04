EU tiene charlas en ‘niveles extremadamente altos’ con Corea del Norte: Trump

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos lleva adelante conversaciones directas en “niveles extremadamente altos” con Corea del Norte para tratar de convenir una cumbre con su líder, Kim Jong Un.

Trump reconoció las conversaciones durante una sesión de fotos tras la llegada del primer ministro japonés, Shinzo Abe, a su club Mar-a-Lago en Florida para un encuentro de dos días en el que se discutirán asuntos comerciales, militares y de seguridad.

Trump dijo que funcionarios estadounidenses están buscando diferentes sedes para el encuentro de fines de mayo o inicios de junio con Kim. Al ser consultado respecto a si alguno de los lugares incluía Estados Unidos, el mandatario respondió “no”.

El republicano no identificó qué funcionario estadounidense está dialogando con Corea del Norte.

“Hemos tenido conversaciones directas a niveles muy altos, extremadamente altos, con Corea del Norte. Y realmente creo que (…) van a darse cosas buenas. Veremos qué pasa (…) porque al final lo que cuenta es el resultado, no el hecho de que pensemos en tener una reunión o el tenerla”, sostuvo Trump.

Pero el mandatario dijo que es posible que los esfuerzos diplomáticos para acordar una reunión no sean suficientes. “Puede que las cosas no salgan bien y no tengamos la reunión y tengamos que mantener la posición dura que hemos tomado”.

Por su parte, Abe dijo que a Japón le gustaría que Corea del Norte acuerde una desnuclearización completa y verificable, y que Trump ha mostrado “coraje” al tratar de acordar una reunión con Kim.