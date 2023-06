FGR suma 87 indagatorias por irregularidades en Segalmex que suman 9,500 mdp

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) tienen abiertas 87 indagatorias contra presuntos involucrados en irregularidades presupuestales de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que ascienden a alrededor de 9 mil 500 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) en agosto de 2022 informó que los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación.

En un informe sobre los avances en las indagatorias por estas irregularidades en el presupuesto del organismo, presentado esta mañana en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, la PFF detalló que de las 87 denuncias en poder de la FGR, 41 corresponden a exservidores públicos y 46 a entes privados, cuyos montos por aclarar ascienden a 4 mil 900 millones de pesos.

De acuerdo con la autoridad, a dichas personas se les acusa de uso ilícito de atribuciones, desvío de recursos públicos, entre otros agravios, además se les señala por la compra de bonos basura.

El funcionario detalló que un servidor público fue procesado penalmente por haber invertido alrededor de 950 millones de pesos en instrumentos financieros de alto riesgo; el capital ya fue recuperado en su totalidad y se está en fase de determinación los intereses causados para su reintegro.

Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, explicó que gracias a las acciones de colaboración entre las autoridades, el gobierno ha podido recuperar recursos por 809.9 millones de pesos, la mayoría, es decir, 800 millones de pesos, provienen de certificados bursátiles, 5.2 millones de pesos provienen de los intereses de dichos certificados bursátiles y 4.6 millones de pesos de procesos conciliatorios.

“El dinero fue recuperado y parte de los intereses. Sin este esfuerzo coordinado, no hubiera sido posible. Intentaron ocultar información, pero no lo lograron”, sostuvo Medina Padilla.

Por las irregularidades presupuestales en Segalmex, se ha detenido a 26 personas, 19 personas están actualmente en proceso judicial, a 17 se les ha cumplido orden de aprehensión y dos por el tipo de delito que no ameritó a prisión y fueron citados por el juez.

En su intervención, López Obrador reconoció que dichas acciones ilegales en Segalmex fueron actos que le han dolido mucho, pues la misión del organismo era ofrecer precios de garantía a los campesinos.

“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno”, dijo.

“Y como no queremos que quede ninguna mancha porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude, cuando me informaron di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio”, reveló.

Segalmex fue creada en 2019 a fin de apoyar a los pequeños productores de granos básicos: maíz, frijol, trigo, entre otros, y adquirirlos a precios de garantía, no obstante, ante diversas denuncias y el deterioro de la rendición de cuentas de este organismo, se determinó la creación de un grupo de trabajo conformado por la Secretarías de Gobernación, Agricultura, Función Pública y Hacienda para dar seguimiento e investigar presuntos actos de corrupción.

