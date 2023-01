Jueza ordena prisión provisional y sin fianza para Dani Alves por presunta agresión sexual en Barcelona

El futbolista de Pumas y ex del Barcelona, Dani Alves, fue detenido este viernes por la presunta agresión sexual el 30 de diciembre a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona y fue enviado a prisión provisional por la juez tras prestar declaración en la Ciutat de la Justicia.

La jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista.

La policía española había detenido a Dani Alves tras interrogarlo en una comisaría de Barcelona por una acusación de agresión sexual, dijo a Reuters un portavoz del cuerpo local de los Mossos d’Esquadra.

La presunta víctima declaró a la policía que el exfutbolista brasileño del Barcelona la tocó por debajo de la ropa interior sin su consentimiento en una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre.

Acompañada por sus amigos, la mujer denunció el incidente al personal de seguridad de la discoteca, que alertó a la policía.

Los agentes acudieron al lugar y tomaron declaración a la mujer, que presentó una denuncia oficial por agresión sexual el 2 de enero.

Alves dijo a Antena 3 en una entrevista a principios de este mes que se encontraba en la discoteca con otras personas, pero negó cualquier comportamiento de ese tipo.

“Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo de que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás”, dijo.

“No sé quién es esta señorita. (…) ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o con la chica que sea? No, por Dios”, añadió.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Alves, que jugó en el Barcelona entre 2008 y 2016 y regresó brevemente al equipo español para la temporada 2021-22, juega actualmente con los Pumas de la UNAM.

Ha jugado con la selección de Brasil desde 2006, con la que ha disputado 126 partidos y ha marcado ocho goles.

Con información de Reuters y Efe

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado