Indudablemente 2017 fue un excelente año para los videojuegos, con numerosos títulos originales y también con nuevas entregas de franquicias reconocidas. Afortunadamente 2018 será un año bastante prolifero, lo cual es de esperarse de una industria en constante expansión. A continuación, un recuento de los videojuegos que, por su expectación, impacto cultural, o valores de producción y diseño marcarán el paso de los videojuegos durante el siguiente año:

God of War (SIE Santa Monica Studio, PS4). El regreso de una de las sagas más icónicas de los videojuegos; ésta es su primera entrega hecha desde cero para una consola de actual generación. La nueva secuela del querido juego de acción exclusivo de Sony técnicamente debería tener el número 4 en su nombre, pero debido a que es una especie de reboot, sus creadores decidieron llamarle simplemente God of War, aprovechando el cambio que hace para llevar a su protagonista, el semi dios Kratos, de la mitología griega a la nórdica, y mostrarlo varios años después en compañía de su hijo.

Crackdown 3 (Reagent Games / Sumo Digital, Xbox One / Windows). Uno de los juegos más ambiciosos a nivel técnico, planeado como una exclusiva para el lanzamiento del Xbox One X, pero que fue retrasado para 2018. Ésta tercera entrega del juego de acción situado en un mundo abierto futurista promete destrucción a gran escala de los elementos del juego, usando el poder del procesamiento de la nube de Microsoft.

Anthem (BioWare, PS4 / Xbox One / Windows). Una nueva propiedad intelectual hecha por la casa de producción de Electronic Arts responsable de la serie Mass Effect. Éste es un juego de aventura y acción con elementos de juego de rol situado en un mundo abierto de ciencia ficción en el que los jugadores podrán usar trajes de alta tecnología para explorar vastas regiones en compañía de sus amigos mediante el modo multijugador.

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Studios, PS4 / Xbox One). La secuela al juego de culto ubicado en el Salvaje Oeste de la casa responsable de la multimillonaria serie Grand Theft Auto. Red Dead Redemption 2 nos pone en el lugar de un forajido para explorar un mundo abierto lleno de acción en el que nos encontraremos con un sinfín de actividades que van desde peleas en una cantina, hasta persecuciones a caballo o enfrentamientos en un tren.

Detroit: Become Human (Quantic Dream, PS4). La esperada nueva propiedad intelectual del estudio francés conocido por su alianza con PlayStation para hacer juegos exclusivos que demuestren el poder técnico y creativo de sus consolas. Este juego de acción basado en decisiones pondrá al jugador en el control de distintos personajes, en un futuro cercano en el que los androides de servicio comercial son una realidad, mientras al mismo tiempo se gesta una revolución por parte de los robots que han desarrollado consciencia.

Far Cry 5 (Ubisoft Montreal, PS4 / Xbox One / Windows). La nueva entrega del aclamado juego de disparos en primera persona, que en esta ocasión nos lleva a un mundo abierto ubicado en el ficticio pueblo Hope County, Montana, donde el jugador debe luchar contra un extravagante y violento culto religioso militarizado llamado Eden’s Gate, que se ha apoderado de la zona, llenando a sus habitantes de terror.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom (Level-5, PS4 / Windows). Esta secuela del amado juego de rol desarrollado por el estudio ubicado en Fukuoka, Level-5, nos lleva cientos de años después de la anterior entrega, Wrath of the White Witch, y nos pone en el lugar de un niño que intenta recuperar su reino, en un mundo abierto hecho con bellas animaciones de estilo japonés, que promete numerosos lugares llenos de criaturas mágicas y situaciones fantásticas.

Days Gone (SIE Bend Studio, PS4). La nueva propiedad intelectual y el primer juego para PlayStation 4 de uno de los estudios de Sony. Esta exclusiva pone al jugador en una aventura de acción y horror situada en un mundo abierto postapocalíptico, en el que la humanidad ha sido diezmada por una peligrosa epidemia, y los que quedan deben sobrevivir a hordas de zombies.

Agony (Madmind Studio, PS4 / Xbox One / Windows). Un pequeño estudio polaco de apenas nueve personas que está preparando apenas su primer juego, y que hoy han logrado capturar la atención de millones gracias a la extrema violencia y la incomodidad que han generado sus trailers. Agony es un juego estilo survival horror en el que el usuario toma el lugar de un alma en pena que intenta escapar del infierno; para progresar habrá que esconderse de horríficos demonios, resolver acertijos y tomar posesión de otros seres, en lo que promete ser la representación más brutal y explícita del infierno en los videojuegos hasta la fecha.

Spider-Man (Insomniac Games, PS4). Otra exclusiva de PlayStation, Spider-Man es el nuevo juego del estudio creador del aclamado Sunset Overdrive, que hasta la fecha es uno de los mejor calificados juegos de Xbox One. Esta aventura del conocido superhéroe de Marvel no tiene relación directa con ningún cómic o película; es una nueva versión de Peter Parker situada en un Nueva York de mundo abierto, listo para explorar y combatir villanos en secuencias llenas de acción y acrobacias.

