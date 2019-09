Ferrero quiere ‘endulzar’ al mercado mexicano con expansión en planta de Guanajuato

En los próximos 12 meses, la empresa de chocolates Ferrero invertirá 170 millones de pesos (mdp) para aumentar su producción y almacenamiento, al tiempo en que analiza la ampliación de su planta en Guanajuato y una más a las cercanías de Monterrey, la cual no reporta directamente a la compañía.

“Estamos evaluando ampliar la planta de Guanajuato y una compañía hermana cerca de Monterrey, que no reporta directo a Ferrero, dependerá de la respuesta del mercado a nuestros productos…Todavía no se ha decidido. Arriba de los 1,000 mdp (sería la inversión), pero todavía no se sabe”, compartió Paolo Cornero, director general de México y Centroamérica de Ferrero, en entrevista con Forbes México.

Los 170 mdp serán para operaciones relacionadas con Kínder Sorpresa y cámaras de refrigeración, para aumentar la producción, almacenamiento y transporte. Este monto forma parte de los 450 millones de pesos presupuestados para el periodo 2018-2020, de los cuales 280 mdp ya fueron usados al mes de agosto de 2019.

“Son para la compra de un terreno de un edificio frente a la fábrica, donde concentraremos toda la mezcla de las sorpresas que se usarán para el Kínder Sorpresa, para evitar que todas sean iguales. La otra parte la estamos adecuando para hacer almacén refrigerado y temperatura controlada para los productos terminados”, compartió

De la producción en la planta de Guanajuato, el 65% es para abastecer al mercado nacional y el restante 35% para exportación a Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), Centroamérica y Sudamérica (Colombia y Perú).

En dicho complejo, Ferrero emplea a más de 650 personas, aunque en temporada alta esa cifra llega a más de 900 trabajadores.

De igual manera, la compañía comenzará a distribuir marcas de Grupo Ferrara, que anteriormente pertenecía a Nestlé en Estados Unidos, a partir de octubre de este año en el mercado mexicano, lo cual será de importación, comentó el directivo.

Al 2017, Mars, que tiene marcas como Milky Way, M&M’s y Turín, era el líder del mercado de chocolates, con una penetración del 22.1%; seguido por Nestlé con una participación del 21.2% a través de marcas como Carlos V y Crunch; y en tercer lugar se ubicaba Ferrero, que cuenta con Nutella, Ferrero Rocher y Kínder, con el 17%, según Euromonitor International.

Para el año fiscal que abarca de septiembre 2018 a agosto 2019, la empresa espera un crecimiento de 6% en su valor de ventas en México, para llegar a 7,800 millones de pesos (mdp); mientras que en Centroamérica se prevé un incremento de 17%.

“La primera mitad fue con un crecimiento robusto, mientras que el segundo semestre hubo enfriamiento en el consumo y la economía. El mercado ha tenido un freno, está creciendo menos, posiblemente sea una situación cíclica, pero estamos preparando actividades que respondan a las exigencias del mercado, tal vez formatos más pequeños”, indicó el directivo.

Los últimos cuatro meses de 2019 son los más importantes para la empresa italiana, debido a la época navideña, principalmente.

