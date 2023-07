Así fue la carrera de Sinéad O’Connor

Los duetos más famosos de Tony Bennett

Taylor Swift: la primera mujer en colocar 4 álbumes a la vez en el Top 10

Este martes el diario Irish Times anunció el deceso de la cantante Sinéad O’Connor, conocida en el mundo de la música por el cover que realizó de ‘Nothing compares 2 U’ del cantante estadounidense Prince, uno de los tantos que la lanzaría a la fama internacional.

La lista de álbumes de Sinéad O’Connor contempla 15, entre ellos el exitoso “I Do Not Want What I Haven’t Got”, considerado su segundo álbum de estudio que recibió buenas críticas, a lo que se suma que fue producido por la misma cantante donde relataba parte de su vida con influencias de géneros como folk, reggae, pop o hip hop.

En 2020, la revista Rolling Stone ubicó el álbum en el puesto 457 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Pero su vida artística estaba compuesta también por varios célebres covers, uno de ellos fue “Mother” de Pink Floyd, donde se unió a otros músicos en una masiva interpretación de The Wall, un concierto de Roger Waters celebrado en Berlín en 1990.

Ese mismo año Sinéad O’Connor contribuyó a la versión de “You Do Something to Me” del álbum Red Hot + Blue, de la organización Red Hot dedicada a recaudar fondos y crear conciencia para luchar contra el VIH.

En 1991 participó en el álbum tributo Two Rooms: Celebrating the Songs of Elton John & Bernie Taupin con la canción “Sacrifice”, considerada una de las mejores aportaciones al disco.

Foto: Getty Images

En el mundo del cine Sinéad O’Connor también hizo una colaboración a su manera. En 1993, canta “You Made Me the Thief of Your Heart”, en colaboración con Bono, de U2, para la banda sonora de la película “En el nombre del padre”, y en 1997 graba junto a U2 la canción “I am not your baby” para la banda sonora de la película “End of the Violence”.

Durante su carrera musical Sinéad O’Connor experimentó con diversos géneros como el jazz en “Am I Not Your Girl?”, folk tradicional irlandés en “Sean-Nós Nua” o reggae en “Throw Down Your Arms“.

Foto: Getty Images

Pese al talento musical que poseía, la carrera de Sinéad O’Connor fue un sube y baja, sin embargo, su voz y el poder de su interpretación la consolidan como una de las mejores cantantes del mundo.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter