Exclusiva: legisladores exigen que Elon Musk proporcione internet de SpaceX al ejército estadounidense en Taiwán

Un grupo de legisladores estadounidenses está pidiendo a Elon Musk que ponga la red de comunicaciones por satélite militar Starshield de SpaceX a disposición de las fuerzas de defensa estadounidenses en Taiwán después de años de negarse a hacer negocios en el país.

En una carta a Musk obtenida por Forbes, el representante Mike Gallagher (R-WI) le recordó al multimillonario la obligación contractual de SpaceX de proporcionar al Departamento de Defensa de Estados Unidos “acceso global” a sus servicios de Internet satelital. Señaló que el Pentágono está comprometiendo “decenas de millones de dólares” durante el próximo año para StarShield, que utiliza satélites de órbita terrestre baja para proporcionar comunicaciones e imágenes de observación a los militares. “Entiendo que SpaceX posiblemente esté reteniendo los servicios de Internet de banda ancha en Taiwán y sus alrededores, posiblemente en violación de las obligaciones contractuales de SpaceX con el gobierno de Estados Unidos”, escribió Gallagher, presidente del Comité Selecto del Partido Comunista Chino, en la carta fechada en febrero. 24.

“Una red de comunicación sólida para el personal militar estadounidense en Taiwán y sus alrededores es primordial para salvaguardar los intereses estadounidenses en la región del Indo-Pacífico”, dijo Gallagher, y agregó que en caso de una agresión china contra Taiwán, “los miembros del servicio estadounidense en el Pacífico Occidental estar en grave riesgo”. La carta solicita que Musk proporcione al Comité Selecto una sesión informativa sobre la disponibilidad de Starshield en Taiwán y sus alrededores antes del 8 de marzo.

Para Musk, la solicitud seguramente resultará incómoda. Tiene estrechos vínculos con China, donde Tesla tiene una importante planta de fabricación, y ha abordado muy públicamente las tensiones que el país tiene con el autónomo Taiwán, al que considera parte de su territorio. En 2022, Musk sugirió que las tensiones entre Taipei y Beijing podrían resolverse si se entregara parte del control de Taiwán a China.

La carta también destaca la incómoda dependencia que el gobierno y el ejército de Estados Unidos han desarrollado de los satélites de SpaceX. La empresa con sede en Texas ha lanzado más de 5,000 satélites desde 2019 y es el principal proveedor de comunicaciones por satélite del mundo. A menudo es la única manera de obtener acceso a Internet en zonas remotas, lugares destruidos por desastres naturales y zonas de guerra. El servicio ha sido crucial para las fuerzas ucranianas que luchan contra una invasión rusa que se acerca a su segundo año. Pero aquí también las cosas están complicadas: funcionarios de inteligencia militar de Ucrania afirmaron recientemente que las fuerzas rusas en el país también están utilizando terminales de Internet por satélite Starlink, socavando una importante ventaja en el campo de batalla. Musk ha negado haber vendido el servicio Starlink a Rusia.

“LOS MIEMBROS DEL SERVICIO ESTADOUNIDENSE EN EL PACÍFICO OCCIDENTAL CORRERÍAN UN GRAVE RIESGO”.

REPRESENTANTE MIKE GALLAGHER

Gallagher estuvo en Taiwán esta semana con una delegación de miembros del Congreso que se reunieron con funcionarios, incluida la presidenta Tsai Ing-wen, y discutieron la necesidad del país de un sistema como Starshield, que podría respaldar sus comunicaciones si China cortara los cables submarinos que conectan al resto del mundo. Gallagher escribió en la carta que “múltiples fuentes” habían revelado al Comité del PCC que StarShield está actualmente inactivo en Taiwán y sus alrededores.

Jason Hsu, ex miembro de la legislatura de Taiwán y ahora miembro de la Escuela Kennedy de Harvard, dijo a Forbes que también ha estado discutiendo el asunto con miembros del Congreso de Estados Unidos. “Estamos en el proceso de solicitar al Departamento de Defensa de Estados Unidos a través del Congreso que haga de esto una prioridad en la próxima sesión”, dijo. “Taiwán necesita priorizar la capacidad satelital porque nuestra infraestructura de cable submarino se ha visto comprometida”.

SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.

La cuestión se ha vuelto más apremiante a medida que el Pentágono se ha centrado en el futuro de Taiwán y en la creciente amenaza de una posible invasión de la isla por parte de China. En febrero pasado, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán culpó a los barcos chinos de cortar dos cables submarinos de Internet. El mismo mes, el director de la CIA, William Burns, dijo que el presidente Xi Xingping había ordenado que el Ejército Popular de Liberación se preparara para una invasión de Taiwán en 2027. Y desde que el presidente entrante Lai Ching-te, que se postuló con una plataforma independentista, fue elegido el mes pasado, China intensificó las manifestaciones militares y los expertos advierten sobre más ataques cibernéticos.

Cuando Taiwán inició conversaciones con SpaceX sobre StarLink en 2019, los funcionarios esperaban asegurar comunicaciones que no dependieran de sus cables submarinos. Pero las conversaciones fracasaron rápidamente debido al requisito de que el gobierno poseyera una participación mayoritaria en cualquier empresa de telecomunicaciones que hiciera negocios en el país. Musk indiscutiblemente retuvo la propiedad total de las operaciones de Starlink en Taiwán y exigió que se renunciara o cambiara el requisito. Las conversaciones han permanecido estancadas desde entonces y Taiwán ha comenzado a desarrollar su propio sistema de satélites.

“UNA DE LAS COSAS QUE NO PODEMOS PERMITIR ES ESTA CONTINUA LENTITUD POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS Y DE LA GENTE DE LA INDUSTRIA”.

EL EX REPRESENTANTE WILL HURD

Si bien Starlink es una respuesta obvia a las vulnerabilidades de comunicación de Taiwán, algunos sienten que no debería ser la única. “Starlink y Starshield podrían desempeñar un papel crucial, pero no quiero que haya un punto específico de falla en las comunicaciones por satélite”, dijo a Forbes el ex miembro del Congreso Will Hurd. “Estuve en la isla hace nueve meses. Los taiwaneses tienen una comprensión clara de la amenaza, y una de las cosas que no podemos permitir es esta continua lentitud por parte del gobierno de Estados Unidos y de la gente de la industria”.

Taiwán sigue desconfiando de los profundos vínculos comerciales de Musk con China y molesto por sus comentarios a favor de Beijing. Alrededor del 20% de los ingresos de Tesla provienen de China, y más de la mitad de sus vehículos se fabricaron en su gigafábrica de Shanghai en 2022. Cuando Musk dijo en septiembre pasado que Taiwán era una “parte integral de China”, el ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, lo reprendió públicamente , diciendo: “Escuchen… ¡Taiwán no es parte de la República Popular China y ciertamente no está a la venta!”.

Es poco probable que la presión de los legisladores pueda intimidar al voluble Musk para que active StarShield en Taiwán. Y ha limitado el acceso a Starlink en partes disputadas de Ucrania en el pasado porque dijo que no quiere ser “explícitamente cómplice de un acto importante de guerra y escalada del conflicto”. Pero dada la importancia de los contratos militares de SpaceX con el gobierno de Estados Unidos, en Taiwán tal vez tenga que tomar una decisión.

“Creo que los objetivos [de China] son claros: la reunificación de Taiwán con el continente por la fuerza, si es necesario”, dijo Gallagher a los periodistas en una llamada telefónica el viernes. “Esa historia también debería hacernos preocuparnos aún más por ciertos informes… acerca de que Space X y Star Shield no brindan servicios a Taiwán”.

