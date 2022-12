Florida acogerá el festival de Beatlemanía más grande del mundo

EFE.- El festival The International Beatles On The Beach, de Delray Beach (Florida), recibirá del 15 al 18 de diciembre a numerosas bandas de todo el mundo que rinden tributo a la mítica banda inglesa disuelta hace 52 años, en un ambiente festivo y colorido lleno de actividades relacionadas con los apodados “Fab Four” (los Cuatro Fabulosos).

El festival de cuatro días de duración tiene como cabeza de cartel a Mickey Dolenz, quien fuera baterista de los populares The Monkees en la década de 1960, y, por su puesto, a los grupos que homenajearán a los “Fab Four”, formada en la ciudad de Liverpool y considerada una de las bandas más importantes de la historia de la música.

“Tenemos bandas Beatles volando aquí de todas partes del mundo. Hay Beatles brasileños, japoneses, finlandeses, israelíes o venezolanos”, entre otros, señaló en un comunicado Daniel Hartwell, organizador del evento musical.

Los organizadores animaron al público a vestirse como “su beatle favorito o hippie de los 60 y 70” para disfrutar de “las toneladas de divertidas y emocionantes actividades” programadas, como el encuentro con Chris O’dell, grupi de la banda británica que incluso hizo coros en la canción “Hey Jude” y estuvo en el estudio durante la grabación de discos como “Abbey Road”.

La ciudad de Delray Beach, en el condado de Palm Beach (costa este de Florida), se llenará esos días de todo tipo de eventos vinculados a los Beatles, incluida la proyección de películas sobre los “Fab Four”, sesiones improvisadas de músicos, fiestas en yates o paseos en bicicleta denominados “Beatles Bike”.

“Es algo multigeneracional y realmente siento que dentro de 200 años estaremos escuchando a Beethoven y los Beatles”, dijo Hartwell al canal WPTV, e insistió en que se trata de una explosión de “beatlemanía” en la que los visitantes encontrarán a muchos vestidos de “Sergeant Pepppers” o “Yellow Submarine”.

“Toneladas de bandas y artistas, atrayendo a miles de maníacos de los Beatles, rockearán en el escenario de nuestro hermoso lugar al aire libre”, resaltó la organización, tras indicar que se trata del festival tributo a los Beatles más grande del mundo.

