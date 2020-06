Detrás del escenario del Auditorio Nacional se escuchan armonías de la prueba de sonido a todo volumen. Si te lo imaginas, casi se pueden escuchar los gritos de todos los fans que en tan sólo unos momentos llenarán el escenario, vinieron a ver a Sebastián Yatra, el colombiano que conquistó a las audiencias latinoamericanas.

El momento ha llegado, Yatra entra al camerino vestido con un par de jeans desgastados, tenis deportivos y una sudadera negra con su característico peinado ‘despeinado’.

Conversamos con él previo a su concierto en la Ciudad de México el pasado 26 de febrero para conocer un poco más sobre su vida y su nuevo emprendimiento en el mundo de los negocios, además de hacer una breve actualización para reflexionar sobre el futuro de un mundo pos-pandemia.

FL: ¿Cómo definirías “éxito” en una frase?

SY: El éxito es dormirte tranquilo cada noche y despertar también en paz.

FL: ¿Quién es una persona que te ha impulsado en esta nueva etapa como emprendedor?

SY: Sin duda el ejemplo de mi papá toda la vida. Él me ha ayudado mucho en mi carrera y es de esas personas que las grandes decisiones de la vida las toma en cuestión de segundos. A uno a veces le toca hacerlas rápido porque no hay mucho tiempo para pensarlas.

FL: ¿Cuál es la inspiración detrás de tus proyectos, dentro y fuera de la música?

SY: A mí me mueve el amor y la gente, las sonrisas de las personas en los conciertos mientras escuchan las canciones. Eso me motiva y es lo que me mantiene dando más y más todos los días.

FL: ¿Cuál de tus canciones es la favorita? ¿Y en colaboración?

SY: Mía es: ‘De pronto no hay nadie más’, me encanta. Y en colaboración, mi último sencillo ‘TBT’ con Rauw Alejandro y Manuel Turizo, chéquenla.

FL: Tu proceso creativo, ¿Cómo es diferente al de otros artistas con los que has trabajado?

SY: Cada quien tiene una manera de crear distinta. A veces escribo solo, cuando tengo que decir algo. La mayoría de las veces me siento con muchos amigos y muchos productores a hacer música. Soy muy picky con las melodías, con las palabras y con la producción. Pero al final se trata de poder hacer música que conecte con todo el público en Latinoamérica y el mundo.

FL: ¿Cuál fue el antes y después en tu carrera musical? ¿Qué punto la marcó?

SY: ‘Traicionera’ es una canción que nos ayudó a dar un salto muy inesperado y que sonábamos, pero nunca imaginamos que iba a llegar tan rápido. Fue la primera canción que lancé como artista de disquera en ‘Universal’ y fue un éxito tremendo.

FL: ¿Qué es lo que más te gusta de México?

SY: No hay nada que no me guste. Los tacos de camarón, el suero, los paisajes, el clima, la gente, los edificios, las playas… Todo. ¡Estoy enamorado de México!

FL: ¿Cómo has llevado la cuarentena en Colombia?

Gracias a Dios estoy en mi lugar favorito del mundo: la finca de mis papás en Medellín, con mis hermanos, y muy unidos aprovechando el tiempo trabajando, creando, aprendiendo. Cuando llegué quedó listo mi estudio, así que ando pegado a mi ingeniero quien virtualmente me ha enseñado a usar cada herramienta y programa.

FL: ¿Qué reflexiones has encontrado sobre el futuro de la industria musical cuando acabe la pandemia?

Hay que entender que es una transición. Debemos llevar nuestras vidas a otro nivel y encontrar nuevos escenarios para conectarnos. La clave no es dejarnos llevar por un espíritu derrotista, sino encontrar nuevos sonidos para estrechar el vínculo que nos une y estar más que listos para montarnos a la ola cuando llegue el momento.

Tengo mucha fe en que esto nos va a traer una evolución global. El futuro lo veo con más consciencia, más justicia y más amor. Cuando lo pienso traigo a mi mente palabras como construir, crear y creer. Es ahora, no mañana que tenemos que ser generosos y entender que estamos juntos en esto.

