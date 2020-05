Amazon Prime Video prepara serie de ‘La chica del dragón tatuado’

Con una historia totalmente nueva, ‘La chica del dragón tatuado’ llegará en forma de serie en Amazon Prime Video. La compañía trabajará la adaptación donde el personaje de Lisbeth Salander tomará un nuevo rumbo al conocido en la famosa saga literaria crimina ‘MIllennium’.

La noticia compartida por el medio ‘Variety’, asegura que Amazon Prime Video tomará el nuevo proyecto con el nombre tentativo de ‘The girl with the dragón tattoo’ donde la historia de la protagonista tomará un nuevo rumbo donde más personajes se sumarán a la historia.

También puedes leer: La serie ‘Little fires everywhere’ llegará a Amazon Prime Video

La serie de ‘La chica del dragón tatuado’ será una coproducción de Amazon Prime Video, Sony Pictures Televisión y Left Bank Pictures producida por Andy Harries y Bob Bullock. Esta es su primera adaptación para un formato televisivo después de las múltiples películas que existen del personaje.

Por el momento se desconoce quien será la encargada de dar vida al poderoso personaje de Lisbeth Salander en la nueva serie de ‘La chica del dragón tatuado’. La expectativa se ha puesto en la mira de los miles de lectores fanáticos de la saga literaria que, desde este gran anuncio, esperan ansiosos conocer más detalles de la producción.

El rumbo del personaje central aún es incierto, pero el respaldo de Amazon Prime Video nos hace imaginar que será una producción de calidad como con las que ha destacado recientemente en su plataforma. Esperemos que la mala suerte de su última adaptación en la pantalla con ‘The girl in the spider’s web’, la cual tuvo una pésima recepción en la taquilla, no alcance a este nuevo proyecto.

Te puede interesar: Desde ahora podrás comprar o rentar películas desde Amazon Prime Video



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí