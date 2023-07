Fallece la cantante irlandesa Sinéad O’Connor a los 56 años de edad

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha fallecido a los 56 años de edad, según informó este miércoles su familia en un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, señaló la familia en la nota, la cual no precisa las circunstancias de la muerte.

O’Connor se hizo mundialmente famosa por la canción Nothing Compares 2U, incluida en el disco I Do Not Want What I Haven’t Got, lanzado en 1990.

En su carrera como cantante, ganó un premio Grammy y fue autora de 10 discos.

La artista dublinesa tuvo una exitosa carrera musical, aunque estuvo marcada por la polémica por sus opiniones políticas y religiosas.

Después de romper en un programa de la televisión estadounidense la foto del papa Juan Pablo II en 1992, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999, y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, por lo que cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat.

La cantante irlandesa Sinead O’Connor, durante un concierto en Budapest, Hungría, el 9 de diciembre de 2019). Foto: Marton Monus / EPA / EFE.

Nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas como el abuso infantil, que dijo haber sufrido, los derechos de las mujeres o el racismo.

Los problemas de salud mental también fueron una constante en la vida de O’Connor, madre de cuatro hijos, unos de los cuales, Shane, se suicidó el pasado año a los 17 años, después de estar desaparecido durante varios días.

Tras este suceso, la cantante explicó en sus redes sociales que su hijo “decidió poner fin a su lucha terrenal” y pidió que “nadie siguiera su ejemplo”.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, declaró hoy que lamenta “profundamente” la muerte de Sinéad O’Connor y extendió sus “condolencias a su familia, amigos y a todos los que amaban su música”.

“Su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable”, escribió el jefe del Gobierno de Dublín en Twitter.

Con información de EFE

