Fernández Noroña acusa sectarismo por no ser incluido por AMLO en las ‘corcholatas’

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de promover el sectarismo y la exclusión por no mencionarlo entre las “corcholatas”, como se ha llamado a los aspirantes que buscan la candidatura presidencial de Morena y sus aliados.

“Hace dos días, en la conferencia mañanera del lunes de esta semana, el compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Me parece un acto incorrecto, me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión”, contó el legislador.

En conferencia de prensa, comentó que ni siquiera ha planteado “piso parejo” para los aspirantes a la candidatura ni ha pedido “alfombra roja” a los gobernadores, sólo quiere que haya respeto y pare la exclusión, pues dijo que ese no es un trato entre compañeros.

“No pido que los gobernadores me pongan alfombra roja a donde voy, no pido nada. Lo único que planteo es respeto, respeto y basta de sectarismo y exclusión. Eso no es de compañeros, eso no es un trato correcto, eso no es lo que estamos construyendo entre todas y entre todos”, mencionó.

Fernández Noroña aseguró que ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard ni Adán Augusto López cuentan con el perfil de izquierda que él ha construido desde hace 40 años, pues dijo que mientras ellos estaban en el PRI o en la academia, él ya estaba en la izquierda.

“Estoy buscando esa responsabilidad (la candidatura presidencial), porque ninguno de ellos tiene el perfil de izquierda que yo tengo, ninguno de ellos. Es una paradoja que se necesite radicalidad en este momento para lograr que el pueblo coma tres veces al día, a que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación de las personas”, enfatizó.

Además, Fernández Noroña pidió que no se le tenga miedo a que “el pueblo” elija al candidato a la presidencial de Morena y aliados, pues ese es el método más “sensato y democrático”.

En encuestas recientes sobre las preferencias electorales, el diputado por el PT ha sido medido entre los aspirantes de Morena, pero no ha rebasado el 10%. En la encuesta de Enkoll publicada ayer, Fernández Noroña se ubica en tercer lugar, con 9% de las menciones, detrás de Claudia Sheinbaum, quien obtuvo 34%, y Marcelo Ebrard, con 22%.

