Finca Santa VeraCruz quiere prepararte el café en tu escritorio

Si eres fan del café, está idea te emocionará. Ahora podrás recibirlo recién preparado en tu propio escritorio elaborado directamente por un barista.

La Finca Santa VeraCruz lanzará en el primer trimestre del próximo año un vehículo eléctrico con todo el equipamiento necesario para preparar café de la marca al interior de las oficinas.

“El formato de venta va a tener un cambio, estamos haciendo un modelo de carritos de café para la parte de oficinas que son recargables con baterías, para poder vender café en los escritorios recién hecho, en un formato de carritos muy compactos.

“Y esto viene aparejado con la parte de las cápsulas de café que son biodegradables, es un registro que tenemos en trámite, son a base de celulosa y son compostables. Estamos desarrollando estos 2 productos para abrir tanto en México como fuera”, aseguró José Luis Navarro, fundador de La Finca.

TE PUEDE INTERESAR: Vasos de café contaminan más de lo que se piensa: estudio

Se trata de una unidad motorizada de apenas 70 x 90 cm, similar a los carritos de servicios de los aviones, y cuyo peso ronda los 110 kilogramos que ofrecerá una carta tradicional de preparaciones: americano, capuchino natural y saborizados, descafeinado, expreso, chocolate y 4 tipos de té.

Además, el pago se podrá realizar a través de una tablet, a través de tarjeta de débito o crédito, o bien, realizar el descuento por nómina; también ofrecerá un programa de clientes frecuentes.

En cuanto a las cápsulas, se trata de unidades que serán compatibles con las máquinas de Nespresso, destacó Navarro. Su distribución será a través de la plataforma en línea de la cafetería y se buscará eventualmente su llegada a las tiendas de autoservicio.

“Vamos a estar muy concentrados en venderle a nuestros clientes, la idea va a ser que nos pidan a través de un sistema en línea”, destacó.

También se buscará exportar estas cápsulas a EU (mercado con mayor potencial de crecimiento, pues el consumo ér cápita ronda los 4.5 kg anuales, frente a los 1.6 kg en México, de acuerdo con Expocafé) a través de una marca tropicalizada que hasta el momento no no puede darse a conocer pues aún no está registrada. Además, la entrada en ese mercado sería a través de la adquisición de alguna cadena de cafeterías que ya opere en ese país.

“Queremos comprar un negocio andando, estamos buscando opciones de cafeterías o de cafés que ya funcionen en EU para poder transformar una o dos unidades que ya funcionen y operen”, relató.

En cuanto al crecimiento, para el cierre de este año se perfila la apertura al público en general de la primera sucursal de La Hornería, misma que se prevé sume 6 unidades para finales de 2020.

“La creación de centros de autoabastecimiento de repostería y panadería de alta calidad que tienen como objetivo suministrar vender al público nuestros pays pero también son subcentros de distribución para tener nuestro producto fresco”.

La inversión de estos proyectos representará un monto de más de 2 millones de dólares, estimó Navarro; su estrategia es ofrecer estos productos a precios competitivos: “que te puedas llevar un pay a un precio ridículamente barato de alta calidad, queremos apostarle al volumen”, refirió Navarro.

Otras de las áreas que están experimentando la firma, dedicada a la producción, envasado, distribución y venta de cafe, es la fabricación de equipamiento para hoteles, restaurantes y la industria de la hospitalidad.

Hasta finales de 2018, el mercado de las cafeterías en México era liderado por Starbucks, seguido por Café Punta del Cielo y The Italian Coffee.

TAMBIÉN LEE: Tómate un café con estas firmas con modelos probados y aprende a hacer crecer tu empresa