Fallece el empresario Alejandro Martí

El empresario Alejandro Martí falleció este 24 de julio a los 73 años, fundador de la cadena de artículos deportivos Deportes Martí, así como de la organización contra el secuestro México SOS, la cual emprendió a raíz del asesinato de uno de sus hijos.

“Con profunda pena y dolor les compartimos el fallecimiento de nuestro presidente y fundador, Alejandro Joaquín Martí García” informó en un comunicado la asociación México SOS.

La asociación aseguró que el empresario deja un legado de valentía al situarse al frente de una lucha contra la inseguridad y la injusticia a raíz de la tragedia vivida con su hijo Fernando y un permanente activismo y compromiso ciudadano por hacer de, país un lugar en donde se pueda vivir en paz.

La historia de Tiendas Martí comenzó cuando Domingo Martí Riera y su hijo Domingo Martí Fortún abrieron la primera tienda de artículos deportivos en el centro de la Ciudad de México, la cual en la década de los 50 incrementó su prestigio en el mercado deportivo gracias a la venta de productos importados.

Pero fue durante los Juegos Olímpicos de México cuando Alejandro Martí implementó con gran éxito un stand deportivo en la Villa Olímpica, convirtiéndose en el punto más importante de la justa deportiva.

Un año después, tras el crecimiento de Martí, la empresa inició una etapa de apertura de tiendas en distintas partes de la Ciudad de México y el interior de la República. Para 1991, Martí inició con el concepto de Fitness Center; en 1995 se inauguró el primer club deportivo Sport City Eureka.

Sin embargo, en 2007, el Consejo de Administración y el principal accionista de Grupo Martí aceptó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hecha por Alfredo Harp Helú y Alfredo Harp Calderoni por el 100% de la compañía, de la cual Martí García ostentaba alrededor del 47%.

“Se hace constar que el Lic. Alejandro Joaquín Martí García, director general de la sociedad, manifestó que tiene la intención de participar en la oferta al precio y que autoriza al Consejo de Administración”, dijo en su momento en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Un año más tarde, en 2008, Martí sufrió el secuestro de su hijo Fernando de 14 años, quien pese a que se pagó su rescate, fue asesinado por lo que inició el movimiento ciudadano en contra de la inseguridad, denominado México SOS.

El 21 de agosto de ese año, al ser invitado a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el empresario cuestionó al gobierno y su capacidad para enfrentar los problemas de seguridad el país al sentenciar la frase: “si no pueden, renuncien”.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupado las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”, expresó Martí.

En 2017, Alejandro Martí descartó buscar una candidatura para participar en la elección presidencial del próximo año, por lo que no se registrará como independiente ni aceptará la bandera de alguna fuerza política que lo busque para poner su nombre en la boleta.

El presidente de la organización México SOS dijo que no se presentará ante el INE para registrarse como precandidato independiente. Además, señaló que rechazaría una eventual candidatura del Frente Amplio Democrático (constituido por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), ya que “no soy político” y prefiere seguir trabajando por el país desde su trinchera ciudadana.

“Decidí quedarme del lado de la ciudadanía para tratar de mejorar México, pero desde esta cancha”, mencionó Martí en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Esto, agregó, debido a que sabe cómo actuar desde la sociedad civil para buscar un cambio en el país.

