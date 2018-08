Far Cry 5, la profunda inmersión en la montaña

Hace 30 años, pocos habrían imaginado la escala actual de la industria de los videojuegos. Por un lado, está la penetración cultural tan profunda que han logrado, y por otro el crecimiento económico de la industria, que anualmente rompe sus propios récords de ganancias, tanto por ventas de software, hardware y servicios. Este gran crecimiento económico sumado al avance tecnológico ha permitido que ahora los videojuegos AAA se conviertan en proyectos monumentales que incluyen el trabajo de cientos de desarrolladores y artistas que dan vida a algo que en un pasado hacían un puñado de programadores.

Ubisoft es actualmente una de las casas desarrolladoras líderes a nivel global, y es dueña de numerosas propiedades intelectuales que echan mano de todos estos recursos. Con una regularidad bastante medida, publican nuevas entregas de sus juegos más exitosos, y uno de los más ambiciosos con los que cuentan es la serie Far Cry, que este año lanzó su quinta entrega, y recientemente liberó su complemento descargable llamado Lost on Mars.

La serie Far Cry es una de las más interesantes y orinales de los últimos años, ya que sus entregas principales no están relacionadas entre sí, al menos en cuanto a sus historias y personajes. Cada juego presenta un mundo muy particular, en el cual el jugador se puede sumergir sin haber experimentado ninguno de los anteriores. El hilo conductor de la serie es que son videojuegos de acción dentro de la categoría de disparos en primera persona (FPS, por sus siglas en inglés), en los cuales el usuario es soltado en una amplia área que necesita explorar y conocer para sobrevivir.

Específicamente Far Cry 5 (PlayStation 4 / Xbox One / Windows, Ubisoft Montreal / Ubisoft Toronto) se ha convertido en uno de los videojuegos más controversiales de los últimos años porque, aunque está dentro de los parámetros normales de la serie, su marco narrativo ha tocado las fibras más sensibles de la derecha norteamericana. En este juego tomas el lugar de un joven ayudante de sheriff, que se dirige junto con él y otros oficiales al condado ficticio de Hope en el estado de Montana, con el motivo de arrestar a Joseph Seed, el líder de un culto religioso llamado Eden’s Gate, acusado de secuestro, tortura y una larga lista de crímenes. Obviamente, todo sale mal y este culto termina tomando el control total del condado, y ahora es tu misión, primeramente, sobrevivir para después liberar a Hope de la amenaza de Eden’s Gate.

PUBLICIDAD

Al ser un juego de mundo abierto, existe una gran flexibilidad en los objetivos y el orden en que se cumplen. La premisa de “liberar al condado de este peligroso culto” se logra al ir progresivamente liberando área por área, y combatiendo a sus miembros, de modo en que la historia avanza a nuestro alrededor. Una vez que somos liberados en Hope, podemos ir a donde queramos y hacer lo que nos plazca, obviamente con muchas limitantes puestas por el mismo diseño del juego. Far Cry 5 está diseñado para que el usuario sea el protagonista, y es por eso que nosotros decidimos el género de nuestro personaje, así como su look. Una vez que tenemos nuestro personaje, debemos comenzar a explorar el área.

El condado se divide en tres zonas principales, que están bajo el dominio de los diferentes miembros del culto, y liderados por los hermanos de Joshep Seed. Para liberar cada área, necesitamos asaltar los puntos pertenecientes a Eden’s Gate y combatir a sus miembros; estos puntos pueden ser, fábricas, granjas, talleres, iglesias, centros de operación, campos de entrenamiento, etc. Cada vez que liberamos un área, derrotamos a los miembros de Eden’s Gate, o destruimos su infraestructura, vamos llenando un marcador de control, que nos permite saber porcentualmente qué tan cerca estamos de la liberación.

No importa el orden en el que comencemos a liberar, o lo que decidamos hacer, el juego usa ciertos puntos clave para desarrollar la secuencia narrativa. Esto es uno de los puntos más agradables de Far Cry 5, ya que, aunque realmente nadie nos está obligando a hacer algo en particular, la estructura tiene la flexibilidad necesaria para que se sienta que nosotros estamos dando forma a nuestra historia; incluso, todo el tiempo estamos teniendo contacto por radio con uno de los líderes de la resistencia, quien nos asiste, da tips e instrucciones, ayudándonos a entender el mundo a nuestro alrededor.

Esto hace mucho más interesante a Far Cry 5 que los videojuegos de disparos regulares, donde tenemos objetivos lineales, o esparcidos que parecen estáticos y sin vida. El nivel de detalle narrativo y de construcción de mundo aquí es perfecto para hacer que le jugador se quiera sumergir en lo sucede. Si bien éste es un videojuego de acción y disparos, también hay una gran dimensión estratégica; antes de decidir si queremos atacar algún punto de terminado, o entrar en una misión, necesitamos analizar cuál es su objetivo y sus dificultades. A veces las misiones son de rescate, por ejemplo, lo cual significa que pueden matar a los rehenes si no somos lo suficientemente cuidadosos, con lo cual fallaríamos; además, hay más de una forma de completarla: por ejemplo, podríamos entrar por la puerta principal, disparando a todos, o con un lanzallamas, o acercarnos por la retaguardia y sigilosamente acabar con cada uno de los guardias. O también podríamos forzar nuestra entrada usando un camión pesado y atropellando a todos en el camino. Las posibilidades son muy variadas, lo cual permite resultados emergentes e inesperados.

Salvar al condado es una tarea para más que una sola persona. Para lograr nuestro objetivo necesitamos liberar rehenes y ayudar a los locales para que se puedan unir a la resistencia. Esto es un elemento que además de dar credibilidad a la historia y profundidad a los personajes, hace un poco más accesible el juego. Estos aliados se llaman Gun for Hire, y literalmente son un listado de mercenarios que puedes contratar para misiones específicas o para que te acompañen en tus aventuras. Puedes tener pilotos, mecánicos, francotiradores, y demás excéntricos rancheros que serán de mucha utilidad, e incluso un fiel perro llamado Boomer que va contigo. Cada uno de estos elementos tiene diferentes habilidades que ayudan de una forma específica, por lo que si hay una misión que no podemos terminar después de muchos intentos, el reclutar al ayudante correcto puede ser la clave para el éxito.

Hay una larga lista de razones por la cual Far Cry 5 es el ejemplo perfecto del nivel de calidad y escala que han alcanzado los videojuegos AAA: es inmenso, profundo, flexible, divertido, sofisticado, variado, y emocionante, sólo por mencionar algunas cosas. Puede ser un juego abrumador por el tamaño del mapa y la cantidad de misiones y cosas por realizar, pero también podemos dedicarnos a las cosas que más nos diviertan, sin sumergirnos tanto en la historia, o a buscar los puntos que van desencadenando ésta para avanzar lo más rápido posible.

Recorrer el condado de Hope se siente divertido y realista. La forma en que hablan sus habitantes, y el tipo de situaciones e historias que los rodean son un retrato bastante interesante de los Estados Unidos rural, especialmente del amplio Noroeste, con vastas zonas naturales rodeadas de montañas, donde podrían suceder cosas inauditas sin que el mundo se diera cuenta. Esto da un realismo estremecedor a la historia de un culto que predica el fin del mundo y, biblia en mano, secuestra, asesina y tortura a sus opositores, mientras lava el cerebro a sus fieles. La forma en que está dibujado Eden’s Gate, especialmente su enigmático líder Joseph Seed, también llamado The Father, es increíblemente interesante: toman elementos reales de una larga historia de predicadores protestantes carismáticos, que va desde Benny Hinn hasta figuras modernas como Steven Furtick, para dar forma a un antagonista que al mismo tiempo se ve como un monstruo, pero que se muestra con una atractiva aura espiritual al mismo tiempo que tiene un desconcertante look hip.

Todos estos elementos contribuyen para crear una aventura de decenas de horas que nos mantendrá atrapados por varios días. Incluso para quienes no son fanáticos de los videojuegos de disparos o acción, Far Cry 5 puede ofrecerles una experiencia sólida y entretenida. Su historia es un inteligente experimento del pensamiento, que al mismo tiempo es una acertada sátira de la extrema derecha en las zonas más conservadoras de los Estados Unidos, pero que también se toma la delicadeza de poner voces encontradas y diversas en sus personajes. Definitivamente el mayor obstáculo para entrar en este juego es la gran demanda de tiempo y actividades, lo cual puede infligir cierta ansiedad en los jugadores que se sientan intimidados por la cantidad de cosas por hacer; si no se cuenta con este miedo, Far Cry 5 es una hilarante y extrema aventura por las profundidades de Montana con mucho que mostrar.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @IrvingPeres

Podcast: El Beastcast

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.