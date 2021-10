El ilustrador mexicano que pretende conquistar el mundo de la animación en Pixar

Alex Carrillo es un alma creativa mexicana, un amante del arte gráfico originario de Saltillo, Coahuila, quien desde sus primeros años de infancia supo que su pasión por el dibujo sería la inspiración que iluminaría su destino.

Aún en momentos en que las opiniones cercanas llegaban y hacían sonar que el dibujo no depararía ningún futuro en su vida, Carrillo siempre mantuvo el interés y corazón en esta disciplina, entendiendo que esto solo era una parte necesaria de su proceso creativo.

En entrevista para Forbes Life, Alejandro Carrillo De La Fuente, compartió las inspiraciones y parte del camino que ha enfrentado para lograr lo que hoy el mismo reconoce como “increíble”.

¿Quién es Alex Carrillo?

“Alejandro Carrillo, es un ilustrador mexicano que le encanta dibujar, toda mi vida he dibujado”. Así comenzaba la conversación mientras compartía paso a paso el proceso que involucró enfocarse hacia lo que le apasionaba: el dibujo y el mundo de la animación.

Foto: Cortesía Alex Carrillo.

Fue a partir del “garabateo” donde carrillo inició la ejercitación sobre diferentes espacios. Su coordinación motora la fue desarrollando y pronto comenzó a expresarse a través de sus dibujos, que con el paso del tiempo hicieron click para convertirse en uno de los ilustradores mexicanos más jóvenes que han llegado a plasmar su trabajo en escenarios como The Walt Disney Family Museum, en San Francisco, California; a través de una exhibición virtual inspirada en la diversidad, y otra en el mismo museo con motivo del pasado Día de la Tierra; además es el autor de: Faces, A Coloring Book, material que se convirtió en Best – Seller en Amazon México.

Ilustración acerca de la Diversidad by Alex Carrillo en The Walt Disney Family Museum, San Francisco, California. Imagen: Cortesía Alex Carrillo.

Su entorno le ofreció en todo momento libertad para expresar lo que necesitaba surgir: “Desde Kínder, al año, dos años; mis maestras admiraban que cuando coloreaba un dibujo, no me salía de la raya”. El talento fue pieza clave, pero para alimentar la pasión sabía que la disciplina y la persistencia serían aspectos fundamentales para alcanzar sus sueños.

Ilustración “Día de la Tierra” by Alex Carrillo en The Walt Disney Family Museum, San Francisco, California. Imagen: Cortesía Alex Carrillo.

Los sueños de Carrillo

Walt Disney ha sido uno de los emblemas catalizadores de Carrillo, y si bien, uno de sus sueños ya fue materializado en The Walt Disney Family Museum, Carrillo se mantiene firme diariamente en continuar creando ilustraciones, mismas que algún día espera formen del desarrollo de algún personaje para Pixar, e incluso, lograr uno de sus mayores sueños en la vida: “Poder dirigir una película de Pixar”.

Película “Coco”. Foto: Cortesía Disney Pixar.

El inicio del sueño

Después de haber abandonado la carrera de Administración de Empresas, en la que curso un semestre, basto para convencerse de que era momento de destinar su vida a lo que más amaba: dibujar, crear ilustraciones.

La tarea diaria era crear y subir ilustraciones en inglés a Instagram, y así poco a poco su talento se fue compartiendo con seguidores de todo el mundo.

Imagen: Cortesía Alex Carrillo.

Motivadores de Carrillo

Por un lado, la familia jugó un rol importante en la decisión de dedicarse a las artes gráficas: “Mamá decía, crea arte donde quieras…”, sumado a este impulso, Carrillo comparte como durante esta etapa siempre aparecía en su memoria un personaje que lo motivaba con un ejemplo de vida en el que el ser humano siempre saca fuerzas de algún lado para poder motivar los sueños.

“Ese personaje es James “Buster” Douglas, aquel boxeador que le tocó pelear con Mike Tyson y quien fue el primero en noquearlo, en ganarle al invicto. –Douglas habla de cómo su “por qué” fue más grande que todo–“

James “Buster” Douglas. Imagen: Cortesía Alex Carrillo.

“Douglas le ganó a Tyson por la motivación que encontró en la muerte de su mamá”, comparte Carrillo, mientras apunta que en aquel momento era importante “trabajar mucho en mi por qué y el por qué lo hago. Así empecé a encontrarle el objetivo a lo que deseaba. Yo quería seguir mi sueño y seguir creciendo como artista. Poco a poco empieza a crecer mi instagram y ya me escribían personas de todo el mundo”, añade.

Hablando acerca de esas inspiraciones en el dibujo animado, las caricaturas que marcaron la vida de Carrillo fueron Phineas y Ferb, “era un programa donde daban creatividad a los niños y así se fue despertando más la mía”, otra fue: “La pantera rosa, porque no tenías voces y era acting corporal, me gustaba el estilo”.

“El sueño era solo disfrutar y crear arte”

Motivaciones de “Faces, A Coloring Book”

Sin predecirlo, “Faces, A Coloring Book” fue uno de los libros más vendidos en Amazon México a partir de su lanzamiento, estando a su lado piezas como Harry Potter and the Cursed Child; algo que no creía Carrillo, pero simplemente sucedió.

Imagen: Cortesía Alex Carrillo.

Acerca de cómo comenzó el proyecto, la historia data que “fue hasta la pandemia donde quise iniciar a hacer cosas como mi libro, quería crecer mi audiencia. La idea del libro nació en hacer un cuento para niños, pero después en instagram me seguía gente más joven y me pedían el dibujo sin color para colorearlo. Llego la pandemia y fue el momento ideal para armar un material que ayudara a que las personas se despejaran”, comparte Alex.

En medio de tiempos adversos de pandemia y ya en la carrera de diseño gráfico, la tarea de publicar un libro se concretó, sabía hacia donde dirigir el proyecto y lo hizo: “Este libro tendría como referentes a películas, la moda contemporánea, combinándolo con la diversidad. En 2020 aprendí mucho, me gustó salirme de mi zona de confort y aposté por representar diferentes personas conviviendo entre sí sin importar quién eres ni de dónde vienes, imprimiendo en cada boceto temas de interés en el mundo de la diversidad”.

Imagen: Cortesía Alex Carrillo.

Dentro de los últimos proyectos encabezados por Carrillo se destaca también su cortometraje animado: “EXPRESS”, que fue finalista en el “Roma Short Film Festival” en Roma, Italia, obteniendo el tercer lugar en el “Adobe Digital Short Film Fest”. El cortometraje habla de un niño que quiere expresar lo que siente y cumplir sus sueños.

Carrillo, de 22 años de edad comparte que personajes como Glen Keane, famoso animador estadounidense, funge para él como otro ejemplo en el mundo creativo. A partir de ahí hace una invitación a todos aquellos que sueñen con el mundo gráfico haciendo un llamado a siempre dejarse tocar por la creatividad interior: “Espero haber inspirado a personas a seguir creando arte”, finaliza.

