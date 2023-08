¿Fin de la Barbiemanía? ‘Blue Beetle’ desbanca a ‘Barbie’ en taquillas de EU

‘Blue Beetle’, la película de superhéroes de finales de verano de DC Comics, recaudó aproximadamente 9.8 millones de dólares el día de su estreno en la taquilla de Estados Unidos, derribando a ‘Barbie’ después de un mes en la cima.

Aunque el estreno de ‘Blue Beetle’ aún palidece frente a los recientes lanzamientos de su rival Marvel. La cifra de ventas refleja un comienzo mediocre para la más reciente película de DC, que costó 104 millones de dólares.

‘Blue Beetle’ ha recaudado más de 13 millones de dólares desde su estreno, incluidos 3.3 millones en los preestrenos del jueves, informaron Deadline y Variety, derrotando a ‘Barbie’ después de 29 días seguidos en la cima de las taquillas de Estados Unidos, según Box Office Mojo, sitio dedicado al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla de las películas.

Se prevé que la película de DC gane entre 25 y 32 millones de dólares hasta el domingo, informó Variety, aunque Deadline lo sitúa en 25 millones de dólares, lo que convertiría a ‘Blue Beetle’ en la más reciente película de bajo rendimiento de DC, firma que lucha por competir con su rival Marvel.

En comparación, ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ recaudó 118.4 millones de dólares en su primer fin de semana, mientras que ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ recaudó 106.2 millones de dólares en su primer fin de semana, y ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ recaudó 120.7 millones de dólares.

La película de DC tiene un puntaje de audiencia del 91% (porcentaje de usuarios que calificaron positivamente una película), y un puntaje de críticos de 75% en Rotten Tomatoes, un sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión.

Aunque los críticos no han sido universalmente amigables con la cinta, que obtuvo un puntaje de 61 sobre 100 en Metacritic, un sitio web que recopila reseñas de películas, álbumes de música, videojuegos y más.

Una reseña en The Guardian elogió la película por establecer un “hito para la representación” como la primera película de superhéroes latinos de live action, pero reconoció que la película “sufre de ritmos exagerados”, debido a la “fatiga por la sobresaturación” de un aparentemente interminable serie de películas de superhéroes de Hollywood.

Una reseña del New York Times tampoco se anduvo con rodeos, pues calificó a la trama como “repetitiva” y al superhéroe como “no particularmente convincente”.

‘Barbie’, a menos de 30 mdd para ser la más taquillera del año

A ‘Barbie’ le faltan poco menos de 30 millones de dólares para superar a ‘The Super Mario Bros.’ como la película más taquillera del año en Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, ‘Barbie’ ha recaudado 545.8 millones de dólares en ese país. y otros 660.6 millones de dólares a nivel internacional, según datos de Box Office Mojo.

Esas cifras la colocan justo detrás del éxito de taquilla de Universal Pictures y Nintendo, que ha recaudado más de 574.2 millones de dólares en Estados Unidos desde su lanzamiento el 5 de abril.

A ‘Barbie’ todavía le quedan 110 millones de dólares para ponerse al día con ‘Avatar: The Way of Water’, de James Cameron, que ha recaudado más de 684 millones de dólares en Estados Unidos desde su lanzamiento en diciembre.

