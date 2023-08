Exigen renuncia de Luis Rubiales tras beso a seleccionada española Jenni Hermoso

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones de España, Yolanda Díaz, pidió la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, y que se activen los protocolos por considerar que se “ha vejado y agredido” a una mujer.

La también líder de la coalición de izquierdas Sumar condenó “rotundamente” la actitud de Rubiales por darle un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el Mundial en Sidney (Australia).

Díaz reiteró que Sumar vuelve a exigir la dimisión de Rubiales, ya que sus “excusas” (a través de un video en redes sociales) “no sirven en absoluto”.

Además, pidió que se cumpla la ley del deporte y se activen los protocolos, todo ello en una rueda de prensa en el Congreso posterior a la reunión que mantuvo con el rey en La Zarzuela enmarcada de la ronda de consultas para proponer a un candidato para la investidura.

Díaz aprovechó para felicitar a la selección femenina de futbol, que ha hecho “muy felices” a los españoles, ha “dado una lección” de feminismo y demostrado mucho en varios ámbitos, no solo en el deportivo.

Aunque lamentó que “quede mucho por hacer” todavía, pues las mujeres son víctimas de desigualdades, existe discriminación y se vulneran sus derechos.

Medios como el británico The Guardian, los estadounidenses The New York Times y Forbes, los franceses LÈquipe y France 24 y CNN retomaron la polémica.

Te puede interesar: Presidente del futbol español se disculpa por besar a jugadora tras ganar Mundial

“Beso sin consentimiento es violencia sexual”

La ministra española de Igualdad en funciones, Irene Montero, advirtió en la red social X (antes Twitter) que “no demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo ‘que pasa’. Es una forma de violencia sexual”.

“Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar”, denunció en la misma red social la ministra española de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra.

En declaraciones a la emisora estatal RNE, el ministro español de Deporte en funciones, Miquel Iceta, consideró “inaceptable” la acción de Rubiales, quien “lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas”.

Estaba retirada y gané la COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/Hq6mmFQbyT — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) August 20, 2023

¿Qué dice el protocolo de la federación de futbol?

El protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la federación establece que contactos físicos como “atraer con el brazo con el intento de besarles” o “besar a la fuerza” deben ser considerados “situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual”.

“Estas conductas son inaceptables y conllevarán consecuencias inmediatas”, señala el texto, que no detalla cuáles son esas medidas ni cómo se determina si la acción se ha cometido “a la fuerza”.

En España hay sentencias que consideran un beso en la boca como una agresión sexual, aún sin violencia, si la víctima declara no haberlo consentido.

María del Prado Escoda, de la asociación española de Juezas y Jueces por la Democracia, declaró que en este caso existe además otra dimensión: “El beso lo está dando una persona en una posición de superioridad laboral con respecto a la otra”, por lo que “no solo es violencia sexual, también es una violencia y un abuso de poder”.

Con información de EFE

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado